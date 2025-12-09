El 35% de los extremeños no conoce a los rivales de Gallardo y Guardiola: el bipartidismo da ventaja a PSOE y PP el 21-D

La coalición Juntos-Levanta podría ser la clave para la investidura, ya que un solo diputado permitiría al PP gobernar sin depender de Vox.

El sondeo de SocioMétrica sitúa a María Guardiola cerca de la mayoría absoluta, superando ampliamente la suma de PSOE y Unidas por Extremadura.

El desconocimiento de los candidatos de partidos minoritarios beneficia a PP y PSOE, que concentran la mayor notoriedad entre el electorado.

El 35% de los extremeños no conoce a los principales rivales de María Guardiola (PP) y Miguel Ángel Gallardo (PSOE) a menos de dos semanas de las elecciones.

A menos de dos semanas de que los extremeños acudan a las urnas, el próximo 21 de diciembre, el panorama electoral se presenta muy inclinado a favor de los dos grandes partidos tradicionales: PP y PSOE.

Según los datos del sondeo preelectoral del CIS, el 35% de los electores de Extremadura no conoce a los principales candidatos que compiten directamente con la presidenta del PP, María Guardiola, y el cabeza de lista del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

El CIS pone cifras a esta brecha de notoriedad: mientras Guardiola y Gallardo sólo son desconocidos por un 5,4% y un 9,9% del electorado, respectivamente, el aspirante de Vox, Óscar Fernández, es ignorado por el 31,4% de los votantes.

Según refleja la encuesta pública y el último sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Vox sería la tercera fuerza política en la Asamblea extremeña tras el 21-D.

El presidente del partido, Santiago Abascal, es el líder nacional que más ha visitado la región en precampaña: hasta seis jornadas ha pasado en el territorio, apoyando a Fernández para tratar de remediar su anonimato.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a pesar de su trayectoria de 10 años en la Asamblea, no es reconocida por el 20,3% del censo.

El caso más agudo es el de Raúl González, cabeza de lista de la coalición Juntos por Extremadura-Levanta, a quien un 54,3% de los extremeños admite no conocer.

Esta ignorancia se traduce en una clara ventaja competitiva para los populares, como reflejan otras encuestas. El sondeo preelectoral de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa Guardiola al borde de la mayoría absoluta, con una proyección de entre 30 y 32 escaños, rozando los 33 necesarios.

Con estos datos, superaría con creces la suma del PSOE, que obtendría entre 21 y 22 escaños, y de Unidas por Extremadura, que se movería entre 4 y 5.

La "llave"

Y así, si se confirma este tablero electoral, y pese al desconocimiento del perfil de Raúl González para la mayoría de los votantes, Juntos-Levanta podría jugar un papel clave en una hipotética investidura de Guardiola.

SocioMétrica otorga un diputado a la coalición regionalista, que se postularía como la "llave" del Ejecutivo autonómico y daría la posibilidad al PP de no depender de Vox para formar gobierno.

Sin embargo, la estrategia de campaña orquestada por los populares puede no jugar a favor de la concentración del voto.

María Guardiola ha rechazado participar en el debate a cuatro propuesto por RTVE tras acusar al ente público de "maltrato" y de estar siguiendo "una estrategia política dictada por Moncloa".

En su lugar, la presidenta de la Junta asistirá al tradicional debate en Canal Extremadura, este jueves día 11, que contará con diez participantes, pese a que actualmente en la Asamblea sólo figuran cuatro formaciones políticas (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) y sólo Juntos-Levanta tendría posibilidad de acceder tras el 21-D.

Desde el PP han argumentado que este formato más amplio "refleja mejor la compleja realidad" de la región, pero estarán dando la posibilidad de cambiar la popularidad del resto de fuerzas políticas que concurren a las elecciones.