El Congreso aprueba el segundo decreto de ayudas por la DANA mientras las víctimas se manifiestan a sus puertas

Un mes y medio después de que la DANA asolara la Comunidad Valenciana, el Congreso de los Diputados ha convalidado el segundo de los dos decretos de ayudas que prometió a las víctimas del temporal. El paquete, que llevaba en tramitación desde principios de noviembre, ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos excepto Vox, lo mismo que el anterior.

Esta vez, sin embargo, la votación ha coincidido con la presencia de familiares de los fallecidos. Tres de ellos han presentado este jueves en el Congreso más de 80.000 firmas a favor de exigir una comisión de investigación que esclarezca con detalle por qué "nadie avisó" de que "una ola de tres metros y cargada de coches, personas y árboles" inundara sus municipios, en los que no llovía, y se llevara por delante la vida de sus seres más queridos.

"¿Por qué nadie nos alertó? La alerta llegó a las 20.11 horas, cuando nuestras familias ya estaban ahogadas", ha criticado una de las manifestantes. "Mi discurso es apolítico, sólo soy una ciudadana de a pie. No sé por qué hoy mi padre no está conmigo, no sé por qué nadie nos avisó y no sé por qué no llegan las ayudas", ha proseguido.

Mariscal EFE PNV y Junts plantan al Gobierno en la reunión del impuesto energético y dejan sin mayoría a Sánchez para los Presupuestos

Con trajes de protección individual y botas embarradas, las denunciantes han criticado que, 42 días después de la tragedia, siguen "sin luz, sin colegios y con cementerios de coches" frente a sus casas.

"¿Quién va a pagar por lo que han hecho? Si un ciudadano comete un asesinato y va a la cárcel, ¿por qué un político está protegido? Nos deben las explicaciones y vamos a luchar por ello", ha reclamado otra, que perdió a su hermana y a su sobrino en la barrancada. La cifra oficial de víctimas mortales es de 223.

El paquete incluye 110 medidas, una dotación presupuestaria de 3.764 millones de euros y que se suma a los 10.000 millones del primer decreto, aprobado el 21 de noviembre.

El PP, pese a que ha apoyado el real decreto, ha sido el más crítico (además de Vox, que directamente ha votado en contra). El secretario de Economía de los populares, Juan Bravo, ha criticado que las ayudas no lleguen directamente a los ciudadanos y ha pedido que estas se concedan sin necesidad de que las pidan.

En cuanto a los socios, la mayoría ha aplaudido que las medidas vayan "por el buen camino", aunque dejando entrever algunas críticas. Podemos, en concreto, ha exigido la intervención del sector turístico para ofrecer alternativas habitacionales a los que han perdido su hogar o la extinción de la deuda hipotecaria, mientras que ERC reclama que se trabaje en la asistencia sanitaria.