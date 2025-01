Gamarra subraya que Sánchez "ha troceado el decreto" porque busca "el apoyo de sus socios cuando se tramite la ley Begoña"

"Nosotros no hemos cambiado de opinión" con respecto al decreto ómnibus, ha defendido con contundencia la secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra.

"Lo que ha ocurrido es que se ha planteado un cambio por parte del Gobierno. Nosotros dijimos desde el primer momento que había que trocear el decreto y al final se ha troceado", ha señalado en Las mañanas de RNE. Y ha desmentido que haya malestar en las filas del PP por votar a favor de las medidas una vez que se ha modificado el decreto. "Las Comunidades del PP están muy tranquilas", ha asegurado.

"Lo ha traído troceado porque el presidente del Gobierno quiere mantener la mayoría que le permita estar un mes más en la Moncloa", ha señalado Gamarra. Y ha subrayado que "lo único que le preocupa a Sánchez es que cuando se tramite la 'ley Begoña' en el Congreso tenga el apoyo de los socios ante los que está haciendo todas estas cesiones".

Para Gamarra, Sánchez ha pasado "del decreto ómnibus al decreto minibús". Y ahora que se ha modificado el PP apoya las medidas porque "estamos cumpliendo con nuestra palabra con los pensionistas, con los usuarios del transporte público y con los afectados por la dana". Además, ha destacado que si Pedro Sánchez no hubiera cambiado de opinión y hubiera querido mantener intacto el primer decreto "el propio PP ese mismo día tenía registrada una proposición de ley para revalorizar las pensiones".

Por otra parte, Borja Sémper, vicesecretario de Cultura del PP, ha manifestado este viernes que el apoyo que su partido dará al real decreto aprobado por el Gobierno y Junts es un "voto en conciencia y con conciencia".

El portavoz nacional de los populares ha reconocido que "no es nuestro decreto y no compartimos todas las medidas", pero que con su respaldo en sede parlamentaria quieren lanzar "un mensaje político que va directamente hacia lo pensionistas": "Gobierne quien gobierne, la revalorización de las pensiones está garantizada, y lo mismo las ayudas a los afectados por la dana y a los usuarios del transporte público".

En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, Sémper ha afirmado que la cesión del palacete de París al PNV "sigue siendo inmoral", pero que el PP tiene que "posicionarse con algo de inteligencia y habilidad". "Nosotros tenemos que aportar sensatez ante la vocación decidida del presidente del Gobierno de que la política española sea irrespirable", ha indicado.

El vicesecretario de Cultura del PP ha enfatizado que su formación no comparte todas las medidas incluidas en el decreto, el cual habrían presentado "de forma más seria y rigurosa". Y ha defendido su "posición a contracorriente": "Es la que vamos a mantener porque España necesita reconstruir el respeto con el que hablamos a los ciudadanos. Todo es un teatro". Y en este sentido, Sémper ha pedido a Sánchez que "deje de manosearlo todo".

La posición del PNV

Respecto a la posición del PNV en todo este asunto del decreto Cuca Gamarra ha destacado que la formación vasca "se ha convertido en una sucursal del sanchismo, porque apoya absolutamente todo lo que hacen en el PSOE".

"El PNV está haciendo políticas de izquierdas por apoyar a Sánchez. Y lo que ha hecho ha sido poner un precio a la revalorización de las pensiones de los vascos", ha criticado la secretaria general del PP.

Sobre la posibilidad de plantear una moción de censura al Gobierno Gamarra ha defendido la posición del presidente del PP: "Nosotros hemos sido claros con Junts y ya lo dijo Feijóo. 'Si alguien quiere una moción de censura que me llame, pero si no dan los votos no estamos en esto'".

Al final de la entrevista en RNE Gamarra ha vuelto a cargar contra Sánchez y ha defendido que "los pensionistas deben estar fuera de la batalla política".

"Sánchez podía contar con nuestros votos y teniendo todo eso gratis, lo único que busca es una estabilidad en su legislatura para tener una mayoría que llegado el momento le permita sacar adelante una ley que da inmunidad a su familia y a su entorno", ha vuelto a insistir. Y ha rematado diciendo que "Sánchez es un presidente con una debilidad absoluta porque no tiene mayoría parlamentaria. Sin el legislativo no se puede gobernar".