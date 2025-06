Feijóo: "Cambiar a Ábalos por Cerdán no sirvió de nada, poner a otro por Cerdán no servirá, quien debe caer es el uno"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en una rueda de prensa urgente, una hora después de que lo hiciera Pedro Sánchez, en el día en el que el caso Koldo ha pasado a ser "el caso Sánchez", en palabras del presidente del PP.

"Bueno, lo es desde el primer día", ha sentenciado el líder popular, "porque nadie se puede creer que él no supiera lo que hacían su dos números dos en todos estos años". Para el presidente del PP, "si Sánchez les nombró, si cambiar a Ábalos por Cerdán no sirvió de nada, cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá, quien debe caer es el uno".

Feijóo ha criticado la "partida de nacimiento del sanchismo, manchada por el amaño de las primarias", y él mismo ha anunciado este jueves que "la partida de defunción, que estará manchada por la corrupción". Es más, se ha mostrado convencido de que "saldrá mucho más" y de que es muy posible que el caso derive en una trama, también, de financiación ilegal del PSOE.

Así, ha exhortado a "los socios parlamentarios" que sostienen al Gobierno a que "no se conviertan en cómplices de este alud de corrupción sin precedentes".

Antes de confirmarse que sería Feijóo quien protagonizara la rueda de prensa, el PP había anunciado a su número dos, Cuca Gamarra. Simbólicamente, la número dos popular llegó con Feijóo a la sala de prensa de Génova, se sentó en la primera fila y, de hecho, ella misma le prestó el bolígrafo para que apuntase las preguntas de los periodistas.

Reunión de notables

A primera hora de la tarde, se había organizado una reunión de notables en Génova, presidida por Feijóo. Un grupo selecto de miembros del Comité de Dirección primero anunciaban que hablaría Gamarra y después, tras ver el inicio de la comparecencia de Sánchez, corrigieron: "Será el presidente el que hable", comunicó un portavoz.

Fuentes de la dirección destacaban que la comparecencia de Pedro Sánchez se celebraría "en la sede de ese PSOE que dirige tras unas primarias amañadas". Y que en Ferraz es donde Santos Cerdán ha permanecido 10 años bajo el mando de José Luis Ábalos y después, a la orden directa de Sánchez, como secretario de Organización.

"Su comparecencia de Sánchez sólo tendría sentido para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria inminente de elecciones generales", añadían desde Génova. "No puede tomarse otros cinco días. Y no hay más cortafuegos posibles. Debe convocar elecciones ya".

¿Moción de censura?

Pero lo cierto es que nadie del equipo más cercano a Feijóo confiaba en algo que fuera lo que finalmente ocurrió.

El presidente del PP se reafirmaba en esa cita con sus más cercanos -al menos, los que estaban en Madrid- en que "no le daremos la oportunidad de reafirmarse en el poder. Son los socios los que le pusieron, los que le mantienen y los que aguantan esta corrupción incesante desde hace año y medio, es su responsabilidad".

Y así lo reiteró en la sala de prensa. "No seré cómplice de la ínfima catadura moral de este presidente. Pero sepan que en cuanto vea una oportunidad, la aprovecharé", añadió críptico.

Durante la reunión de la cúpula, algunos de los presentes intercambiaban mensajes con los demás dirigentes del PP, apostando a que Sánchez resistiría una vez más: "Pedirá perdón, dirá que él actúa contra la corrupción, y le echará la culpa a la derechona", fue uno de esos WhatsApp.

Y a mitad de la lacrimógena comparecencia del secretario general del PSOE en la sede de su partido, los mensajes de vuelta: "¿Ves? Tenía razón". Otros altos mandos del PP lamentaban "haber perdido el tiempo" y haberle dejado a Sánchez "colocar su mensaje sin salir a anunciar ya una moción de censura".

Pero el equipo más cercano a Feijóo se reafirmaba entre bambalinas: "Cabeza fría y tensión vital máxima, los ritmos los marcamos nosotros... es Sánchez quien no sabe cada noche lo que se encontrará por la mañana, no le cambiemos de tema si éste es el que nos conviene".

Y en la rueda de prensa, el político gallego le quiso quitar el mérito de la supervivencia al presidente del Gobierno. "No hay cortafuegos que valga, eran sus hombres de confianza. Cualquiera de estos escándalos, por sí mismos, harían caer a todo un Gobierno decente. Él resiste porque no lo es, no es decente".

En su argumentación para apoyar esta afirmación añadió que "si el domingo pasado le pedí que se rindiera a la democracia, hoy le pido que se rinda a la Justicia". Para Feijóo, lo conocido en el informe de la UCO, aunque aún lo siguen leyendo los servicios jurídicos del PP, "es el fin de la escapada, y sobrevivir no es una opción".

Secretarios de "organización criminal"

Cerdán anunciaba su dimisión de todos sus cargos en el partido a primera hora de la tarde, después de una reunión de crisis en Ferraz con la cúpula del PSOE, encabezada por el propio Sánchez. La carta, en la que seguía defendiendo su "inocencia", también añadía que ha entregado su acta de diputado este mismo miércoles.

El ya ex secretario de Organización anunciaba su renuncia en una misiva enviada a la dirección del partido, distribuida a la prensa, tras hacerse públicos los "contundentes indicios" de haber cometido los delitos de organización criminal y cohecho.

Es decir, dos de las figuras delictivas que también enfrenta su predecesor en la Secretaría de Organización del PSOE. O lo que es lo mismo, en palabras sencillas: que fue, durante 10 años, el coordinador de una trama de comisiones ilegales vinculada a contratos públicos tras amañar las primarias del PSOE de 2014 en favor de Pedro Sánchez.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de casi 500 páginas y al que ha tenido acceso este diario, sostienen que Cerdán ordenó a Koldo García meter "dos sobres con papeletas" en una urna "sin que nadie lo viera".

En su carta, Cerdán insiste en que "nunca" ha cometido "ningún delito", pero asume que su continuidad dañaría la imagen del partido. "Es el momento de dar un paso al lado para no perjudicar al PSOE", afirma en la carta.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 500 páginas y al que ha tenido acceso este diario, vincula a Cerdán con pagos de la empresa Acciona a cambio de adjudicaciones de obras.

Según el informe entregado al juez, Cerdán "gestionó durante años" parte del dinero que esa constructora y otra más pequeña, Servinabar, habría pagado a cambio de obras. Esas adjudicaciones habrían sido manipuladas con la ayuda de Koldo García e incluso del exministro José Luis Ábalos.

La decisión de Cerdán se produjo apenas horas después de que EL ESPAÑOL publicara el contenido de varias grabaciones clave. En una de ellas, Koldo y Ábalos se reparten comisiones en metálico. El dinero se habría utilizado para el enriquecimiento personal de la trama, para gastos internos del partido y para alimentar redes clientelares en Navarra y Madrid.

Cerdán anunciaba en su carta que acudirá a declarar voluntariamente ante el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, que se lo ofrecía en el auto de este jueves antes de decidir si pedía el suplicatorio al Congreso. La oferta llegó tras recibir un informe de la UCO en el que se detallan “indicios consistentes” de su implicación directa.