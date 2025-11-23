Otegi selló su 'pacto del caserío' con Sánchez en dos nuevas reuniones secretas con Cerdán y su socio Antxon Alonso

La logística de las reuniones incluyó viajes de Sánchez y Cerdán desde Madrid a Bilbao, con el traslado coordinado por Koldo García, y encuentros que se celebraron en un caserío vasco alejado de los focos públicos.

Santos Cerdán tenía el 45% de la constructora Servinabar, empresa relacionada con Antxon Alonso, quien fue investigado en el caso Koldo y participó activamente en las conversaciones entre PSOE y Bildu.

El pacto fue clave para que Bildu apoyara la moción de censura contra Mariano Rajoy, lo que a su vez empujó al PNV a respaldar también a Sánchez tras una tensa negociación en Madrid.

Arnaldo Otegi, líder de Bildu, selló un acuerdo con Pedro Sánchez en 2018 a través de dos reuniones secretas en el País Vasco con Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso, mediador en las negociaciones.

Arnaldo Otegi selló su pacto del caserío con Pedro Sánchez en dos nuevas reuniones secretas con Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso, constructor investigado en el caso Koldo.

Según revelan fuentes conocedoras de las negociaciones a EL ESPAÑOL, el líder de Bildu ultimó los detalles para apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy con el entonces coordinador territorial del PSOE y el socio mayoritario de Servinabar.

Por tanto, el empresario Antxon Alonso ejerció de intermediario en las negociaciones y participó activamente en las conversaciones entre el PSOE y Bildu en mayo de 2018.

Desde dos años antes, según un contrato del 1 de julio de 2016 hallado por la Guardia Civil, Cerdán era el propietario del 45% de la constructora Servinabar tras haber pagado 6.000 euros por las acciones de la constructora.

Las reuniones entre Otegi, Cerdán y Antxon Alonso se celebraron en el País Vasco, en el mismo caserío que la cita desvelada por EL ESPAÑOL este domingo y a la que acudió Sánchez.

Este caserío se encontraba en un radio de 40 kilómetros entre el Aeropuerto de Bilbao, Elorrio (lugar de residencia de Antxon Alonso en Vizcaya) y Elgoibar (localidad guipuzcoana de la que es originario Otegi).

Las negociaciones tuvieron lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel sobre la financiación ilegal del Partido Popular.

Reunión con el PNV

El respaldo de Bildu a la moción de censura presentada por Sánchez fue clave para que el PNV cambiara la abstención por el sí, tras una tensa reunión en un hotel de Madrid y una llamada de Pedro Sánchez a Andoni Ortuzar.

Fuentes conocedoras de la negociación entre el PSOE y el PNV en Madrid afirman que esa reunión clave tuvo lugar en una sala de reuniones de un conocido hotel junto al Río Manzanares.

La cita entre socialistas y nacionalistas vascos fue tensa, ya que el PNV había apoyado los presupuestos de Rajoy sólo unos días antes.

Al frente de estas negociaciones por parte del PSOE estuvo José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización.

Sin embargo, unas horas antes de la votación de la moción de censura a Rajoy, el PNV cambió de posición y decidió mostrar su apoyo al PSOE.

¿El motivo? Una llamada de Sánchez al presidente del PNV, después de que Cerdán sellara con Otegi y Antxon Alonso el pacto del caserío.

Sánchez había logrado su objetivo de arrastrar a los nacionalistas vascos tras su acuerdo con Bildu y bajo la amenaza de que el PNV quedara fuera de juego y como el partido que apoyaba un PP corrupto.

Las dos reuniones secretas entre Cerdán, Otegi y Antxon Alonso, por tanto, fueron claves para que Sánchez llegara a La Moncloa.

Otegi reconoció justo antes del primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán que éste había sido su principal interlocutor en las negociaciones con el PSOE.

Las declaraciones de Otegi se produjeron después de que EL ESPAÑOL publicara, el pasado 1 de junio, que Antxon Alonso había sido su mediador con Sánchez.

El líder de Bildu también admitió que Antxon Alonso fue la persona que le presentó a Cerdán.

"Cuando salgo de la cárcel, tengo un amigo muy cercano, que a su vez es amigo de Antxon Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Alonso. Y me propone reunirme con él porque tiene una oferta que hacerme", afirmó Otegi.

El líder de Bildu reconoció también dos encuentros con Antxon Alonso: "La primera vez, Alonso me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra. Y en la segunda, le trae a la cita, que estoy con él. Con Santos Cerdán".

Tras esa reunión, según las declaraciones realizadas por Otegi el pasado 3 de julio, se fijó "cuál iba a ser la vía de interlocución entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu".

El silencio del PSOE

Ambos partidos siempre han negado públicamente que llegaran a un pacto para el apoyo de la formación abertzale a la moción de censura a Rajoy.

EL ESPAÑOL se puso en contacto con Moncloa para conocer de manera formal su versión sobre las negociaciones con Bildu y el PNV antes de la publicación de la noticia publicada este domingo sobre el pacto del caserío.

¿Intervino directamente Pedro Sánchez en reuniones con Bildu y PNV para negociar la moción de censura en 2018?, ha preguntado este periódico. "No vamos a hacer comentarios", contestaron fuentes oficiales de Moncloa.

Este domingo, tras la publicación de la exclusiva de este periódico, ni Pedro Sánchez ni ningún miembro del Gobierno han realizado declaraciones sobre la reunión del ahora presidente del Gobierno con Otegi en mayo de 2018.

Fuentes presenciales en la reunión del caserío revelaron a EL ESPAÑOL que Pedro Sánchez y Santos Cerdán llegaron a la cita con Otegi en un Toyota Rav4 blanco, propiedad del PSOE, conducido por Koldo García.

Sin embargo, Koldo no participó en las dos siguientes citas con Otegi, ya que al no acudir Sánchez no se necesitaban sus servicios como chófer y escolta.

Recreación del viaje de Pedro Sánchez desde el Aeropuerto del Bilbao a un caserío vasco para reunirse con Arnaldo Otegi. Diseño: Lina Smith / Recursos IA Midjourney y Grok

Sánchez y Cerdán volaron desde Madrid a Bilbao para reunirse con el líder de Bildu en una primera cita clave para lograr sacar adelante la moción de censura.

En el aeropuerto de la localidad vizcaína les esperaba Koldo García, que había viajado desde la capital de España por carretera conduciendo el coche del partido.

Koldo, siguiendo las indicaciones de Antxon Alonso, llevó a Sánchez y Cerdán hasta un caserío situado a unos 30 minutos en coche del Aeropuerto de Bilbao.

La reunión se celebró por la tarde y se prolongó durante alrededor de tres horas.

Tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, el PP ha criticado este domingo la cita secreta entre Sánchez, Cerdán y Otegi.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la relación entre Pedro Sánchez y Koldo García no era tan "anecdótica" como sostuvo el presidente del Gobierno, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

"Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi", ha comentado Feijóo.

"Y, ojo", ha añadido, "con la presencia de Santos Cerdán y Antxon Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico".