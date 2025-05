El Gobierno lleva 15 meses sin explicar al Congreso por qué incumple su propia orden de revisar la seguridad energética

La falta de planificación en materia energética cumple 15 meses sin explicaciones. El Partido Popular alertó en enero de 2024 de la inacción del Gobierno en esta materia. La iniciativa parlamentaria puede consultarse aquí.

Entonces, el PP registró una petición formal en el Congreso para que comparecieran Teresa Ribera —que era vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra responsable del ramo— y Sara Aagesen, en ese momento secretaria de Estado de Energía y hoy su sucesora en el Consejo de Ministros.

La solicitud del PP reclamaba que ambas dieran explicaciones sobre el estado de los trabajos para renovar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional.

Dicha estrategia lleva caducada desde noviembre de 2020, como muestra una orden del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de aquella fecha a la que ha podido acceder este periódico. El acuerdo fue publicado en el BOE y puede consultarse en este enlace.

Desde entonces, el Gobierno no ha presentado una nueva versión.Y eso que en la orden del Consejo de Seguridad Nacional se advertía que era "de vital importancia" contar con "una nueva estrategia específica en el ámbito de la seguridad energética".

También mencionaba específicamente las "ciberamenazas", la mejora de la "interconexión con los países vecinos" y la necesaria "digitalización" de las redes por la "fuerte penetración de las renovables".

El origen de la petición del PP estaba, precisamente, en el citado acuerdo del CSN del 5 de noviembre de 2020, que se reúne estos días en dos sesiones diarias desde el gran apagón del lunes.

Gustavo Valiente / Europa Press La comisión de investigación sobre el apagón del Gobierno irá el sábado a Red Eléctrica a recabar información

Pese a ese mandato institucional, y 15 meses después de la petición formal del PP, el Congreso sigue sin recibir explicaciones, y la comparecencia de Ribera y Aagesen continúa pendiente.

Fuentes de la dirección del Partido Popular, lo resumen así: “Esa comparecencia está pendiente. Es la tónica general del Gobierno de Sánchez, ignorar peticiones en esta materia y en todas las demás. El Gobierno del muro desprecia y ningunea al Congreso. Lo denunciamos constantemente”.

Además, las mismas fuentes aseguran que ahora ya no les vale una mera explicación rutinaria, después de comprobar los efectos de la falta de planificación y mantenimiento. “Hemos registrado su solicitud y también la del presidente Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, además de la de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. La falta de transparencia es total”, afirman.

El objetivo es que el Gobierno ponga fin al “apagón informativo” y explique por qué no se ha ofrecido una sola explicación oficial sobre el colapso energético del lunes en el territorio peninsular español y en Portugal. Sólo Gibraltar se libró del blackout, por su independencia total del sistema ibérico.

“El presidente debe explicar qué ocurrió, cuáles fueron las causas, qué consecuencias tuvo y asumir responsabilidades. Es muy preocupante que aún no sepamos lo que ha pasado realmente. Los españoles no podemos seguir en la incertidumbre de si lo sucedido puede repetirse. Es inadmisible que, pasados los días, el Ejecutivo no haya hecho autocrítica ni pedido perdón”, afirman desde la dirección del PP.

Además de la comparecencia de Sánchez, la llamada a los ministros al Congreso y al Senado, el PP pretende obtener "respuestas sobre la gestión de esta crisis sin precedentes" y aclarar responsabilidades.

En el caso de Aagesen, se le exige que dé cuenta de sus actuaciones, "o inacciones", de su departamento, así como las comunicaciones que ha mantenido con la Comisión Europea.

Marlaska deberá detallar por qué no consideró declarar una emergencia de interés nacional, tal como contempla el Sistema Nacional de Protección Civil. Y Puente tendrá que dar explicaciones sobre el impacto que el apagón tuvo en las infraestructuras de transporte y sobre la ausencia de asistencia a muchos pasajeros afectados.

Corredor, que este miércoles se negó a dimitir, deberá comparecer, lo mismo que Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional, que depende directamente de la Presidencia del Gobierno. Ambas son consideradas piezas clave por su papel en la gestión de la seguridad energética, un ámbito declarado de especial interés para la Seguridad Nacional.

Desde el Grupo Popular no descartan ampliar esta batería de comparecencias y peticiones de información en los próximos días.

“Las responsabilidades deben asumirse en primera persona. Empezando por el presidente del Gobierno, siguiendo por los ministros implicados en esta crisis, y finalizando por su enchufada en Red Eléctrica, Beatriz Corredor”, aseguran fuentes del partido.

“El Gobierno responde, como siempre, con oscurantismo. Una sarta de excusas y mentiras para no asumir su responsabilidad”, concluyen.