Feijóo a Sánchez: "Si tiene mayoría en la Cámara, presente PGE, si la tiene en la calle, convoque elecciones"

Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Pedro Sánchez a que "cumpla la Constitución" y presente los Presupuestos Generales del Estado "si tiene mayoría" en el Congreso de los Diputados.

La frase del líder de la oposición la ha complementado con otra: "Si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstralo y convoque elecciones".

La petición del líder del PP llega tras un pleno previo en la que Junts ha mantenido su órdago y ha reiterado que piensa bloquear la legislatura.

Feijóo ha censurado que Sánchez tenga "tanto interés en su escaño" y le ha preguntado: "¿Para qué está usted aquí?". Además, bajado tres opciones: que está "para cubrirles, dictar sentencias o para protegerse".

Una insinuación que llega después de una frase en el pleno previo, la larga comparecencia sobre el Consejo de Europa y "para dar cuenta" sobre la corrupción". Allí, Feijóo ha augurado que "no va a amnistiar" a Sánchez si es condenado.

Ya durante su réplica, Sánchez ha rechazado que el PP "lleve siete años pidiendo elecciones anticipadas por cualquier motivo" y ha pedido que no dejen en manos del líder de Vox, Santiago Abascal, el futuro de la Comunidad Valenciana a la par que ha pedido comicios adelantados en esta autonomía.

Feijóo ha recordado en la sesión de control que Sánchez "lleva tres años sin Presupuestos" y ha lamentado que el presidente del Gobierno "ni siquiera contesta".

"¿Usted cree que a los españoles les gusta que les mientan, les roben y encima se rían en su cara?", ha preguntado de forma retórica y ha instado a Sánchez a que mire la vida "más allá de su ombligo".

La sesión de control también ha tomado tintes de la precampaña extremeña. Si durante la comparecencia, Sánchez se ha erigido en líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, en la réplica al líder de la oposición le ha preguntado a Feijóo por la presidenta extremeña, María Guardiola.

Sánchez ha tratado de hacer política con la política forestal y las plazas de educación infantil en Extremadura.

"¿Ustedes no tienen que rendir cuentas? Al frente del PP ahora mismo no hay nadie al volante", ha asegurado Sánchez.

A lo que Feijóo ha respondido que la única petición que le hará a Guardiola es "que le gane a un candidato pendiente de juicio por enchufar a su hermano". En referencia a Miguel Ángel Gallardo del PSOE.