Feijóo vaticina "el mayor cambio a mejor de la historia de España" en 2026 tras el "colapso total" de Pedro Sánchez en 2025

Cuestiona la gestión del Gobierno en temas como inmigración, subida de impuestos y gestión de fondos europeos, y se muestra confiado en la alternativa que ofrece el PP para el futuro del país.

Feijóo plantea tres compromisos principales: regeneración institucional con auditoría total, recuperación de la seguridad y que trabajar vuelva a ser recompensado en España.

El líder del PP enumera diez fracasos del Gobierno de Sánchez en 2025, destacando la corrupción, la ineficacia, la desprotección de mujeres y jóvenes, y el desastre en las cuentas públicas.

Feijóo asegura que 2026 será el año del cambio en España y promete "el mayor cambio a mejor de la historia de la democracia" tras el "colapso total" del Gobierno de Pedro Sánchez en 2025.

Alberto Núñez Feijóo está "convencido" de que 2026 será "el año del cambio que necesita España". Es más, cree que los españoles "ya han abandonado a Sánchez". Y que él está preparado ya y promete "el mayor cambio a mejor de la historia de la democracia".

Fue más triunfalista el líder del PP con sus expectativas y con el optimismo que promete que catastrofista en su diagnóstico de la ejecutoria de Pedro Sánchez en el Gobierno. Aun así, calificó 2025 como "el peor año del peor Gobierno de la democracia". En definitiva, el año del "colapso total de sanchismo".

Feijóo hizo este lunes, a las 12:00 horas, un balance político del año en la sede nacional del PP, en una intervención en la que presentó 2025 como un ejercicio marcado por "la corrupción, la ineficacia en la gestión, la falta de respeto a las mujeres y a los jóvenes y el desastre en las cuentas públicas".

Los 10 "fracasos" de Sánchez

El líder del PP estructuró su discurso en "los 10 fracasos del 'sanchismo'" y en "tres tareas" que le esperan si los españoles le dan su confianza.

La debilidad parlamentaria "por la que el país se paraliza", el problema de la vivienda "aumentado y provocado" por el Ejecutivo, el apagón "impropio de un país desarrollado y causado por el fanatismo ideológico", y la política migratoria "irresponsable que facilita miles de muertes al año y enriquecimiento a las mafias", son los cuatro primeros de esos fracasos de Sánchez en 2025.

Los otros, según los desgranó Feijóo, son "la desconfianza internacional" en España como socio, la "incapacidad de gestión con los fondos europeos", la "precariedad vital de los jóvenes" a los que el sanchismo ha "traicionado" y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Finalmente, la "desprotección a las mujeres" con las pulseras antimaltrato, las "prostitutas pagadas con dinero público" y las denuncias de acoso "encubiertas", y la corrupción "que asedia a Pedro Sánchez, a su entorno político y personal".

En ese sentido, Feijóo recordó que en 2025 ya cayó el fiscal general del Estado y que, a juicio del PP, "debería" haber caído también el presidente. Además, reseñó la entrada en prisión de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y situó estos episodios como símbolo de la "erosión institucional".

Alberto Núñez Feijóo comparece ante los medios de comunicación para hacer el balance del año 2025. Efe

"Cuando llegue el momento"

El líder popular mostró su escándalo por las investigaciones judiciales y, sobre todo, por los "registros policiales" en distintas dependencias gubernamentales, incluidas, según recordó, "los ministerios de las vicepresidentas primera y tercera, y la sede del PSOE" en Ferraz.

Y propuso tres "tareas" o "compromisos" que sumirá "desde el primer día, cuando llegue el momento".

Feijóo ya no dice tanto "si los españoles me dan su confianza". Ya da por hecho que así será, y de ahí las tareas que plantea: limpieza y regeneración; seguridad "en las calles, las fronteras y en el futuro"; y que trabajar "vuelva a merecer la pena".

El primero de esos compromisos, "no es revancha, sino responsabilidad". Feijóo insistió en "la auditoría total de qué se hizo, cómo se hizo y con qué consecuencias", en referencia a los años del sanchismo.

Sólo así, remarcó "se recobrará la credibilidad en las instituciones. Porque "sin regeneración es imposible un nuevo comienzo".

La segunda promesa es la de recuperar la "seguridad en las fronteras, en las calles, en los hogares y en el futuro". En ese sentido, apoyó totalmente a Xavier García Albiol, el alcalde popular de Badalona, en el desalojo de los 400 okupas del viejo instituto público en la ciudad.

Y lo argumentó hablando de que la inmigración, "debe ser legal y ordenada", de que "la ley debe cumplirse" y el Estado debe proteger "al ciudadano honrado sea quien sea y venga de donde venga".

Además, empeñó su palabra en que bajo su Gobierno, "las familias y las mujeres podrán salir de casa con tranquilidad". Y proclamó que la okupación no puede ser tolerada: "Es inaceptable que quien trabaja tenga menos derechos que el okupa que le usurpa su propiedad".

Y así llegó a la tercera tarea, la de que "trabajar merezca la pena". Según Feijóo, "es un problema profundo" el que tiene España si "el esfuerzo no es recompensado".

El líder del PP cuantificó en 513.000 millones los ingresados por impuestos durante los siete años de Sánchez. "Y aun así ha aumentado la deuda en 507.000 millones más y los servicios han empeorado".

Según Feijóo, si "trabajas más, pagas más impuestos, y vives peor" es que el Gobierno no funciona.

O lo que es lo mismo, que "si subes los impuestos, castigas al que cumple y encima robas, rompes el contrato social". Por ello, prometió una alternativa, e hizo un "llamamiento a los compatriotas" para que confíen en que con el PP dejaremos de "transitar en la decadencia".

"Encrucijada histórica"

A preguntas de la prensa, Feijóo se ha mostrado "alucinado" de que desde el Gobierno se haya pedido su dimisión por la gestión de la dana de Valencia. El líder del PP recordó que ha mandado a la jueza "los WhatsApp que pidió", los que le envió Carlos Mazón a él aquella tarde noche.

"Por supuesto que si la jueza me lo solicita, no tendré ningún problema en darle el resto de mensajes", ha declarado, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

Es más, ha confesado que "hace unas semanas" se le averió el móvil y lo tuvo que cambiar. "No sabía que me iban a citar como testigo a pedir los mensajes, pero no aproveché para borrar nada... yo no soy Sánchez".

Sobre el ciclo electoral recién iniciado en Extremadura, el líder popular presumió de los resultados del 21-D, aclarando que "los ciudadanos han dicho que gobierne el PP" y que será "responsabilidad" del resto de fuerzas si no se cumple este mandato. "Una repetición electoral sería una falta de respeto".

Para el político gallego, "esto no ha hecho más que empezar" a la espera de lo que pase el 8 de febrero en Aragón, el 15 de marzo en Castilla y León, y en junio en Andalucía.

Para Feijóo, España está "en una encrucijada histórica" y aunque admitió que no todo depende de él, sí presumió de alternativa, con "las 38 leyes aprobadas en el Senado" pero bloqueadas en el Congreso, y prometió "estar preparado".

Así, advirtió que lo que depende de él es "ofrecer el mejor proyecto para la España que viene para que nuestro país no pierda ni un solo día". Y que cuando reciba la confianza de los españoles, será su "primer servidor".