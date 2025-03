Feijóo en 11 frases y un remate a Sánchez: "Sométase a las Cortes o a las urnas, son sus dos salidas dignas... y por eso no lo hará"

"O se somete las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas dignas que hay. Por eso, como son las únicas dos salidas dignas que hay, usted no escogerá ninguna".

Así remató Alberto Núñez Feijóo su réplica a Pedro Sánchez, este miércoles, en el Congreso. La comparecencia largamente demorada por el presidente, pedida hace más de cinco semanas por el Partido Popular, fue aprovechada por el líder de la oposición para protagonizar el discurso más duro de cuantos ha pronunciado en las Cortes desde que preside el PP. [Léalo aquí completo en PDF]

A falta de concreciones en la intervención inicial de Sánchez, a falta de un plan de Defensa definido y a falta de Presupuestos desde hace dos años y medio, Feijóo repasó todas las aristas de una legislatura "absurda y vacía". Y forzó una especie de Debate sobre el estado de la Nación... que tampoco ha sido convocado más que una vez en los siete años de Gobierno del líder del PSOE.

«O se somete a las Cortes o se somete a las urnas.



Son las dos únicas salidas dignas que hay.



Por eso, porque son dignas, usted no escogerá ninguna».



Intervención completa de @NunezFeijoo@GPPopular pic.twitter.com/PyTkY9ZzSc — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) March 26, 2025

1. "No ha contado nada"

"Usted ha venido a hablar aquí, pero no ha contado nada. ¿Acaso alguna de sus señorías no conocía todo lo que ha dicho el señor Sánchez esta mañana? No ha venido a ofrecer un plan de Defensa porque no lo tiene. Y no ha venido en calidad de presidente del Gobierno porque no tiene usted un Gobierno que le respalde. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla, cuando no a contradecirla".

2. "Seré yo quien hable claro"

"Los dos sabemos que hoy no ha hablado con la claridad debida. Intentaré hacerlo yo: Europa tiene que aumentar el gasto militar, sin eufemismos. Y lo tiene que hacer porque Europa está amenazada. En sus fronteras y en sus valores. Ya no sólo podemos ser herederos del período de paz más luminoso de Europa, ahora tenemos que ser también defensores. La tarea de nuestra generación es asegurar que la libertad y la prosperidad de las últimas décadas no sean un paréntesis".

3. "Señores del PSOE, señores de Vox"

"La diplomacia es exactamente lo contrario al duelo medieval o al sometimiento acrítico. Señores del PSOE, las escaladas retóricas con países aliados no conducen a nada bueno. Y señores de Vox, todos somos libres de tener las simpatías internacionales que consideremos oportunas. Yo tengo las mías, pero ninguna estará jamás por encima de los intereses de España".

4. "Usted no se respeta a sí mismo"

"¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la Nación? ¿Cómo vamos a procurar una respuesta conjunta de Europa si aquí el Gobierno responde cosas distintas en función del ministro que hable? ¿Cómo vamos a comprometernos ante la OTAN si la mitad del Gobierno quiere salirse de la OTAN? ¿Cómo vamos a hacernos respetar fuera si usted no se respeta a sí mismo, incumple todo lo que dice y sólo sigue siendo presidente por su falta de integridad?".

5. "A los españoles nos toma por idiotas"

"Usted no puede marcharse hoy de aquí sin aclarar si va a aprobar los Presupuestos. Éste es el primer punto de cualquier plan de Defensa. Le dice a los enfermos de ELA que sin Presupuestos no es posible conseguir los 200 millones y pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para Defensa. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas y no lo somos, señoría, no lo somos".

6. "Presidente de la nada"

"También solicito un Debate del estado de la Nación a la mayor brevedad. Mientras no haga ninguna de estas dos cosas, seguirá siendo presidente, pero de la nada, de una legislatura absurda y vacía. Y podrá poner un Tezanos o un García Ortiz en cada institución, pero ya nadie le va a creer".

7. "Informa más a Xi que al Congreso"

"Usted lleva semanas asumiendo en el extranjero compromisos que desconocemos. ¿Va a acabar teniendo más información de sus planes el presidente chino que el Congreso de los Diputados? A mí me resulta más sencillo conseguir información de otros líderes europeos que por usted. ¿No se da cuenta de que esto no va de usted ni de mí? Hace que hace porque no tiene ni idea de lo que va a hacer, o mejor dicho, de lo que le dejarán hacer".

8. "Plan de Defensa... de Ábalos"

"En España, lo único que sabemos del gasto en Defensa, mejor dicho, del gasto en rearme, es que usted le quiere cambiar el nombre. ¡Es usted un gran estadista!

Su otra gran aportación es que algún ministro ha dicho que hay que imputar las vías férreas, otra ministra ha dicho que los medicamentos... a este ritmo es capaz de incluir como gasto en Defensa la defensa judicial del señor Ábalos, la de su hermano y la de otras personas que yo no voy a citar".

9. "¿Lo saben en la UE y en la OTAN?"

"Usted está intentando engañar a la UE y a la OTAN: insultar a los EEUU, ayudar a Ucrania con abrazos, viajar con propuestas unilaterales a China, cerrar nucleares para comprar todavía más gas a Rusia. ¿Éste es su plan? ¿Esto le ha contado usted a sus colegas europeos? ¿Saben que sus socios de Gobierno quieren salir de la OTAN? La señora Yolanda Díaz se presentó a las Europeas de 2019 pidiendo levantar las sanciones a Putin. La ministra Sira Rego se negó a condenar como crimen contra la humanidad la deportación forzosa de niños ucranianos por parte de Rusia".

10. "El escollo es usted"

"La ecuación es muy sencilla. Si usted cree que España necesita un plan de Defensa y sus socios se lo bloquean, entonces lo que necesita España es un Gobierno distinto al suyo. ¿Necesita España un pacto de Estado que refuerce sus capacidades en Defensa? Rotundamente sí. ¿Se puede firmar con partidos que defienden salir de la OTAN? Obviamente no. ¿Se puede hacer con un presidente que entrega el control de las fronteras de la nación? Tampoco. El Partido Popular no es el escollo para un Pacto de Estado de Defensa en España. El escollo es su Gobierno. El escollo es usted. ¿No dijo usted que 'somos más'? Acredítelo".

11. "El PP no es su socio auxiliar"

"¿Usted pretende que el Partido Popular sea su socio auxiliar cuando los demás le fallen? Olvídese, se lo advertí desde el primer día. Empezó llamándonos colaboracionistas nazis, pero se atreve a apelar a nuestros votos. En su Gobierno se han pagado servicios de prostitución con dinero público, su fiscal general ha borrado pruebas, han imputado a los asesores de su mujer y de su hermano, han impulsado una ley de impunidad para su familia, otra para controlar la carrera judicial, otra para vigilar a periodistas... está intentando colonizar Telefónica y presionar a un grupo de comunicación. Pacta usted con el separatismo el reparto de menores y las fronteras... no se atreva a cuestionar el sentido de Estado de un partido de Estado como el PP".