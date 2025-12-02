Sumar copia a Podemos la idea de los "supermercados públicos" como en Cuba e insta a Sánchez a topar el precio de leche y pan

La medida genera divisiones en el Gobierno y críticas de la oposición, que la califican de "utópica" y de "ocurrencia ultraizquierdista".

La propuesta no salió adelante debido a la abstención del PSOE y el rechazo de PP y Vox, pese al apoyo de Podemos.

La iniciativa, impulsada por Más Madrid en Getafe, busca frenar el encarecimiento de los alimentos y sigue ejemplos de países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Suecia.

Sumar propone crear supermercados públicos gestionados por la Administración y fijar precios máximos en productos básicos como pan y leche.

Sumar dice tener la clave para que el precio de la compra baje: tener supermercados públicos, gestionados por la Administración, e intervenir el precio de los productos de primera necesidad como el pan o la leche.

Por eso, Más Madrid (partido autonómico integrado en Sumar) ha liderado en Getafe una iniciativa para instar al Gobierno de España, del que ellos mismos forman parte, a crear este tipo de establecimientos a la sombra de países como Cuba, Venezuela o Bolivia. "Y Suecia", como ellos mismos insisten.

La propuesta, presentada este lunes, no salió adelante precisamente porque el PSOE se abstuvo en una votación en la que PP y Vox votaron en contra. Más Madrid solo encontró el apoyo de Podemos.

En 2023 los de Ione Belarra se presentaron a las elecciones generales con la propuesta de crear estos supermercados públicos, una iniciativa que marcaba diferencias con los socialistas en plena pelea por el voto del espacio a la izquierda del PSOE.

Ahora Más Madrid —Sumar a nivel nacional— vuelve a plantear la creación de estos establecimientos gestionados por las Administraciones públicas, lo que puede llevarle a un enfrentamiento en el Gobierno con su socio mayoritario.

Lo hacen después de que hace unos días también abanderaran otra estrategia de Podemos, esta vez en el Congreso de los Diputados.

Los de Yolanda Díaz recogieron la bandera de la educación pública y propusieron en la Cámara Baja una iniciativa para acabar con la educación concertada, la propuesta estrella de Podemos durante varios años.

El debate de la iniciativa en el Pleno de Getafe generó tensión en el Gobierno municipal, puesto que la alcaldesa, Sara Hernández, que fue secretaria general de los socialistas madrileños, estaba en una situación delicada.

La propuesta, presentada como un mecanismo para frenar el encarecimiento de los alimentos básicos, instaba a Pedro Sánchez a fijar precios máximos en productos como pan, leche, carne, pescado, aceite, frutas, legumbres o alimentos infantiles, además de crear una red de supermercados públicos en todo el país. Algo "utópico" para los socialistas.

Conscientes del rechazo de sus principales socios en el Ejecutivo, Más Madrid defendió la iniciativa asegurando que no se trata de una medida "bolivariana", como les reprocharon PP y Vox, sino de "una práctica que existe en Suecia desde hace décadas".

Ayudas de alimentos

Allí, —según explicaron— funcionan "modelos públicos de distribución alimentaria". Recordó Ana González, portavoz en la defensa, que "el alcalde de Nueva York va a ponerlo en marcha", para subrayar que no se trata de una idea exclusiva de países latinoamericanos.

El grupo denunció que las grandes distribuidoras "fijan precios abusivos" y que más de 1.110 familias de Getafe dependen ya de ayudas de alimentos.

Aseguraron que las familias madrileñas gastan más de 37.000 euros al año en alimentación —incluidos comida y bebidas no alcohólicas— y que por ello "cada vez más personas renuncian a comer fresco y optan por ultraprocesados".

Podemos, socio en el Gobierno local, reconoció que no era una iniciativa nueva, porque ellos ya la defendieron en 2023, pero votaron a favor afirmando que "es el momento de hacerla realidad".

Su apoyo, sin embargo, no sirvió para que la medida saliera adelante.

Por su parte, el PP cargó contra la iniciativa calificándola de "ocurrencia ultraizquierdista" y acusó a Más Madrid de "copiar a Podemos". Recordaron que el proyecto que los morados intentaron impulsar a nivel estatal "ni siquiera llegó a convertirse proyecto de ley".

En su intervención interpelaron directamente a la alcaldesa socialista: "¿Va usted a votar a favor o en contra de algo que el PSOE ya rechazó?". "Son un Gobierno sin ideas", remataron.

Vox elevó aún más el tono y aseguró que la propuesta "suena muy bien, pero oculta el comunismo" que, según ellos, "quieren colar por la puerta de atrás".

"El encarecimiento de la cesta de la compra no ha caído del cielo", dijo su portavoz, que añadió: "Quieren que el Estado arregle el desastre, interviniéndolo todo aún más. Desde Venezuela hasta Cuba, fijar precios nunca ha funcionado".

Con la votación, la iniciativa de Sumar de resucitar los "supermercados públicos" y topar alimentos básicos vuelve a chocar con la misma barrera que en 2023: el rechazo del PSOE. Eso sí, esta vez el portazo se lo han dado a Más Madrid y no a Podemos.