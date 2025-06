Feijóo reta a Sánchez a ir a las urnas ante una gran multitud pero se prepara para un pulso largo "desde la centralidad"

Alberto Núñez Feijóo dio este domingo un paso decisivo en su carrera hacia la Moncloa... dure ésta lo que vaya a durar. El presidente del PP reunió a más de 100.000 personas en la plaza de España de Madrid. El éxito de la concentración no estuvo sólo en la gran multitud reunida, sino en la potencia del desafío directo que el líder popular lanzó a Pedro Sánchez.

"España está preparada. Yo estoy listo. Sólo falta que usted encuentre el coraje para llamar a las urnas", fue la frase que resumiría el discurso. Pero esas palabras eran sólo una conclusión, que precisaban de un desarrollo de ideas.

Feijóo buscaba confrontar la "degradación diaria del sanchismo" con la "ilusión por acabar con esto democráticamente, en las urnas".

Es decir, por mostrarse como el canalizador del hartazgo, "desde la centralidad, de la que no me sacarán". Y pidiendo elecciones, una vez más; pidiéndolas ya, de nuevo; pero esta vez, arropado por decenas de miles de gargantas.

La imagen era elocuente: mostrándose en el centro de la plaza de España, acusó repetidamente a Sánchez de "esconderse". Y ante un atril en el que sólo se leía "democracia", Feijóo lamentó, con decenas de ejemplos, cómo Sánchez "mancha las instituciones".

"¡Nadie le votó para esto! Ni siquiera los suyos", sentenció.

El acto llegaba en un momento clave para el PP. Dentro de un mes se celebrará el congreso nacional del partido, en Madrid. Allí se debatirán los nuevos estatutos y, sobre todo, una ponencia política en la que Feijóo quiere "afrontar todos los debates".

"Esto va de decencia"

Pero ahora lo hará con mucha tracción. Porque la satisfacción con la convocatoria de este domingo era total en las filas del PP.

La concentración da fuerza a Feijóo para cumplir su objetivo de poner en marcha el PP para un posible adelanto electoral. Pero también, y sobre todo, para prepararse por si Sánchez resiste dos años más "degradándolo todo en España" desde la Moncloa.

Por eso, era clave que la concentración fuese un éxito. No sólo por la cifra de asistentes, sino por la fuerza del mensaje. El simbólico y el de las palabras.

Feijóo ordenó que no se exhibieran siglas del PP. Quería mostrar que es capaz de unir a todos los que quieren un cambio. "Esto no va de siglas", dijo. "Va de decencia, dignidad democrática y de España... ojalá el resto de líderes lo entiendan".

El ambiente fue el de las grandes ocasiones. Feijóo subió al escenario tras el alcalde, José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El público coreaba “¡Oa oa oa, Feijóo a la Moncloa!”.

Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar, este domingo rodeados por los barones regionales del PP en la plaza de España de Madrid. Europa Press

El líder popular agradeció la presencia de asistentes de todas las comunidades. "Gracias a los que habéis venido de Canarias, Baleares, de toda España", dijo. También agradeció a presidentes autonómicos, alcaldes y "ciudadanos sin adscripción política".

Recalcó que España "está cansada, pero no rendida". Y advirtió que los discursos no eran lo más importante: "Hoy estamos aquí para que vosotros habléis alto y claro", afirmó. "Frente al presidente que se esconde, hay un país que no lo hace".

Feijóo no explicó el porqué del lema... de eso se habían encargado Almeida y Ayuso, poniendo más el foco en la "mafia" con la que este PP identifica a este PSOE. Se limitó el líder popular a erigirse en única alternativa para proteger esa "democracia" que completaba el eslogan de la convocatoria.

"No oculto que es un honor ser presidente del PP", explicó. "Pero he pedido no ondear esas siglas porque estamos aquí para defender España. Eso es lo que nos une a todos".

