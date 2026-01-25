El Gobierno topa con el rechazo de las familias al funeral de Estado y alega su 'imposibilidad de asistir' para aplazarlo sine die

Familiares de los Zamorano Álvarez los despiden durante su funeral en Aljaraque. Europa Press

El Ejecutivo afirma que acordará una nueva fecha con la Junta de Andalucía, que está conforme en retrasar el acto.

El Gobierno ha anunciado que ha decidido posponer el Homenaje de Estado a las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que tenía previsto celebrar el 31 de enero, debido a que una "amplia mayoría de las familias" han comunicado que "les resultaría imposible asistir".

La decisión se produce en medio de la creciente tensión por la gestión del Ministerio de Transportes. El PP ha exigido este domingo la dimisión del ministro Óscar Puente por "mentir", al sostener que se había ejecutado la "completa renovación" de la vía de alta velocidad en la que se registró el accidente.

Como ha informado EL ESPAÑOL, algunas las familias han dado los primeros pasos para organizarse a través de una plataforma o asociación, con el fin de dar la batalla legal para exigir responsabilidades penales por el accidente.

