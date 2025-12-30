El PP analizará el auto en el que la jueza de la dana pide a Feijóo su conversación "íntegra" con Mazón en el "plazo de 3 días"

El PP muestra incomodidad por la instrucción judicial y señala una investigación asimétrica, ya que no se han solicitado mensajes similares a otros responsables políticos como Sánchez o Ribera.

El líder del PP explicó que cambió de móvil semanas antes sin borrar mensajes y rechazó las acusaciones de ocultar información.

Feijóo afirmó haber entregado todo lo solicitado y añadió el contexto de la conversación, pero la jueza pide ahora también los mensajes que él envió a Mazón.

La jueza ha dado a Feijóo un plazo de tres días para entregar la conversación íntegra que mantuvo con Mazón durante la dana en Valencia.

Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que colaborará con la Justicia "en todo lo que pida" para facilitar la investigación sobre las responsabilidades penales que puedan derivarse de las 230 muertes de la tarde noche de la dana en Valencia del 29 de octubre de 2024.

Sin embargo, minutos después de esta comparecencia ante la prensa para hacer balance político del año, la jueza instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra, dictaba un auto en el que le instaba a entregar la conversación "íntegra" y no sólo los mensajes que le mandó a él Carlos Mazón.

Para cumplir con este requerimiento "voluntario", la instructora le da "un plazo de 3 días" al presidente del PP. Y fuentes oficiales del partido contestan ahora que "se analizará el auto", antes de tomar una decisión sobre cómo proceder, sin confirmar que Feijóo vaya a aportar sus propios mensajes a la causa.

Específicamente, la jueza reclama los mensajes "que hubieran sido remitidos por el testigo sr. Núñez Feijóo al sr. Mazón".

Feijóo había afirmado pocos minutos antes: "Yo le he dado a la jueza lo que me ha pedido, en su totalidad. Es más, he dado un paso más, aportándole el contexto de la conversación".

En su comparecencia de prensa para hacer balance de 2025, Feijóo fue inquirido por los cuestionamientos provenientes del PSOE y del Gobierno sobre si "oculta algo" al enviar solo los mensajes recibidos y no los suyos propios.

A esto, Feijóo respondió sin ambigüedad: "Es curioso que me pidan que dé algo que no me han pedido. Pero si me lo acaba pidiendo la jueza, no tendré problema".

Teléfono averiado

El líder del PP fue más allá en su comparecencia. Reveló un dato relevante para comprender su posición: "Semanas atrás tuve que cambiar de móvil porque se había averiado".

En ese momento, explicó, "no sabía ni que sería citado como testigo ni que me pediría la jueza que aportara los mensajes". Lo relevante, según Feijóo, es que "en ese proceso no aproveché para borrar nada, porque yo no soy como Pedro Sánchez".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, llegó a pedir públicamente su dimisión. Y para ella, tuvo una contestación contundente.

"Qué se puede esperar de una compañera de Santos Cerdán", dijo Feijóo, considerando que "es normal que sus planteamientos morales sean distintos a los míos". Más directo aún: "Ellos nunca dimiten, porque siempre mienten".

Mientras oficialmente la cúpula popular mantiene la disposición colaborativa de Feijóo, este periódico ha podido comprobar la incomodidad con la instrucción. El PP argumenta que los mensajes, aunque sean relevantes, forman parte de una "conversación privada de un aforado que, además, es líder de la oposición".

Lo que genera mayor fricción es la asimetría percibida en la investigación. Desde el PP se considera que la jueza se empeña en buscar indicios de responsabilidad penal contra Mazón para poder derivar el caso al TSJ de Valencia, "cuando de momento, no ha encontrado uno solo".

Es más, la instructora ha solicitado la conversación "íntegra" entre Mazón y Feijóo, pero ha rechazado recabar los mensajes cruzados entre el presidente autonómico y Pedro Sánchez o Teresa Ribera, que "sí tenían responsabilidades de gestión aquella tarde noche ante la tragedia de la dana".

Puntos críticos

La declaración como testigo de Feijóo el próximo 9 de enero se hará, finalmente, vía telemática, a petición del presidente del PP.

En ella, es probable que Feijóo deba explicar la aparente contradicción entre su afirmación de haber sido informado "en tiempo real" por Mazón y la realidad de que el primer mensaje del presidente autonómico no llega hasta las 20:08 horas, tras conocer Feijóo la noticia por los medios.

La jueza probablemente indagará en el contenido específico de lo que Feijóo transmitió a Mazón durante aquella noche.

Pero los mensajes que envió podrían resultar más reveladores en lo político que los que recibió, aunque no probablemente en lo jurídico. Salvo que contuvieran recomendaciones, instrucciones o evaluaciones sobre cómo gestionar la crisis.

Un tercer aspecto crítico será el cambio de móvil. La jueza podría estar interesada en establecer con precisión cuándo se produjo. Aunque cualquier iniciativa judicial en ese sentido chocaría con la condición de mero testigo, además de aforado, de Feijóo.

Además, la instructora podría preguntar, a instancias de las acusaciones, si Feijóo, como líder del PP, emitió alguna indicación sobre las decisiones de Mazón, recomendó cambios de estrategia, o sugirió medidas alternativas de coordinación.