Cesan a un concejal del PSOE de Jaén por cantar rimas soeces en TikTok: "Las niñas bonitas me la quieran mamar"

El ya exconcejal de Seguridad de Martos (Jaén), Manuel Cortés, junto a dos amigos en el vídeo que difundió en TikTok.

La afición que algunos dirigentes socialistas han tomado a la red social TikTok, para humanizar su imagen y acercarse a los ciudadanos, comienza a jugarles malas pasadas.

El alcalde socialista de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha destituido este domingo a su edil de Seguridad, Manuel Cortés, por difundir en TikTok un vídeo en el que entonaba canciones machistas.

El concejal del PSOE decidió celebrar la Navidad publicando un vídeo en el que corea, junto a dos amigos, rimas soeces como la siguiente: "Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar".

El peculiar villancico de Manuel Cortés incluye otras rimas del mismo cariz: "Yo me voy al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el coño".

Y más adelante, sigue así: "El cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de pegarse un tiro en la punta del carajo".

El Ayuntamiento de Martos ha difundido un comunicado en el que deplora la actitud de su concejal que, señala, "no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de gobierno".

El alcalde ha retirado todas las competencias que ejercía Manuel Cortés y le ha instado a renunciar a su acta de concejal.

"Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", añade el equipo de gobierno municipal.

Por su parte, el PSOE de Jaén ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a Manuel Cortés, que será suspendido de forma cautelar como militante, por entonar "cánticos machistas y sexistas".

"Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización", recalca el PSOE en su comunicado, "porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran".

Este episodio se ha producido cuando el PSOE se encuentra inmerso en un sinfín de escándalos machistas, con acusaciones de acoso sexual planteadas contra el exasesor de la Moncloa Paco Salazar o contra el alcalde de Almussafes, Toni González, que ha decidido atrincherarse en el cargo.