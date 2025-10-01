Redondo pide ahora perdón por los "fallos" de las pulseras y abre una investigación "exahustiva" para dirimir responsabilidades

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles "disculpas" a las víctimas de violencia de género por el "ruido" provocado por los "fallos" de las pulseras telemáticas para maltratadores y ha avanzado que el Ministerio ha iniciado una investigación interna "exhaustiva" para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio en caso de ser necesario.

También ha anunciado que habrá algunas de las mejoras de los nuevos dispositivos, como la incorporación de configuración individualizada de idioma, la inclusión de un módulo específico de gestión de quejas y el refuerzo del personal especializado en sala, incluyendo psicólogos, asesores jurídicos, supervisores y otros responsables.

En una comparecencia en el Senado, Ana Redondo ha comenzado su intervención pidiendo perdón a las víctimas, varios días después de que saliera a la luz la polémica.

"Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que sólo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Su seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad. Seguimos trabajando con firmeza en el acompañamiento y protección que merecen", ha dicho.

La ministra ha asegurado que a raíz de las incidencias técnicas se ha implementado un "plan de seguimiento exhaustivo" para responder "de manera más ágil" a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas.

"Exigencias de responsabilidades"

En este punto, Ana Redondo ha anunciado que "se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas".



Tras los fallos, la ministra ha explicado que ha habido varias reuniones "de alto nivel" entre responsables de Vodafone, Securitas y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y que estas se han llevado a cabo con total "discreción" para proteger a las víctimas.

"Frente a las acusaciones de opacidad o falta de transparencia quiero aclarar que todo este trabajo se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas para preservar su seguridad y tranquilidad", ha dejado claro.

Entre las actuaciones principales ha destacado la coordinación diaria y directa con la sala Cometa, la recepción de informes semanales y mensuales, la creación de comisiones mensuales de seguimiento entre la empresa adjudicataria y la delegación del Gobierno de Violencia de Género, y las reuniones con el personal de Cometa para atender necesidades técnicas y personales concretas, sobre todo para reforzar el servicio durante periodos de especial riesgo, como verano, Semana Santa y Navidad.



"No todo vale en política"

Ana Redondo también se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya "esencia" ha dicho que es "no utilizar esta violencia ni el sufrimiento de las supervivientes como arma partidista, sino reforzar el consenso y sumar esfuerzos" para acabar con la violencia machista. "Porque no todo vale, señorías, no todo vale en política", ha añadido.

En esta misma línea, la ministra ha criticado las "afirmaciones inexactas o en algunos casos manifiestamente falsas" que han puesto en "entredicho" la "fiabilidad" del sistema de protección de las víctimas de violencia machista, dirigiéndose directamente al PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado.

"El sistema de seguimiento telemático del cumplimiento de las órdenes de alejamiento conocido como Cometa es uno de los instrumentos más avanzados que tenemos en nuestro país para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual", ha asegurado para añadir que es un mecanismo accesorio.

4.730 mujeres protegidas

Igualmente, la ministra ha destacado la eficacia del sistema, "que salva vidas cada día y que constituye una referencia en el ámbito de protección internacional". En concreto, ha precisado que, a 31 de agosto de este año, hay un total de 4.730 mujeres protegidas a través de Cometa.

Asimismo, ha apuntado que el Sistema VioGén tiene en la actualidad más de 105.000 casos activos y más de 800 municipios forman parte de él. "Es un dato alentador, pero todavía insuficiente. Por eso quiero animar desde esta tribuna a aquellos municipios que aún no han dado ese paso, que aún no se han adherido al sistema", ha indicado.

No obstante, Redondo ha admitido que "el riesgo cero no existe" en lo referente a la violencia de género, pero ha agregado el compromiso "inquebrantable" de las instituciones y del Gobierno.

En cuanto a los "fallos" sobre los que alertó la Fiscalía en su Memoria en la migración de datos del sistema cuando se tenía que traspasar su información de una empresa a otra, Ana Redondo ha señalado que "se realizó sin interrupciones en la prestación del servicio y se acompañó en todo momento de una formación específica para el equipo encargado de su gestión".

En todo caso, ha reconocido que durante la transición y migración de plataformas "pueden surgir incidencias", pero ha dicho que "lo relevante es que existe un protocolo de actuación inmediato que permite resolver cualquier dificultad de manera rápida y efectiva".

"No me constan excarcelaciones"

"Actualmente el sistema opera con total normalidad y sin incidencias relevantes consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior. Es cierto, y creo que todos somos conscientes de que ningún sistema tecnológico puede considerarse infalible", ha apuntado.

De la misma manera, ha subrayado que no le constan excarcelaciones como consecuencia de fallos en la geolocalización de los dispositivos.

En todo caso, ha explicado que, a raíz de las "incidencias técnicas" destacadas en la migración de los datos, se implementó un "plan de seguimiento exhaustivo" que "busca responder de manera más ágil a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas".

Además, ha explicado que el contrato actualmente vigente concluye el 26 de mayo de 2026. Por ello, ha agregado que el Ministerio de Igualdad se encuentra trabajando en la elaboración de los pliegos del próximo concurso.