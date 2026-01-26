La calle se le tuerce a Sánchez: febrero arrancará con huelgas de maquinistas y de médicos, y protestas de los funcionarios

A las huelgas se suman movilizaciones de funcionarios públicos que exigen mejoras laborales, coincidiendo con un contexto político y judicial tenso para el Ejecutivo.

Los médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de febrero contra el nuevo Estatuto Marco, al considerar que precariza la profesión.

Los maquinistas irán a huelga del 9 al 11 de febrero tras accidentes mortales y denuncias de falta de seguridad en la red ferroviaria.

Febrero se presenta complicado para el Gobierno de Sánchez por huelgas de maquinistas y médicos, y protestas de funcionarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un mes de febrero especialmente complicado, marcado por una acumulación de frentes sociales, políticos y judiciales que amenazan con convertir el arranque del curso parlamentario en una cuesta arriba para el Ejecutivo.

A la huelga anunciada por los maquinistas del ferrocarril se suma ahora una nueva convocatoria de huelga indefinida de los médicos. Dos conflictos en servicios esenciales, que elevan la presión sobre Moncloa en un momento de máxima exposición política.

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) ha convocado una huelga del 9 al 11 de febrero, para denunciar la falta de seguridad con la que tienen que desarrollar su trabajo.

Lo hacen después de que tres de sus compañeros hayan perdido la vida en los accidentes de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas, y Gelida (Barcelona).

En este último siniestro murió un maquinista en prácticas y resultaron heridas 37 personas. Cinco de ellas de gravedad, incluyendo el maquinista titular y otros dos conductores en formación, que también se encontraban en la cabina.

Aunque los maquinistas venían denunciando desde el mes de agosto los graves problemas de seguridad debido al mal estado de la red en toda España, sólo después de los dos accidentes mortales de la semana pasada Adif resolvió establecer restricciones temporales de velocidad en varios tramos de las líneas que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.

En una entrevista concedida a El País, el ministro Óscar Puente alegó este domingo que "muchas de las advertencias" planteadas por los maquinistas no tienen que ver con la seguridad sino con la falta de "confort en la marcha".

Por su parte, los sindicatos médicos han convocado una huelga general indefinida a partir del 16 de febrero en protesta por el nuevo Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García: consideran que precariza la profesión y no reconoce las singularidades del ejercicio médico.

La movilización, de alcance nacional, amenaza con tensionar aún más un sistema sanitario ya castigado y que, como ocurrió en los paros de antes de las Navidades, hacen aumentar considerablemente las listas de espera al posponerse las cirugías no urgentes.

A todo ello se suma un invierno caliente por parte de los sindicatos de la función pública.

Comisiones Obreras, UGT y CSIF empiezan a movilizarse para exigir que se implanten ya las 35 horas, la clasificación profesional y la jubilación parcial en las Administraciones públicas.

Desde el Gobierno tratan de vincular esta promesa con la aprobación de los Presupuestos de 2026 que, a día de hoy, se antojan muy complicados.

Todo ello coincidirá en unas semanas claves en las que arrancará la actividad parlamentaria tras el parón festivo. Hay que recordar que en las Cámaras enero es un mes inhábil.

Está previsto que el primer Pleno con sesión de control al Gobierno se celebre el próximo 11 de febrero. Será su primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en dos meses, tras un largo paréntesis en el que se han acumulado problemas de gran calado político y social.

Desde el último enfrentamiento parlamentario entre ambos líderes, el Ejecutivo ha tenido que hacer frente no solo a la crisis ferroviaria, sino también a un contexto internacional cada vez más incierto.

La situación geopolítica se ha tensionado con el nuevo escenario abierto en torno a Groenlandia, el regreso de Donald Trump al primer plano internacional por su operación en Venezuela y el debate sobre un posible envío de tropas a Ucrania.

A este panorama se suman ahora dos huelgas en servicios básicos como la sanidad y el transporte público, con capacidad real para colapsar el país y afectar de lleno a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

El escenario puede complicarse aún más por el calendario judicial que cerca al entorno más próximo del presidente del Gobierno.

Las investigaciones que afectan a personas del círculo familiar y político de Sánchez siguen avanzando, con nuevas decisiones judiciales previstas en los próximos meses.

Y, por si no fuera suficiente, todo esto va a ocurrir en un contexto preelectoral, con dos citas clave a la vista: las elecciones autonómicas en Aragón el 8 de febrero y las de Castilla y León el 15 de marzo.

El de febrero se presenta así como una prueba de resistencia para el Gobierno, atrapado entre la presión social de las huelgas, la oposición parlamentaria, la incertidumbre internacional y un horizonte judicial y electoral que amenaza con erosionar aún más la estabilidad de Pedro Sánchez.