El Congreso obliga a Sánchez a explicar cómo gobernará sin mayoría, ni Presupuestos y bajo la sombra de la corrupción

Pedro Sánchez comparecerá este miércoles ante el Congreso de los Diputados para informar sobre los resultados de los últimos Consejos Europeos y también para responder a las demandas del PP, que solicita explicaciones sobre los casos de corrupción y la difícil gobernabilidad tras el portazo de Junts.

En este pleno, Sánchez juega con ventaja, pues dispondrá de tiempo ilimitado para intervenir, pero lo hace en una coyuntura diabólica: sin Presupuestos ni opciones de tenerlos, sin mayoría para legislar tras el portazo de Junts y con la corrupción ensombreciendo su figura.

Casi a la misma hora de su comparecencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de datos confidenciales.

En realidad, el de este miércoles es un macropleno, en el que el presidente del Gobierno tratará de abordar múltiples cuestiones, agrupando en una sola sesión varias peticiones de comparecencia urgente presentadas por el principal partido de la oposición.​

La primera exigencia del PP es que "rinda cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE", con especial atención a la investigación judicial sobre Leire Díez, según destaca el texto registrado por el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Las declaraciones de Sánchez ante el Congreso llegan solo un día después de que EL ESPAÑOL publicase el audio de la conocida como "fontanera del PSOE", en el que admite ante el fiscal Stampa haber sido designada por el partido para esclarecer lo sucedido.

Tras estos audios, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguraba en X que "han chantajeado, amenazado y prometido todo para salvar a Sánchez" y que "nos gobierna la mafia". Anticipando que este será uno de los frentes en los que se centrará la oposición durante la comparecencia.

Aunque la comparecencia de Sánchez fue a petición propia, no ha podido evitar que el Congreso le obligue a dar cuenta de otros temas que no estaban en su agenda.

El PP registró de urgencia el jueves pasado una petición para que Sánchez explique "cómo piensa garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de la investidura".

El Gobierno, al final, ha aceptado este martes incluirla como parte de la comparecencia.

Esa solicitud se produjo tras el anuncio de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que dijo que "la legislatura queda bloqueada" y que su grupo presentaría enmiendas a la totalidad a todas las nuevas leyes propuestas por el Gobierno, incluidos los Presupuestos y las denominadas Ley Bolaños, para la reforma del acceso a la carrera judicial, y Ley Begoña, para limitar el papel de las acusaciones populares.​

En Moncloa ven la comparecencia de Sánchez como una oportunidad para destacar otros asuntos como la sanidad, los servicios públicos y la gestión del PP en las comunidades autónomas donde gobierna.

Fuentes gubernamentales restan importancia al órdago de Junts y matizan que los de Carles Puigdemont "dicen que no quieren negociar y hablar", pero eso "no quiere decir que votará en contra de todo".

Queda por ver cómo Sánchez afrontará este desafío parlamentario.

Los distintos grupos políticos dispondrán este miércoles de 20 minutos para su primera réplica y 5 minutos para la segunda, mientras que el presidente podrá intervenir sin límite de tiempo.​

La coincidencia del pleno del Congreso con la declaración del fiscal general del Estado ante el tribunal añade más leña al fuego.

El domingo pasado, en una entrevista con El País, Sánchez se mostró convencido de la total inocencia del fiscal general, a pesar de que el juicio estaba en el ecuador.

Esa posición la ha asumido también el portavoz del PSOE, Patxi López, que este martes insistió en el Congreso en la falta de fundamento del proceso judicial: "Este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Lo ha visto todo el mundo".

Este cierre de filas contrasta con las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que poco antes había calificado la instrucción del Supremo como "impecable y medida".

Aunque el juicio a García Ortiz no figura en el orden del día, en Moncloa asumen que acabará siendo uno de los temas que se aborden en un pleno que se prolongará hasta la tarde, cuando tendrá lugar la sesión de control al Gobierno.​