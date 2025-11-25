Ester Muñoz carga contra la nueva fiscal general: "Me sorprende como mujer que defendiera la ley del sólo sí es sí"

Tellado ha exigido la convocatoria de elecciones generales y ha calificado al Ejecutivo de Sánchez como "100% corrupto y dañino para España".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de politizar la Fiscalía y de buscar proteger a su Gobierno y entorno de causas judiciales.

Muñoz ha mostrado sorpresa porque Peramato defendiera la ley del solo sí es sí durante su trayectoria profesional, considerando llamativa esta postura como mujer.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha criticado el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, calificándolo de "continuista" y cuestionando su independencia.

En una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, la dirigente popular ha cuestionado la independencia de la nueva candidata: "Lo que nos estamos preguntando es si esta nueva fiscal general del Estado, cuando el presidente le pida que cometa delitos, también lo va a hacer".

A su juicio, el nombramiento de Peramato refleja "el perfil que ha buscado Pedro Sánchez, un perfil que no se aleja en absoluto de lo que ha elegido hasta ahora".

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha optado por no valorar directamente la designación de Peramato, aunque ha insistido en que "la clave es si el presidente del Gobierno va a renunciar a seguir politizando la Fiscalía o la va a seguir usando en beneficio propio".

"El PP recibe con cautela esta propuesta. Lo importante no es a quién nombran, sino si quien lo nombra ha aprendido la lección", ha sostenido.

Tellado ha acusado a Sánchez de "haber nombrado a García Ortiz para delinquir" y ha asegurado que el dirigente socialista busca mantener el poder "para proteger a su Gobierno, su partido y su entorno personal de causas judiciales que ya sabía que le acosaban".

Tellado ha aprovechado para cargar contra "el sanchismo", al que ha reprochado tener "ya a su primer condenado encima de la mesa". En este contexto, ha pedido al presidente que convoque elecciones generales "cuanto antes" para "ahorrarle al país el bochorno al que le está sometiendo".

Tras expresar su convencimiento de que el Ejecutivo "caerá" porque "es un Gobierno 100 % corrupto y 100 % dañino para España", ha exigido a Sánchez que ahorre a los españoles "la vergüenza final de resistirse a acatar las sentencias de los tribunales y seguir chocando contra el muro de la ley".

"Debe irse y permitir que se abra una etapa nueva de limpieza y regeneración política y moral en España" para dar paso a un "Gobierno, serio, decente y profesional", ha indicado.