El Senado pregunta al Gobierno por el deterioro de la libertad de prensa tras la agresión al periodista de El Español

A pesar de la condena del Gobierno de Navarra, el presidente Pedro Sánchez y sus ministros no han emitido una condena explícita de la agresión, lo que ha generado críticas por parte de la oposición y organismos europeos.

El PP denuncia la falta de protección efectiva a los periodistas y advierte que la reiteración de ataques puede dañar la imagen internacional de España en materia de derechos fundamentales.

El Consejo de Europa ha exigido una investigación rápida y exhaustiva sobre la agresión, y ha dado un plazo de cuatro meses al Gobierno español para informar sobre las medidas adoptadas.

El Senado, a iniciativa del PP, ha presentado preguntas al Gobierno sobre el deterioro de la libertad de prensa en España tras la agresión al periodista José Ismael Martínez en Pamplona.

El Grupo Parlamentario del PP en el Senado alerta de la preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en España expresada por el Consejo de Europa, tras la reciente agresión sufrida por el periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez, en Pamplona.

En una serie de preguntas escritas dirigidas al Gobierno, a las que ha tenido acceso este diario, los populares ponen en evidencia la falta de protección efectiva de los profesionales de la comunicación en España.

En esta iniciativa, el senador José Antonio Monago exige respuestas sobre "cómo el Ejecutivo abordará los requerimientos" del Consejo de Europa y "qué medidas concretas" adoptará para blindar la seguridad de los informadores.

El Consejo de Europa lanzó una alerta oficial por la brutal agresión sufrida por el reportero de este periódico, en Pamplona, el pasado 30 de octubre. El ataque "refuerza las preocupaciones internacionales sobre la protección efectiva de los profesionales de la comunicación en territorio español", según destaca el PP.

La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa reclamó una "investigación rápida y exhaustiva" de los hechos. También exigió la "identificación y enjuiciamiento" de los responsables de la agresión.

Martínez fue golpeado repetidamente por un grupo de manifestantes encapuchados mientras cubría los enfrentamientos en el campus de la Universidad de Navarra, entre los asistentes a una charla de Vito Quiles y unos alborotadores autodenominados 'antifascistas'.

Los manifestantes, simpatizantes de grupos 'abertzales' radicales, insultaron al periodista antes de agredirlo físicamente.

El ataque ocurrió mientras Martínez grababa a un grupo de alrededor de 300 personas que protestaba contra una conferencia del activista de derecha extrema. El reportero logró escapar y fue protegido por agentes policiales desplegados en el campus.

Plazo de cuatro meses

El Consejo de Europa ha fijado un plazo de cuatro meses para que el Gobierno español presente un informe detallado. Las autoridades españolas deberán comunicar las medidas adoptadas antes del 3 de febrero de 2026.

Este requerimiento subraya la obligación de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los informadores como pilares del Estado de derecho.

El Grupo Parlamentario del PP ha presentado estas preguntas escritas en el Senado, planteando interrogantes concretos al Ejecutivo. La primera cuestión aborda cómo valora el Gobierno la advertencia del Consejo de Europa y qué pasos se han dado para cumplir el plazo fijado.

La segunda pregunta incide en el prestigio y la credibilidad de nuestro país en el exterior: "¿Considera el Gobierno que la reiteración de incidentes contra periodistas puede afectar a la imagen internacional de España en materia de derechos fundamentales y libertad de expresión?".

Alicia García, líder del PP en la Cámara Alta, señala que "la prensa tiene que hacer su trabajo en total libertad y para eso se necesita la mayor seguridad en los momentos de mayor riesgo".

En declaraciones a EL ESPAÑOL, García añade que "todo el Gobierno está fallando, lo hace cuando atacan a periodistas por publicar lo que no quieren ver y lo hace el ministro Marlaska al no blindar su seguridad".

García también advierte de una pauta de comportamiento. "La última ocasión la sufrió un periodista de EL ESPAÑOL, pero no fue la primera ni es un caso aislado", destaca. La líder popular recuerda que "la UE ha llamado la atención al Gobierno" sobre esta problemática creciente.

Las exigencias del PP son claras: protección efectiva de los periodistas. García subraya que los informadores "son uno de los pilares básicos de nuestra democracia". Por eso "exigimos al Gobierno que proteja a nuestros periodistas", enfatizó.

El Gobierno de Navarra ya condenó los hechos, calificándolos como "absolutamente incompatibles con la democracia". Sin embargo, ni el presidente Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros han emitido una condena explícita de la agresión.

Esta omisión es significativa cuando una institución europea ha tenido que intervenir para reclamar medidas de protección para la prensa española.