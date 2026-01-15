Sánchez negocia cómo llegar a 2027: ofrece a Junqueras el IRPF y a Puigdemont, las balanzas fiscales y la 'amnistía política'

El avance de partidos como Aliança Catalana y las tensiones internas en Junts podrían influir en el futuro político y electoral de Sánchez.

La continuidad de la legislatura depende en parte de la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía, prevista para febrero o marzo.

El Gobierno mantiene contactos con Junts para acordar un modelo de balanzas fiscales y conseguir sus votos clave en el Congreso.

Pedro Sánchez negocia con ERC la cesión del 100% del IRPF a la Generalitat para asegurar su apoyo hasta 2027.

Pedro Sánchez sigue buscando la fórmula para mantener viva la legislatura hasta 2027. Para lograrlo, el presidente ha diseñado un plan de negociaciones con sus dos socios clave, los independentistas catalanes de Esquerra Republicana y Junts.

De momento, el PSOE está inmerso en "negociaciones muy sensibles" con ERC para materializar la cesión a la Generalitat del 100% del IRPF. Para ello, fuentes del entorno de Oriol Junqueras confirman a este periódico que "habrá más reuniones discretas" si el desarrollo de las conversaciones lo aconseja.

La cesión de la "totalidad de la recaudación, gestión y liquidación de los tributos que se generan en Cataluña" es un compromiso que alcanzó Sánchez con ERC, primero en 2023, para lograr su investidura. Y que detalló después con los republicanos, en el verano de 2024, para la de Salvador Illa.

"Sin el IRPF ni nos sentamos a hablar de Presupuestos", advierte el propio Junqueras en conversación con este periódico.

Pero los plazos ya están incumplidos. Y ése es el núcleo duro de la negociación "ya en marcha" que dejaron hilvanada Sánchez y Junqueras en su encuentro de la semana pasada en Moncloa.

Oriol Junqueras, hace una semana, a la salida de su primera reunión oficial en Moncloa con Pedro Sánchez. ADP

Aquella cita se promocionó por parte de Moncloa como "la primera reunión" entre ambos.

Sin embargo, este periódico ya advirtió de que eso era así "sólo oficialmente". Y posteriormente, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que hubo al menos otras dos "reuniones discretas" entre ambos, "cuando la negociación de la financiación autonómica se enquistaba", como adelantó La Vanguardia.

"Balanzas fiscales" para Junts

Para que ese plan funcione, el presidente del Gobierno necesita recuperar la disposición de Junts a negociar.

Los siete votos de los de Carles Puigdemont son claves no sólo para el día a día de la legislatura, sino para que las condiciones previas necesarias se cumplan. Sin el apoyo de la derecha separatista, la aritmética parlamentaria se quiebra completamente.

Por eso, entretanto, el PSOE sigue manteniendo un hilo de contacto con Junts para cerrar un modelo que les sea válido para las llamadas "balanzas fiscales".

Éste es otro de los "incumplimientos" que Sánchez admitió a inicios de diciembre, y que habían motivado la "ruptura" anunciada por Junts un mes antes. "Sin ese cálculo, si no sabemos cuánto sale de Cataluña y no vuelve, ¿cómo pretenden que negociemos unos Presupuestos?", insiste el entorno de Puigdemont.

El TJUE y la foto

Con este diseño de negociaciones paralelas, en Moncloa creen que podrán ir avanzando hasta que llegue la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía. La decisión europea está prevista para febrero o, a más tardar, marzo de este año, según fuentes europeas.

Según el abogado general de la UE, que se mostró esencialmente a favor de la ley, la amnistía no afecta a los intereses económicos de la UE, aunque vulnera leyes procesales.

Si el tribunal cumple su tradición de que en el 80% de los casos sigue los postulados del abogado general, Moncloa confía en que la continuidad de la legislatura podría quedar garantizada.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no tendría más remedio que levantar las cautelares contra Puigdemont. Y así, el expresident fugado desde octubre de 2017 podría volver a España ("a Cataluña", según su entorno) ocho años después. Este escenario es crucial para entender toda la estrategia de Moncloa.

En ese caso, el PSOE haría valer sus "esfuerzos" por aprobar la ley, primero, y lograr su convalidación en Europa, después. Y el entorno de Sánchez confía en que una inmediata amnistía política, reconociéndole públicamente como interlocutor válido, calmaría las aguas.

Así, una reunión oficial, en este caso entre Sánchez y el líder de Puigdemont, serviría para un doble objetivo: por un lado, retomar las negociaciones políticas; y por otro, para anunciar un acuerdo de buena voluntad que diera apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y sellara la continuidad de la legislatura en España.

Porque para la catalana, donde Junts jamás apoyaría ninguna iniciativa de Illa, bastan los votos de ERC para aprobar los Presupuestos.

Un cabo suelto

Pero este diseño tiene un elemento que escapa al control de Moncloa completamente.

El cabo suelto está en esa decisión del TJUE, que también podría optar por seguir las alegaciones emitidas por la Comisión Europea, que en la vista pública del pasado mes de junio arremetió duramente contra la ley, al considerarla una "autoamnistía" y "contraria al Estado de derecho".

En ese caso, ni las reuniones secretas de Sánchez con Junqueras servirían de nada, ni tampoco la que ha solicitado el líder de ERC al de Junts, quien aún no le ha siquiera contestado.

Los incentivos del partido de derecha independentista serían ya más inmediatos: porque la presión demoscópica de Aliança Catalana, que le come votos incesantemente, y las turbulencias internas del partido aconsejarían a Puigdemont forzar la caída de Sánchez para que las elecciones generales se celebren en otoño de 2026.

En todo caso, que sean antes que en las municipales de mayo de 2027. Porque la formación de Sílvia Orriols no habrá consolidado en las urnas locales todavía, antes de los comicios españoles, el avance brutal que le auguran los sondeos. Ya que a las generales se niegan a presentarse los ultraseparatistas.