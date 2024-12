Page, sobre las "cartas marcadas" con las que juega el PP con los jueces: "Entiendo que Sánchez lo podrá demostrar"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "demuestre" que el PP juega con las "cartas marcadas" de los jueces, tal y como afirmó este miércoles en Moncloa en conversaciones informales con los periodistas.

"Soy abogado y creo que cuando se plantea que un juez está en connivencia con agentes externos, en este caso con el PP, se le está acusando de prevaricación. Yo haría una afirmación así si lo pudiera demostrar. Entiendo que el presidente lo podrá demostrar e irá soportado con pruebas. Eso quiero pensar", ha afirmado Page en una entrevista en Telecinco.

El presidente castellanomanchego ha expresado que le extraña que el poder judicial ayude al PP, como insinuó Sánchez este miércoles, y ha asegurado que él no ve "maniobra por ningún lado más allá de alguna tendencia que puede tener algún juez".

"Me resulta todo muy raro. Hay que recordar que el CGPJ lo ha pactado el Gobierno con el PP. También el Tribunal Constitucional. Se podrían quejar los otros, en todo caso. La cúpula judicial está pactada", ha argumentado Page.

Al ser preguntago sobre si cree que hay una "persecución" contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, Page ha evitado contestar. "No podría entrar en un análisis de esa naturaelza porque no tengo información. No son opiniones políticas, si es una persecución, estamos hablando de delitos muy graves", ha explicado.

'Caso Koldo'

Sobre el caso Koldo, en el que está investigado el exministro de Transporte y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, Page se ha mostrado "preocupado" por la "crisis reputacional" que puede provocar en el partido. Sin embargo, se ha mostrado confiado en que no alcance ni al presidente del Gobierno ni a miembros del Ejecutivo.

"Estamos en fase de investigación y tiene que proseguir. No ha hecho más que empezar. La impresión que tengo, por la información de los medios de comunicación, es que hay materia para seguir investigando. La prueba más evidente es que el propio partido pidió el acta de Ábalos, que es lo más importante que se le puede hacer a un diputado. Y se le acabó expulsando", ha explicado.

Puigdemont

Aparte de acusar de connivencia al PP y a los jueces, Sánchez también puso sobre la mesa una posible reunión con el expresident catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Page, que siempre es crítico con la cercanía y los pactos entre el PSOE y los independentistas, ha lamentado, una vez más, que es "dramático que Puigdemont siga teniendo el mando a distancia" de la gobernabilidad.

"Me remueve mi propia cimentación ideológica. El PSOE se funda para luchar contra los privilegios de algunos. Tenemos que combatir privilegios por ideología. Además, es pactar con una organización xenófoba cuyo fin es acabar con España", ha denunciado.