Puigdemont dice que "Sánchez no es de fiar" y pide que se someta a una "cuestión de confianza" en el Congreso

El expresidente catalán Carles Puigdemont -fugado en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2027- ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir el pacto de Bruselas que firmó hace más de un año para lograr su investidura y le ha pedido que se someta a una "cuestión de confianza" en el Congreso para verificar si tiene suficientes apoyos para seguir gobernando.

"Hoy, el presidente Pedro Sánchez continúa demostrando que no es de fiar", ha proclamado Puigdemont en rueda de prensa tras presidir una reunión de la cúpula de Junts per Catalunya (JxCat). Un encuentro en que la formación nacionalista ha decidido registrar en el Congreso la iniciativa para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, lo que deja en el aire la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. "¿Cómo podemos negociar los Presupuestos con unos incumplidores?. No se han ganado nuestra confianza", ha señalado.

"Podemos afirmar que un año después (del acuerdo de Bruselas) las cosas no van bien. Ha llegado el momento de o bien de un punto de inflexión o bien de dejarlo correr", sostiene Puigdemont. A su juicio, Junts ha demostrado "capacidad y voluntad de negociar para llegar a acuerdos", mientras que por parte de Sánchez "los avances son escasos", "los trabajos se alargan y se dilatan sistemáticamente" y "la descoordinación entre lo que se aborda en Suiza (donde Puigdemont negocia con el PSOE) y la praxis del Gobierno español es muy preocupante".