Óscar Puente denominó "renovación completa" de la vía a la sustitución de 110 cambios de aguja entre Madrid y Sevilla

Los investigadores de la Guardia Civil fotografían el raíl roto que procovó el accidente de Adamuz (Córdoba).

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente afirmó que la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla fue objeto de una "renovación completa" desde 2021, con una inversión de 600 millones de euros. La intervención consistió principalmente en el acondicionamiento de túneles y viaductos, y la sustitución de 110 cambios de aguja, pero no incluyó el reemplazo total de los raíles. El accidente ocurrió en la junta entre un raíl nuevo, instalado en mayo de 2025, y un tramo antiguo de más de 33 años, según la investigación. El PP y ERC han exigido la dimisión de Puente por considerar que falseó la magnitud de la renovación y por cuestionar la seguridad en las líneas ferroviarias.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sostenido desde el lunes que el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) no pudo deberse a la falta de inversión o mantenimiento porque, según afirmó, la empresa pública Adif ha realizado desde 2021 una "renovación completa" de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, con un coste de 600 millones de euros.

Así lo dijo el pasado lunes en una entrevista en La Sexta y se reafirmó luego, usando la misma expresión, en declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero.

En el mejor de los casos, Puente jugó a la ambigüedad o dijo una verdad a medias, por la que el PP ha exigido este domingo su dimisión.

Según especifica la nota que publicó en su día Adif, la obra consistió en el acondicionamiento de los túneles y viaductos, así como la sustitución de 110 desvíos o cambios de aguja (que permiten al tren pasar de una vía a otra), a lo largo de los 470 kilómetros de trazado.

En algunos puntos, también se instalaron nuevos sistemas de "señalización y protección de tren, detectores de caída de objetos o telecomunicaciones fijas".

Por tanto, en contra de lo que dio a entender Puente, no se sustituyó por completo el trazado de las vías (los raíles más antiguos datan de la obra original que se inauguró en 1992, con la puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Sevilla), sino únicamente en determinados tramos.

Por si sola, la mera sustitución de los citados elementos no es una planea garantía de que no pudiera producirse un accidente como el registrado el pasado domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren Iryo descarrilaron, y chocaron contra un Alvia que circulaba en sentido contrario, con el resultado de 45 muertos.

La ruptura de la vía que ha detectado la investigación oficial, y que provocó el descarrilamiento del Iryo, se habría producido precisamente en la junta entre uno de los antiguos tramos de raíl, instalados hace más de 33 años, y el trazado de uno de los nuevos desvíos ejecutados en mayo de 2025.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este domingo la dimisión de Óscar Puente por "mentir", al haber sostenido desde el lunes que se había realizado la "renovación completa" de vía de alta velocidad en la que se produjo el accidente.

Tellado ha hecho estas declaraciones después de que El Mundo y La Sexta informaran de que el descarrilamiento del Iryo se inició en el tramo antiguo de la vía, fabricado en 1989.

A través de las redes sociales, el ministro Óscar Puente ha calificado estas noticias de "bulo como una catedral".

Para desmentir la información publicada, Puente ha publicado un albarán de la entrega de los nuevos raíles fabricados por ArcelorMittal, que fueron instalados en mayo de 2025 en la "renovación integral" del trazado (así calificó Adif la obra).

El número de serie de uno de estos carriles coincide con el que aparece en la fotografía de la vía rota, que habría provocado el descarrilamiento de los tres últimos vagones del Iryo.

A continuación, ha publicado los "certificados de inspección", por parte de Aenor, de los mismos raíles fabricados por ArcelorMittal.

"De nuevo un BULO como una catedral, y en portada", ha escrito el ministro junto a estos documentos, "pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo".

"En concreto", ha especificado, "el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de envío del mismo. Fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025".

¡INFORMACION RELEVANTE!

De nuevo un BULO como una catedral, y en portada. Pasan los años y todo sigue igual: desgracia, seguida de intoxicación. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo. En concreto el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de… https://t.co/wJ9HyEgcED pic.twitter.com/dGpeAYta88 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026

"¡DEJEN DE DESINFORMAR!" (en mayúsculas en el original), ha exclamado en las redes, "y déjennos trabajar. Bastante tenemos ya con esclarecer esto y solucionar los problemas que esto acarrea, como para tener que dedicarnos constantemente a desmentir falsedades".

Pero los documentos y fotos que ha publicado no invalidan el hecho de que la ruptura de la vía se produjo, precisamente, en la junta entre el nuevo raíl del desvío instalado en mayo de 2025, y las viejas vías que tienen más de 33 años de antigüedad.

El PP considera que Óscar Puente "mintió" y "engañó" a los ciudadanos, al defender desde el lunes que se había ejecutado la "renovación completa" del trazado entre Madrid y Sevilla, algo que no responde a la realidad.

También el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este domingo la dimisión del ministro de Transportes, por su "incapacidad" para garantizar la seguridad en las líneas de Rodalies, cuyo servicio permanece suspendido por completo desde el sábado, en una decisión que Renfe tomó de común acuerdo con la Generalitat de Salvador Illa.