Pilar Alegría se ha dado su primer gran baño de masas en Zaragoza tras su proclamación como nueva secretaria general del PSOE-Aragón. Arropada, según el partido, por unas 800 personas, entre ellas grandes caras visibles del ‘Lambanismo’ como Mayte Pérez, Juan Antonio Sánchez Quero o Darío Villagrasa, la ministra ha puesto el objetivo directo en el presidente autonómico, Jorge Azcón, a quien acusa de optar por la “confrontación, división e insulto”, por lo que pretende llevarle en 2027 a “su hábitat natural”, a la oposición.

En este sentido, Alegría apunta a Azcón por vivir de las “rentas” que “dejó cerradas” el Gobierno de Lambán, gran ausente físicamente del acto, pero al que la secretaria general ha mencionado en tres ocasiones para reivindicar su legado con la gigafactoría de baterías de Stellantis o proyectos de hidrógeno verde en el territorio. “Las rentas terminan acabándose, y ahí se verán claramente las diferencias entre un proyecto serio y vivir de las propuestas de otros”, ha afirmado.

De hecho, Alegría cree que Azcón está siguiendo “el prospecto de la derecha”, basado, dice, en “recortes a lo publico para beneficiar a lo privado”. “Estamos viendo constantes recortes en sanidad pública, con más dificultades en nuestros centros de salud, a donde no llegan los sanitarios, no se presta un servicio de calidad. Lo vemos en las escuelas rurales, donde no se cubren las bajas de maestros y no llegan auxiliares para formar a niños con especiales dificultades”, ha subrayado.