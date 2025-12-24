Ione Belarra mueve ficha para destronar a Yolanda Díaz: invita a IU y a los Comunes a que abandonen Sumar

Compromís y la Chunta Aragonesista también tienen un papel crucial en la reorganización de la izquierda, con posturas divididas respecto a la continuidad en la coalición de Sumar.

La presencia de Yolanda Díaz es vista como el principal obstáculo para la unión de la izquierda, por la animadversión que genera en Podemos y sus críticas a su cercanía con el PSOE.

Podemos busca replicar el modelo de coalición exitoso en Extremadura, proponiendo a IU acuerdos similares en Aragón y Castilla y León para las próximas elecciones.

Ione Belarra, líder de Podemos, ha invitado a Izquierda Unida y a los Comunes a abandonar Sumar y unirse en nuevas candidaturas más amplias y transformadoras.

A la izquierda del PSOE se ha iniciado ya la temporada de cortejo. Varios varones luchan por llamar la atención de una hembra madura con la esperanza de reproducirse y dar a luz a una nueva criatura.

La pretendienta se llama Izquierda Unida. Es veterana, tiene implantación territorial y cuadros. Por su parte, Sumar y Podemos aportan el nombre y la presencia mediática de sus candidatos.

El éxito de Unidas por Extremadura, que pasó de 4 a 7 escaños en las recientes elecciones autonómicas del 21-D, vuelve a evidenciar que quien se llevará el gato al agua será quien consiga conquistar a la coalición que el PCE creó en 1982 y que, desde 1992, opera como partido.

Este miércoles, en las horas previas a la Nochebuena, la líder de Podemos, Ione Belarra, descartó quedarse fuera de la mesa de las próximas elecciones y aseguró que su partido va a "estar trabajando para construir candidaturas lo más transformadoras y amplias posibles".

Un mensaje con el que deslizaba que su intención no es la de presentarse solos a los comicios generales.

Tras este mensaje, Belarra aseguraba que "quienes tienen que reflexionar son las fuerzas que han participado del proyecto político fallido de Sumar". Toda una invitación a IU, que todavía se mantiene en el grupo parlamentario de Yolanda Díaz.

El espejo es el caso extremeño. El acuerdo al que llegaron los morados y los de Antonio Maíllo era claro: los números uno en Cáceres y Badajoz serían para Podemos, como el caso de la candidata Irene de Miguel, mientras que los números dos y tres de cada provincia serían para IU.

Un modelo que el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ya ha planteado esta misma semana que Izquierda Unida extienda en las convocatorias más inminentes: Aragón, en febrero, y Castilla y León, en marzo.

El mayor obstáculo para esta unión es la presencia de Yolanda Díaz, por la que en Podemos sienten una gran animadversión. No sólo porque consideran que traicionó su proyecto, también por el seguidismo que creen que hace a Pedro Sánchez.

Belarra dejaba una crítica sutil a Sumar, que considera que Sumar está sumido en el PSOE y que esta postura debilita a la izquierda.

"Deben decidir si continúan plegadas a un PSOE acosado por la corrupción, por terribles casos de machismo y que no hace nada para solucionar la crisis de la vivienda...", advertía a sus eventuales socios la líder de Podemos en Radio Nacional.

De momento, en IU evitan pronunciarse, aunque a comienzos de 2026 lanzarán su candidato a las primarias que auguran que se producirán en el espacio actual de Sumar.

Además de IU, hay otros partidos que son cruciales. En el caso de Cataluña, son los Comunes quienes aportan la estructura y la implantación territorial.

Esta coalición, comandada en su momento por Ada Colau, está integrada por los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya.

Otro de los partidos clave es Compromís, con un gran arraigo en la Comunidad Valenciana. En la actualidad, la formación nacionalista de Joan Baldoví está partida en el Congreso.

Por un lado, Águeda Micó se integró en el Grupo Mixto tras salirse de Sumar. El otro diputado, Alberto Ibáñez, se mantiene integrado en la coalición de Yolanda Díaz.

Este último dejaba en el aire la participación de Compromís en una candidatura unitaria de cara a las próximas elecciones al recordar que ya han estado en diferentes coaliciones.

De hecho, en 2015 se presentaron como 'Es el moment' junto a Podemos. En 2019, IU se sumó con su federación local, EUPV, y se bautizaron como 'A la valenciana', y ese mismo año concurrieron en la repetición con sus siglas en solitario.

Ya en 2023, se integraron en Sumar.

Hay una última formación que formó parte de las listas de Sumar en las generales del 23-J y que tiene un arraigo territorial en otra provincia clave: Zaragoza. Se trata de la Chunta Aragonesista, cuyo diputado, Jorge Pueyo, sigue en las filas de Sumar, pero va por libre en muchas ocasiones.