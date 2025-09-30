La UCO y el perito de la Fiscalía europea apuntalan los indicios de corrupción en las actividades de Begoña Gómez en Moncloa

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Intervención General del Estado (IGAE) apuntalaron este lunes los indicios de corrupción en las actividades de Begoña Gómez en Moncloa.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, analiza 121 correos electrónicos en los que participa, como emisora o receptora, Cristina Álvarez.

Este oficio pone de manifiesto que la asistente de Begoña Gómez en la Moncloa gestionaba la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez y sus finanzas de forma sistemática.

Por otro lado, el perito de la IGAE para la Fiscalía europea dice que los contratos públicos concedidos a Carlos Barrabés, amigo del matrimonio Sánchez-Gómez, y a quien apoyó la mujer del presidente del Gobierno, fueron "injustos", "ilegales" y "arbitrarios".

Estos dos informes suponen un salto cualitativo tanto en la investigación del llamado caso Begoña como en su repercusión política.

El oficio de la UCO apuntala los indicios de malversación contra la mujer de Sánchez por el uso que realizó para sus negocios privados de su asesora en Moncloa.

Por su parte, el informe del perito de la IGAE refuerza la acusación de tráfico de influencias contra una Begoña Gómez que también está siendo investigada por los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La Guardia Civil y la IGAE desmontan así los principales argumentos del Gobierno y del PSOE, que han defendido a Begoña Gómez atacando al juez Juan Carlos Peinado y cuestionando el origen de la acción penal, pues las acusaciones populares, decían, estaban "al servicio de la ultraderecha".

Ahora son dos cuerpos del Estado los que confirman los indicios de graves irregularidades. Los documentos que este lunes han visto la luz sostienen las acusaciones contra la mujer de Sánchez, independientemente de cómo se iniciara el caso y de quién pusiera la denuncia.

Desmontan la coartada

Los emails entregados por Juan Carlos Doadrio, exvicerector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), demuestran que Cristina Álvarez se encargaba del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) tanto de la faceta empresarial como de la económica.

Ante el juez Peinado, Begoña Gómez describió los "favores" de Cristina Álvarez como "puntuales". Sin embargo, estos correos electrónicos demuestran una conducta sistemática y que la asesora de Moncloa tuvo funciones de gestión en la cátedra a lo largo del tiempo.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, Cristina Álvarez redactó el correo para pedir 40.000 euros a Google solo 10 días después de un acto de Begoña con Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal.

La asistente valora un convenio que, según parece, iba a firmarse entre la Cátedra de Transformación Social Competitiva TSC y la empresa educativa Mindway.

"Te adjunto el documento que nos ha pasado Mindway [...] Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la Cátedra TSC", expresó Álvarez a Doadrio en aquel correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

Álvarez no sólo envió emails, también realizó llamadas para las gestiones de la cátedra. Así, por ejemplo, los correos electrónicos desvelan que mantuvo conversaciones con patrocinadores como Indra o Pacto Mundial.

La asesora de Moncloa intercedió en todos los contratos de patrocinio y colaboración con las empresas que apoyaron la cátedra que codirigía Begoña Gómez.

Existen correos electrónicos entre Álvarez y Doadrio sobre las adendas de Fundación LaCaixa, Fundación Once, Mercadona o Reale. En total, emails con 16 empresas.

EL ESPAÑOL ya publicó en exclusiva el correo de Cristina Álvarez presionando a Reale para que siguiera patrocinando la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno.

Esta revelación, de noviembre de 2024, significó el inicio de la acusación de malversación contra Begoña Gómez y su asistente en Moncloa Cristina Álvarez.

Durante los últimos días, el PSOE ha intentado equiparar las funciones de Cristina Álvarez con las que tenía el ahora diputado Jaime de los Santos con la esposa de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el informe de la UCO demuestra las diferencias entre uno y otro caso. Begoña Gómez no utilizó, o al menos no sólo para ello, a Cristina Álvarez para que la acompañara de compras, sino para favorecer su actividad lucrativa.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, llegó a comparar ante Peinado los "favores" de la asistente con un magistrado que le pide a su agente judicial que baje a por tabaco.

La comparación poco tiene que ver con las funciones realizadas por Cristina Álvarez tras los 121 correos conocidos este lunes, que demuestran que la asesora era pieza clave en la actividad lucrativa de la mujer del presidente.

"Fraude de ley"

Por su parte, el perito de la IGAE para la Fiscalía Europea pone en duda la limpieza de los contratos adjudicados a Barrabés, amigo personal tanto de Pedro Sánchez como de Begoña Gómez.

Estos contratos adjudicados por Red.es a sociedades del empresario en julio de 2021 pudieron incurrir en "fraude de ley", según el informe elaborado por este funcionario de la Intervención General del Estado.

El documento afirma que se incrementó "injusta e ilegalmente" la puntuación dada a la oferta de Barrabés.

El extenso informe, fechado el pasado 2 de agosto, ha sido incorporado también a la investigación que lleva a cabo el juez Peinado.

El documento no hace una referencia específica a las dos cartas de apoyo a Barrabés que Gómez firmó en julio de 2020, un año antes de la adjudicación, como codirectora del máster TSC de la Complutense.

Y precisa que "se desconoce" si Red.es valoró el número de cartas de apoyo presentadas o las características de las entidades de las que provenían.

La carta de Gómez señalaba que "la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE [Fondo Social Europeo]".

"Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados", señaló la esposa de Pedro Sánchez.

Gómez fichó como profesor de ese máster a Barrabés, que también la asesoró para la creación de la posterior cátedra extraordinaria en la UCM.

El informe del perito de la IGAE refuerza los indicios delictivos investigados por el juez Peinado sobre los contratos adjudicados por entidades públicas al empresario Barrabés.