Sumar amenaza la financiación de Podemos: pide regular el 'crowdfunding' con límites por donante para evitar el blanqueo

Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero, en un acto celebrado en Madrid antes del cisma entre Sumar y Podemos. Isabel Infantes Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Sumar propone regular la financiación electoral mediante crowdfunding, estableciendo límites máximos de 50.000 euros anuales por donante para evitar el blanqueo. Podemos ha recurrido al crowdfunding como método habitual de financiación, alegando independencia de la banca, pero el Tribunal de Cuentas ha cuestionado la transparencia de este sistema. La iniciativa de Sumar exige identificar a los donantes y que los fondos se ingresen en cuentas fiscalizadas, siguiendo recomendaciones del Tribunal de Cuentas para mayor control y transparencia. La propuesta de Sumar llega en un contexto de enfrentamiento con Podemos, que recientemente ha reforzado su alianza con IU y ha mejorado resultados en Extremadura sin la coalición de Yolanda Díaz.

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que pide regular por ley la financiación de las campañas electorales mediante microcréditos o crowdfunding, estableciendo requisitos como una cuantía máxima para cada aportación personal.

Podemos recurre habitualmente a esta fórmula de financiación para, según sostiene, no depender de los créditos concedidos por los bancos.

La formación morada declaró haber recaudado 114.365,75 euros para su campaña de las elecciones europeas de 2014 (en las que Pablo Iglesias se estrenó como eurodiputado, antes de saltar a la política nacional) con pequeñas aportaciones de particulares, mediante una campaña de crowdfunding.

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas alertó de que Podemos no había facilitado la identidad de las personas que habían aportado casi la mitad de esta cifra, algo más de 48.000 euros.

Algo que incumpliría Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que exige identificar adecuadamente (con nombre, DNI y domicilio) a las personas que realicen aportaciones económicas a las campañas electorales de los partidos.

Desde 2015, el Tribunal de Cuentas pide reformar la ley para que las campañas de crowdfunding organizadas por los partidos sean más transparentes. Con propuestas como la exigencia de identificar, mediante un certificado electrónico, a las personas que colaboren con estos microcréditos.

La coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha propuesto ahora plasmar en la Ley esta recomendación del Tribunal de Cuentas, estableciendo controles y requisitos más estrictos en las campañas de crowdfunding de los partidos.

Y lo hace en un momento en el que crece el cisma entre Sumar y Podemos.

La formación de Ione Belarra resucitó su vieja alianza con Izquierda Unida (IU) para concurrir a las elecciones de Extremadura del 21-D, sin Sumar, y pudo presumir de un buen resultado: pasó de cuatro a siete escaños en el Parlamento regional, con Irene de Miguel como candidata.

La representación de Unidas por Extremadura creció en 17.000 votos, aunque esto implica que sólo atrajo una pequeña parte de los casi 108.000 votos que perdió el PSOE de Miguel Ángel Gallardo.

En su guerra abierta contra Yolanda Díaz, Ione Belarra ha utilizado estos resultados para intentar persuadir a IU y sus antiguos socios de que la marca Sumar ya resulta completamente prescindible (e incluso contraproducente) en próximas citas electorales.

No ha tenido éxito. El cisma se mantiene para las elecciones de Aragón del próximo mes de febrero, a las que concurrirán tres listas distintas de izquierda radical: Sumar con IU por un lado, Podemos por otro y la Chunta, también en solitario.

La propuesta que Sumar ha registrado ahora en el Congreso pide que la financiación de campañas electorales mediante crowdfunding tenga un límite máximo de 50.000 euros anuales por contribuyente.

Del mismo modo, reclama que se establezca un plazo máximo de un año para que el partido devuelva estas aportaciones. En caso de que el contribuyente renuncie a que se le reintegre el dinero, éste deberá ser computado por el partido como donación.

Sumar también pide que todas las aportaciones de crowdfunding se ingresen en la cuenta bancaria habilitada para la campaña electoral. Esto implica que los pagos serán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, para garantizar su transparencia.

La propuesta de Sumar será votada en la Comisión Mixta (entre el Congreso y el Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En sus recomendaciones aprobadas en 2015, el Tribunal de Cuentas advertía que la falta de regulación del crowdfunding abría la puerta al fraude mediante donaciones que pueden vulnerar los límites establecidos por la Ley.

O incluso puede amparar presuntas operaciones de blanqueo (como la que investiga ahora el juez en los pagos en metálico que el PSOE ha realizado durante años a sus dirigentes).

El órgano fiscalizador proponía introducir en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) sanciones para las formaciones que dejen de pagar su deuda a los bancos, superen el límite legal establecido en la aceptación de donaciones o incumplan la obligación de presentar su contabilidad electoral en el plazo previsto.

El antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha recurrido al crowdfunding para sus negocios personales.

Iglesias logró recaudar 403.665 euros entre sus seguidores mediante dos campañas de crowdfunding para poner en marcha su televisión de Youtube, Canal Red (que ahora ha alcanzado un importante acuerdo económico con el gobierno chino).

Y ahora asegura haber recaudado más de 140.000 euros mediante aportaciones de particulares, paratrasladar su taberna Garibaldi a un local más amplio.