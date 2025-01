Feijóo: "Ningún Gobierno tiene legitimidad para usar a los pensionistas por sus problemas internos o con sus socios"

La resaca del pleno del Congreso que rechazó el decreto ómnibus se ha convertido en un cruce de acusaciones entre los implicados. Si desde Moncloa se acusa al PP de la bajada de las pensiones y la desaparición de las ayudas al transporte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar a los pensionistas" para tapar los problemas internos y con sus socios.

Feijóo ha explicado desde IFEMA, en el marco de Fitur, la postura defendida por su partido frente al "real decreto trampa", un "trágala mezquino e inmoral": "Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas; sí al bono del transporte público, no a la subida del IVA de los alimentos y la luz; sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas". "Todo lo que hemos dicho 'no' es la causa de que el Gobierno haya perdido otra votación. Nosotros no engañamos a nadie", ha asegurado.

El presidente del PP ha añadido que "ningún Gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas políticos que tiene dentro del Gobierno y con sus socios". También ha apuntado que utilizar a este colectivo como "rehenes" y "escudos humanos" es "inadmisible". "El Gobierno es incapaz de aprobar leyes, de presentar sus presupuestos. Está bloqueado y pretende bloquear España", ha asegurado.

Sobre el Partido Nacionalista Vasco, Feijó lo ha calificado como "un satélite más del PSOE": "Cuando el PNV vuelva a ser un partido con criterio y pueda pactar con unos u otros en función del objetivo del pacto, podrá hablar con el PP. Mientras sea socio estratégico del sanchismo es imposible hablar con alguien que no quiere hablar".

Además, Feijóo ha detallado que Sánchez ha "excluido" a Mazón de su visita a Valencia: "Acredita su falta de respeto institucional y su interés por utilizar Valencia como un problema político contra el presidente de la Generalitat y eso es lamentable".

Ha calificado de "absolutamente impropio" que 138.000 vehículos arrasados por la dana estén en los municipios de la Comunidad Valenciana y "el Gobierno se niegue a retirarlos" y ha denunciado que el Ejecutivo "esté cobrando intereses por los préstamos que puede pedir el comercio o los autónomos". "Estoy convencido que los valencianos saben distinguir de aquellos que intentan reconstruir Valencia de otros que intentan hacer una persecución política utilizando la desgracia de las inundaciones".