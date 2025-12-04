Ábalos asegura que el PSOE pagó su abogado hasta hace dos meses como parte de un pacto de silencio

El juez ha exigido al PSOE justificar todos los pagos en efectivo desde 2017, mientras las defensas de Ábalos y Koldo sostienen que existió una caja B en el partido.

Ábalos cambió de abogado días antes de declarar en el Tribunal Supremo, alegando diferencias irreconciliables con su anterior defensor.

El acuerdo fue gestionado por Santos Cerdán por orden de Pedro Sánchez, pero se rompió tras revelarse la presunta implicación de Cerdán en una trama corrupta.

El PSOE pagó al abogado de José Luis Ábalos hasta octubre como parte de un supuesto pacto de silencio, según el entorno del exministro.

El PSOE pagó al anterior abogado de José Luis Ábalos hasta el pasado mes de octubre, según ha contado el exministro desde prisión a personas de su entorno más cercano.

Estas fuentes aseguran a EL ESPAÑOL que Ferraz se encargó de abonar la minuta del letrado José Aníbal Álvarez como parte de un pacto de silencio.

La negociación tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando Ábalos fichó a este conocido abogado ante su inminente imputación en el Tribunal Supremo.

Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, fue la persona que se encargó de cerrar el pacto de silencio con Ábalos por orden de Pedro Sánchez, según detallan el entorno más cercano del exministro.

Sin embargo, todo se rompió en el mes de junio, cuando los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) revelaron que Santos Cerdán era jefe de una trama corrupta y poseía el 45% de Servinabar.

Ábalos sostiene que José Aníbal intentó llegar a un acuerdo con Fiscalía y que reconociera los delitos. Sin embargo, el exministro mantenía en público y en privado su inocencia. La situación se volvió irreconducible debido a una filtración a la prensa sobre ese posible pacto con Anticorrupción.

Hasta entonces, Ábalos mantuvo una pacto de no agresión con el PSOE.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Ábalos coordinaba su voto y asistencia por WhatsApp con el Grupo Socialista hasta una semana antes de ir a la cárcel.

José Aníbal Álvarez defendió a José Luis Ábalos hasta el pasado 13 de octubre. El exministro rompió con este famoso penalista a sólo dos días de la citación en el Tribunal Supremo por los pagos del PSOE en sobres.

El juez Leopoldo Puente mantuvo la citación y obligó a Ábalos a que fuera acompañado de José Aníbal. En aquella vistilla del 15 de octubre, el exsecretario de Organización del PSOE se libró de prisión y contrató tras ella al exfiscal Carlos Bautista para que le defendiera.

Ya entonces Ábalos explicó al magistrado sus grandes discrepancias con el que había sido su abogado.

"Existen diferencias irreconducibles que, lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada", argumentó Ábalos en el Tribunal Supremo.

La estrategia pro PSOE

Aníbal intentó que Ábalos renunciara a su acta de diputado, lo que hubiera provocado que dejara de ser aforado y que el caso hubiera pasado a la Audiencia Nacional.

Esta estrategia nunca fue del agrado de Ábalos, que veía una mano negra tras los planes de su abogado. Además, el exministro se quejó en repetidas ocasiones de las filtraciones realizadas por José Aníbal, según comentó a su círculo más cercano en repetidas ocasiones.

Al PSOE, en cambio, sí que le beneficiaba que el exnúmero tres del partido renunciara al aforamiento.

Lo primero, porque el escaño volvería a pasar al Grupo Socialista en el Congreso. Lo segundo, y más importante, la instrucción del caso se hubiera alargado durante años, despejando así el camino a las próximas elecciones generales.

De hecho, si Ábalos hubiera seguido los consejos del abogado José Anibal, lo más probable es que la Audiencia Nacional aún no estuviera investigando los pagos en metálico del PSOE.

En cambio, este miércoles, el juez Ismael Moreno ha aclarado al PSOE que debe presentar todos sus pagos en metálico entre 2017 y 2024, incluidos los de Sánchez.

El partido deberá aportar también los tickets y las facturas que justifican todos los pagos a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios. Es decir, el PSOE está obligado a 'desnudar' sus cuentas ante el magistrado.

Esto es celebrado por las actuales defensas de Ábalos y Koldo, ya que mantienen que el PSOE no declaró todo el dinero en efectivo que les pagó entre 2017 y 2021.

EL ESPAÑOL ya publicó nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que indican que el PSOE manejaba una caja B.

El propio Koldo García, en una entrevista concedida a este periódico, confirmó tal extremo: "He cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO; una parte en billetes grandes porque nadie los quería".

El plan de la fontanera

Ábalos ya presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid pidiendo ser acusación particular en el caso Leire.

El exministro alegó que la fontanera del Ferraz ejecutó un plan de inteligencia "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE".

Leire Díez afirmó en sus reuniones con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, que controlaba la defensa de Ábalos, refiriéndose al abogado José Aníbal.

Las actas de aquellas citas, que se celebraron el 10 y el 26 de marzo, recogen la influencia de la fontanera en las defensas de Ábalos y Koldo.

"Los abogados actuales de Koldo y Ábalos han sido puestos por Leire y la estrategia la pone ella misma, aunque da por perdido a Ábalos", señala el comandante Villalba en uno de sus escritos.

"Me proponen tres abogados para cambiar de defensa: el de Koldo (Ismael Oliver), el de hidrocarburos (Jacobo Teijelo, actualmente con Cerdán) y el de Ábalos (José Aníbal)", indica el guardia civil en el acta de la reunión del 10 de marzo.

Leire Díez concretó entonces y retiró a José Aníbal de las opciones "porque ya tiene más que suficiente con todo lo que arrastra el exministro, ya que caerá por su lío de faldas y lo que tiene la entrepierna".

El juez Arturo Zamarriego aún no se ha pronunciado sobre la petición de Ábalos y Koldo de ser acusación particular en el caso de la fontanera de Ferraz.