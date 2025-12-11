Otegi viaja a Waterloo para reunirse con Puigdemont en plena ruptura de Junts con el Gobierno de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont se han reunido en Waterloo para analizar la situación política en el País Vasco y Cataluña. Ambos líderes han reafirmado su compromiso de seguir colaborando entre las naciones vasca y catalana, destacando la complejidad del contexto actual. La reunión coincide con la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez y una votación clave sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Congreso. Bildu se mantiene como uno de los socios más fiables del Gobierno, a pesar de las dificultades para aprobar nuevas leyes tras el distanciamiento de Junts.

Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont se han visto las caras este jueves en Waterloo, la localidad belga donde el líder independentista catalán se encuentra prófugo de la Justicia española desde 2017. El secretario general de EH Bildu y el expresident catalán se han comprometido a "seguir colaborando entre nuestras naciones", en referencia a País Vasco y Cataluña.

Otegi, acompañado del secretario de Relaciones Políticas de esta formación, Gorka Elejabarrieta, se ha desplazado hasta Waterloo para "analizar la situación política en Euskal Herria y Cataluña", según ha desvelado la formación abertzale en un breve comunicado. También se ha tratado "la situación del Estado español" y del Gobierno, marcada por la ruptura de Junts con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE, debilitados por los casos de corrupción.

Precisamente este jueves se registra una votación clave como es la de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de la segunda vez que se lleva el techo de gasto al Congreso después de ser tumbada el pasado 27 de noviembre con la negativa de PP, Vox, Junts y UPN. Los de Puigdemont han confirmado de nuevo su 'no' para la votación de este jueves.

Según el comunicado compartido por la formación soberanista vasca, Bildu y Junts se han comprometido a reforzar la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana "siendo conscientes de la complejidad del contexto actual".

Otegi y Puigdemont, que ya se vieron en Waterloo el pasado mes de marzo, han acordado durante se encuentro, del que no han trascendido más detalles, "seguir trabajando con ese propósito como vienen haciendo desde hace años junto a las otras fuerzas soberanistas".

A pesar de la ruptura de Junts por los inclumientos de los Pactos de Bruselas, un movimiento que dificulta todavía más la aprobación en el Congreso de cualquier ley o proyecto que salga desde el Gobierno, Bildu se mantiene como uno de los socios más fiables de Sánchez.