La concentración mostró a Feijóo como el aglutinador del descontento. Y sobre todo, del camino de salida del mismo, a las urnas. Acusó a Sánchez de "colonizar las instituciones" y de "amedrentar a jueces, fuerzas de seguridad y periodistas libres".

Sanchismo o centralidad

Señaló que este Gobierno está acorralado, el partido dividido, y el líder "bunquerizado", tal como remarcan fuentes cercanas a Feijóo, Sánchez tiene "problemas internos en el PSOE, con Page, Madina y Lambán". Está "enfrentado a Sumar" y ha perdido "el apoyo de sus socios en el Congreso".

Y cada día afronta "más problemas en los tribunales".

La transversalidad del acto se logró también con caras conocidas. Asistieron Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox; Macarena Olona, ex portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal; y un exministro socialista, César Antonio Molina.

"Gente que nunca nos ha votado, a la que estamos agradecidos", señalan fuentes cercanas a Feijóo. "Es así como se ganan las elecciones, desde la centralidad", añaden. "Es como le hacemos daño a Sánchez y a Abascal".

Mofa del PSOE

"La concentración ha sido un éxito, con solo nueve días de preparación", explican en el PP. "Desde que Feijóo la anunció, el jueves 29 de mayo, se llenaron las centralitas de llamadas de gente que quería venir. No hemos tenido que animar ni buscar cómo llenar autobuses", aseguran.

Muchos de los que viajaron, de hecho, no pudieron llegar a la plaza de España por la coincidencia con otros eventos en Madrid ese domingo.

Al acabar la concentración, el PSOE intentó minimizar la protesta. "El ridículo es total", respondían desde el entorno de Feijóo. “Ya están peleados hasta el PSOE y el Gobierno", se mofaban, "hasta la Delegación del Gobierno reconoce que hubo más gente que en otras ocasiones”.

Es más, el PP retó al PSOE a medirse en la calle.

"La semana que viene, en el mismo lugar y a la misma hora, pueden intentar congregar a más gente", desafían. “La valentía no se mide mandando WhatsApps a periodistas. Que monten una manifestación y comparemos la potencia en las calles de Sánchez y Feijóo", retaban desde Génova.

Durante su discurso, Feijóo presentó sus 11 "compromisos". Todos, en torno a la democracia y lejos de cualquier ideología:

"Dignidad e ilusión"

"Honestidad en lo público. Justicia independiente. Medios libres. Fuerzas de seguridad respetadas. Trabajo honrado. Igualdad para las mujeres. Respeto a los profesionales. Honestidad frente a la corrupción. Limpieza frente a las cloacas. Y verdad frente a la mentira".

Y concluyó: "Esos compromisos no son los del PP, son los de los españoles", dijo.

Feijóo explicó que el Estado, los españoles y él mismo tienen un papel. "El Estado funcionará, porque ellos tendrán que responder ante la Justicia los que hoy la quieren amedrentar”, aseguró. "Los españoles responderán, ¡y no les amnistirán por lo que han hecho! Y yo estaré a la altura de este gran país".

Pidió a los asistentes que hablen con sus familiares y amigos. "Decidles lo que habéis visto aquí. No estamos perdidos ni rendidos. Hay esperanza y hay alternativa. Hay dignidad y hay ilusión. Pedidles que nos voten por España”, concluyó.

Feijóo insistió en la centralidad. "A mí no me sobra ningún español. Creo en una nación sin muros. Juntos los derribaremos", afirmó.

"Con los escombros construiremos puentes de honestidad y cordialidad. De decencia, diálogo y discrepancia ordenada. No quiero gente con ira. No quiero revancha, sino concordia".

El mensaje final fue directo a Sánchez. "Deje de mentir y de huir. España ya sabe lo que ha hecho", sentenció. "Ríndase a la democracia y convoque elecciones". Y cerró el acto con un grito: "¡Viva la libertad, viva la democracia, viva España!".