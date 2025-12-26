Sánchez muestra los secretos del Palacio de la Moncloa "en plan Isabel Preysler" en un vídeo de Instagram con tomas falsas

El presidente Pedro Sánchez, en el vídeo que ha difundido en redes. Instagram

El presidente Pedro Sánchez muestra los secretos del Palacio de la Moncloa, en un nuevo vídeo en Instagram, con risas y tomas falsas para que todo resulte más espontáneo y cercano.

"Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preysler", anuncia el presidente al principio de la grabación.

Pero se traba y tiene dificultades al pronunciar el nombre de la reina del papel couché, echa una carcajada mirando a la cámara y hay que repetir la escena.

Por fin acompañamos a Sánchez a lo que denomina "la sala del reloj, porque está presidida por un reloj de cuerda como el que veis aquí".

En realidad, la cámara enfoca a una lámpara del techo, por lo que resulta difícil adivinar dónde está el reloj.

"En esta sala pasaron muchas cosas al principio de la democracia", explica Sánchez, "los Consejos de Ministros tanto de Adolfo Suárez, como de Felipe González en sus primeros años, se celebraron aquí".

"Luego ya", aclara, "el expresidente Felipe González construyó lo que conocemos como pabellón del Consejo de Ministros".

Ante la pantalla desfilan varias imágenes, de los primeros Consejos de Ministros de la Transición, celebrados en este escenario.

Como se trata de un vídeo de consumo rápìdo, destinado a las redes sociales, el relato del presidente no da para más.

Sánchez se despide como un auténtico influencer, anunciando que habrá más episodios de su recorrido por la Moncloa.

"Espero que os haya gustado este pequeño house tour", dice ante la cámara, "dejadme comentarios y si queréis me animaré a mostraros otras partes de este palacio".

La publicación ha sumado casi 30.000 "me gusta" en apenas cuatro horas.