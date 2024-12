Sánchez habla ya abiertamente de "acoso judicial" contra él y su Gobierno: "No van a poder. Se volverá contra ellos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cruzado este viernes una importante frontera al asegurar que él y su Gobierno están sufriendo un "acoso por tierra, mar y aire" que se está dando desde la esfera "política, mediática y judicial".

Sin embargo, ha dicho que percibe que los votantes sienten cierta "empatía" ante esta situación y que no le perjudicará a nivel electoral. Además, considera que "es cuestión de tiempo" que esta estrategia fracase, por lo que no ha querido mostrar ningún tipo de síntoma de desgaste. "No van a poder. Se volverá contra ellos", ha dicho Sánchez.

Así se ha expresado el presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas durante los actos del Día de la Constitución celebrados en el Congreso de los Diputados. Se trata de la primera vez que Sánchez incluye a los jueces en el presunto "acoso" que está sufriendo la Moncloa.

El PSOE ya allanó el terreno para este tipo de declaraciones en el congreso federal que el partido celebró en Sevilla el pasado fin de semana. Pero fue el secretario de Organización, Santos Cerdán, quien dijo que el acoso también se estaba produciendo "en sede judicial". Sánchez obvió incluir a los jueces en su discurso de cierre, el pasado domingo, pero ya no lo hace.

Según ha explicado Sánchez este viernes, cuando se tomó cinco días para reflexionar si seguía al frente del Gobierno, ya advirtió que lo que él llama "máquina del fango" iba a ir en aumento. "Este acoso genera ruido, pero el tiempo pone a las cosas en su sitio", ha asegurado el presidente.

"Somos un Gobierno limpio y enfrente hay una oposición que ha dejado el debate legítimo de ideas y está en la destrucción", ha dicho. "Tenemos la tranquilidad de que la estrategia de acoso está condenada al fracaso", ha añadido.

"Hay ruido, pero no van a poder quebrarnos. Cuando llegue el momento, el acoso se volverá en contra de los acosadores", ha comentado Sánchez.

Edición de vídeo: Jose Verdugo Page se erige en alternativa frente al "victimismo" y otros líderes piden no incluir a los jueces en la "cacería" al PSOE

Con sus palabras, el presidente del Gobierno intenta restar importancia a los numerosos casos de corrupción que rodean tanto a su Ejecutivo como a su entorno personal, con su mujer y su hermano también envueltos en escándalos judiciales. El Gobierno sigue empeñado en dar la imagen de que nada de esto pasará factura a nivel electoral y que agotará la legislatura, con las elecciones previstas en 2027.

Los periodistas han preguntado a Sánchez sobre si, independientemente de que le reste credibilidad, esta situación no provoca daño político a su Gobierno. "La ciudadanía está a sus cosas", ha dicho. "España vive sus mejores momentos de las últimas décadas y en todos los temas que importan, salvo en el de la vivienda, España está en un momento envidiable", ha comentado.

Para Sánchez, la ciudadanía no se está dejando contagiar "por el ruido y el fango" y "cuando llegue el momento de las elecciones, va a haber un rechazo a este tipo de política" que acusa de practicar al PP y a Vox, principalmente.

Esta estrategia de Sánchez de situar a los jueces en el medio de la cacería, sin embargo, no convence a algunos barones del PSOE y tampoco a algunos miembros del Gobierno. Según ya explicó este diario, hay ministros del Ejecutivo que no se sienten cómodos con estos postulados que defienden que Sánchez está siendo una víctima, porque implica que no se cree en el Estado de derecho.