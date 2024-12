Sánchez de Lara: "La comida de Mazón fue un menú cerrado de unos 160 euros. No lo cuentan porque no tiene importancia"

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha desvelado esta mañana en el programa 'Espejo Público' lo que ha supuesto el gasto de la comida de Mazón del pasado 29 de octubre.

"Según mis fuentes, la comida fueron 160 y pico euros. Se trató de dos menús cerrados de 75 euros y la pagó, como ya sabemos todos, el PP. Pero eran 160 y... no sé si dos, tres, cuatro... pero vamos, ahí estuvo la cosa".

Se trata de la primera vez que se desvela el coste de la comida que mantuvo el presidente de la Generalitat el día en que se produjo la DANA.

Después de que Sánchez de Lara haya desvelado en Antena 3 el coste de la comida la conductora del programa le ha preguntado "pero ¿por qué no enseñan el ticket?" A lo que la vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha contestado: "Lo que ellos alegan es que esto no tiene importancia y que no comprenden por qué quieren que se sepa el ticket. Pero vamos, a mí mis fuentes me dicen eso. Fueron dos menús cerrados de 75 euros".

Según adelantó este periódico, el 29 de octubre Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, a quien le ofreció la dirección del canal À Punt. Esta comida, que empezó a las 15 horas, tuvo lugar en el restaurante El Ventorro y en ella la periodista declinó el ofrecimiento.

El Ventorro, situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat, es un conocido restaurante del centro de Valencia que cuenta con varios espacios reservados para la realización de comidas privadas.

La reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado, CECOPI, comenzó a las 17.00 horas, mientras Mazón almorzaba con la periodista Maribel Vilaplana.

El presidente valenciano delegó la presencia de la Generalitat valenciana en la consejera de Justicia, Salomé Pradas, titular de las competencias de Emergencias, aunque Mazón estuvo en contacto con la propia consejera y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, para seguir el curso de los acontecimientos.

Tras acabar la comida, Mazón llegó a las 18.00 horas al Palau de la Generalitat, desde donde "continuó siendo informado puntualmente" junto a su gabinete de la evolución de la situación provocada por la DANA a través de la información que le trasladaba todo el personal de la Generalitat que estaba presencialmente en la reunión del CECOPI.

"Nos olvidamos del problema"

Al referirse a la DANA Cruz Sánchez de Lara ha indicado también que ella cree que "hay un problema claro, que es que en este país se gobierna en titulares. Y cuando pasa la emergencia, nos olvidamos del problema".

Por otra parte, ha señalado también que "hay un problema que nos han dicho mil veces que lo van a solucionar, que es la optimización y la agilidad de la administración con la digitalización. Hay que ver el dinero que nos estamos gastando en digitalización ¿y dónde se ve eso?", se ha preguntado. "¿Dónde está la eficiencia a la ahora de gestionar los recursos?".

"Si hay que ayudar y hay que resolver, no podemos olvidarnos de Valencia, que está tiritando, que las personas siguen sin casa", ha recordado Cruz Sánchez de Lara. "La desesperación va siendo cada vez mayor porque no tienen casa, no tienen nada", ha concluido.