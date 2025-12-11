Sofía Carvajal, líder del PRI: "La Internacional Socialista es opaca con Sánchez. Da cabida a partidos ligados al narcotráfico"

Acusa al PSOE de manipular procesos internos y de sancionar al PRI debido a sus críticas, además de señalar irregularidades y autoritarismo en decisiones recientes.

"La Internacional Socialista es opaca con Pedro Sánchez". Así define la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía Carvajal, la gestión del líder socialista español al frente de la IS.

En conversación con EL ESPAÑOL, Sofía Carvajal asegura que el funcionamiento interno de la organización ha experimentado un "creciente deterioro" desde que llegó Sánchez a la presidencia.

Denuncia que, con él al frente, se ha perdido transparencia en las decisiones y en la financiación, y que la organización ha dado cabida a partidos ligados al narcotráfico.

"No hay transparencia en el manejo de las cuotas partidarias ni rendición de cuentas. Cada vez que lo solicitamos, se niegan o te delegan. Nunca te dan una respuesta y nos encontramos con un muro y una mala cara siempre. Se veía que les incomodábamos", explica.

A pesar del apoyo inicial que la formación mexicana otorgó al secretario general del PSOE cuando asumió el cargo en 2022, la ruptura de lazos entre el PRI y la IS ha quedado plasmada en una carta enviada al propio Comité de Ética. En el escrito acusa a la organización de ser "el brazo ejecutor de las órdenes de Sánchez".

La actual opacidad en la gestión de los recursos económicos contrasta, según explica Carvajal, con la claridad del anterior presidente de la organización, Yorgos Papandreu.

Sostiene que el líder griego hacía rendición de cuentas en cada reunión. Por ello, "conforme ha ido avanzando la presidencia del señor Sánchez, también lo ha hecho la desilusión", dice.

Sofía Carvajal asegura que el PRI está dispuesto a exigir una auditoría interna de la financiación de la organización por "posible lavado de dinero" y "posible relación con recursos ilícitos". Y no descarta recurrir a los tribunales.

Las sospechas sobre el funcionamiento turbio de la Internacional Socialista no son nuevas. El empresario Víctor de Aldama aseguró haber oído decir a José Luis Ábalos y a Koldo García que el rescate de Plus Ultra, unos 10 millones de euros, iría destinado a financiar la Internacional Socialista.

Morena y el narcotráfico

Uno de los puntos de desencuentro del PRI con Pedro Sánchez está en la intentona de incorporar a la IS a Morena (antes, Movimiento de Regeneración Nacional), el partido de Andrés Manuel López Obrador en el que milita también la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Según explica Carvajal, integrar a esta formación en la IS supone relacionarse con el narcotráfico.

"Es un partido autoritario, corrompido por el narco y afiliado al eje venezolano-bolivariano. ¿Cómo le vas a dar cabida a un partido así? Deducimos que la intención era integrar a Morena en la Internacional Socialista porque venían invitados y relacionados con él, y yo protesté por ello, pero me decían que tenían derecho de invitar a quienes ellos quisieran", señala.

La incorporación de Morena a la organización socialista fue una operación en la que, según explica, "se han comprometido la vicepresidenta Hana Jalloul Muro, también secretaria de Política Internacional del PSOE, y el recién detenido Santos Cerdán".

La líder del PRI recuerda, además, la relación de Morena con el régimen de Nicolás Maduro.

"No es un tema menor que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos haya acusado a Maduro y a varios altos cargos de su gobierno de proporcionar apoyo material al Cartel de los Soles. Esto, unido a los casos de corrupción en España, cercan el círculo a Sánchez", señala.

Carvajal denuncia también la referencia a una alianza firmada entre el PSOE y Morena tras las elecciones de 2024, pese a que, según el PRI, el líder morenista Mario Delgado está señalado en México por pertenecer a una red de contrabando de combustibles destinada a financiar campañas.

Para la política mexicana, el PRI no admite verse incluido en el mismo espacio político internacional que un partido al que se acusa de vínculos criminales: "No nos gusta estar en un lugar donde ya no nos identificamos".

La líder del PRI asegura también que hay otras formaciones que comparten su opinión, pero "temen oponerse a un jefe de Estado [sic] autoritario", en referencia a Pedro Sánchez.

Más puntos de desencuentro

Carvajal desmiente que el PRI haya sido expulsado de la IS y acusa al PSOE de "tergiversar" la situación.

La Internacional Socialista sancionó al partido, impidiéndole participar en la organización durante seis meses, después de que, según asegura Carvajal, se mostrara crítico con las decisiones internas.

Cita, en concreto, la reelección del excanciller dominicano Miguel Vargas Maldonado como presidente de la formación en América, en un proceso donde "no hubo posibilidad de elección".

"Hay algún tipo de alianza entre Vargas y Pedro Sánchez. Su elección fue una imposición en medio de amagos y chantajes", explica.

Otra discrepancia del PRI con Sánchez fue la destitución de Benedicta Lasi, secretaria general de la IS.

Sofía Carvajal asegura que la salida de la líder de Ghana fue una operación autoritaria impulsada por el propio Sánchez porque "no se doblegaba a sus intereses".

"Se negó a acatar servilmente los dictados de Sánchez. La destituyeron sin posibilidad de defensa. Ella se presentó en la sede del PSOE y fue corrida al grito de 'llegaron los africanos, que llamen a la Policía'. Fue una expresión que llama al racismo. ¿Cómo es posible que esto pase en una organización progresista?", relata.

Tras la destitución de Lasi, la IS creó un cargo nuevo —Coordinación General— para colocar a Chantal Kambiwa. El PRI asegura que esta designación violó estatutos y ejemplificó el "autoritarismo" interno. "Se impuso su nombramiento, cuyo partido no es ni siquiera miembro de la Internacional Socialista. Se creó un cargo a dedo", concluye.