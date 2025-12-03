Junts mantiene la ruptura con Sánchez pese a la mano tendida: "No hay negociación ni conversaciones. Nada cambia"

Las claves nuevo Generado con IA Junts mantiene la ruptura con el Gobierno y afirma que "no hay negociación ni conversaciones" con Sánchez. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, exige al Ejecutivo cumplir los acuerdos previos para recomponer la relación y recuperar la mayoría de investidura. Sánchez ha anunciado nuevas medidas económicas para intentar acercar posturas, incluyendo una reforma legal sobre la gestión de empleo público y facilidades fiscales para empresas.

Portazo de Junts a Sánchez pese al intento de acercamiento de Sánchez. Míriam Nogueras ha dejado claro este miércoles que "nuestra posición no cambia" después de la mano tendida del presidente del Gobierno y advierte que la relación sigue "rota" hasta que "no cumpla con los acuerdos".

"Cuando nosotros rompemos, rompemos. No hay negociación ni hay conversaciones", ha señalado la portavoz de Junts en el Congreso, que exige más pasos al Gobierno para recomponer la situación y volver a la mayoría de la investidura.

Convencida de que "los partidos españoles sólo reaccionan cuando están acorralados", Nogueras ha advertido a Sánchez de que "sin los votos de los catalanes prácticamente no pueden aprobar nada", por lo que deja al Gobierno con la única opción de cumplir con los acuerdos de Bruselas.

Pese a que Junts mantiene la puerta cerrada, lo cierto es que ni han echado la llave ni se han deshecho de ella. Tanto es así, que Nogueras ha hecho un llamamiento al PSOE a que tome decisiones dejando margen para reconducir la relación.

"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones", ha sentenciado bajo la clara premisa de que ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE.

Nogueras tampoco ha dudado en mostrar cierto orgullo por el reconocimiento público de Sánchez "desde La Moncloa" de los incumplimientos con Junts y ha destacado que el presidente demostró "que no es que no pudieran, es que no podían".

Sánchez dio ayer un giro en su discurso y anunció un paquete de medidas económicas para tratar de reconstruir puentes con Junts como socio clave de legislatura.

Entre ellas está una reforma legal para que la Generalitat vuelva a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional, una competencia prometida a Junts y que la Generalitat ya tuvo entre 2007 y 2013.

También posibilita a los ayuntamientos hacer uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles, como vivienda, asistencia social o de eficiencia energética y una tercera que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación.

