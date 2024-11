Lea íntegra la primera declaración de Pedro Sánchez tras la comparecencia de Aldama ante el juez

A continuación, reproducimos íntegra la primera reacción de Pedro Sánchez, a su salida del Pleno del Congreso, tras la declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional.

"Buenas tardes. Lo primero de todo, lo más importante, es que el Gobierno ha logrado una importante reforma del sistema fiscal que es fundamental para financiar los servicios públicos.

Hoy, por desgracia, después de lo que ha sucedido en Valencia con esa DANA, somos muy conscientes de lo importante que es tener unos servicios públicos fuertes, no solamente en el ámbito del Estado del bienestar, sino también en los ámbitos de la protección, por ejemplo.

Con lo cual, desde ese punto de vista, el Gobierno de coalición progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando, sobre todo, esta reforma fiscal, que financia los servicios públicos, los fortalece. Lo hace con un criterio de justicia fiscal que me parece muy importante.

Son aquellas empresas, sobre todo en este caso grandes corporaciones, como por ejemplo las entidades financieras, las que van a exigirles por parte de la administración pública algo más de esfuerzo para financiar esos servicios públicos.

Y, finalmente, es uno de los hitos relevantes, importantes, acordados con la Comisión Europea para seguir siendo ese primer país en cuanto a la ejecución y el desembolso de los fondos europeos que nos están permitiendo tener por las cifras de crecimiento económico que estamos viendo.

Hoy la OCDE acaba de marcar el 3,4% de crecimiento del PIB, es decir, el doble de la media de la zona de la OCDE, de los principales países desarrollados.

Segundo, pues comprenderán que después de cinco años, seis años, ya trabajando codo con codo con la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, habiendo sido ella la líder en la transformación energética, la transición ecológica y, sobre todo, la respuesta social que dimos a la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, muestre mi satisfacción.

Primero, mi agradecimiento porque ha sido una extraordinaria vicepresidenta del Gobierno, va a ser una magnífica vicepresidenta primera de la Comisión Europea y estoy convencido que va a hacer que Europa y España avancen en todos los desafíos que tenemos por delante con justicia social.

Lo dije desde Brasil en la rueda de prensa del G20, se puede defender en este caso la gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Mazón, por parte del Partido Popular, de su líder, pero no se puede hacer a costa de todo y de todos. No se puede hacer a costa del Estado autonómico, no se puede hacer a costa de los intereses de España, no se puede hacer a costa del debilitamiento o del bloqueo de la formación del Gobierno europeo que necesitamos cuanto antes para hacer frente a todos los desafíos globales que tenemos por delante, no solamente en el ámbito de la guerra, también en el ámbito de la emergencia climática y, lógicamente, también el entendimiento que necesitamos transatlántico con la nueva administración americana que se pondrá en marcha a partir del 20 de enero del año 2025.

Y creo que el Parlamento Europeo, con el apoyo de las principales familias europeas, también del Partido Popular Europeo, es de agradecer. Y yo quiero agradecer, no solamente a la familia socialdemócrata europea, a los partidos liberales, sino también a aquellos partidos políticos que pertenecen a la familia del Partido Popular Europeo que han dado su sí al nombramiento de Teresa Rivera, esa altura de miras. Porque efectivamente ahora necesitamos esa altura de miras para enfrentar con todas las máximas garantías los desafíos que tenemos por delante.

Y luego, finalmente, sobre la comparecencia de este personaje. Bueno, yo quiero decir lo que he dicho siempre. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Es un gobierno limpio que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica que había sido, además, sentenciada en firme por el Poder Judicial de nuestro país. Y hace pocos días hemos visto como el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que, en efecto, la sede central del Partido Popular en la calle Génova, en la ciudad de Madrid, ha sido financiada su remodelación con dinero negro.

Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces, mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho.

A partir de ahí, las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones.

Yo, desde luego, le puedo garantizar que estamos tranquilos porque, en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es, precisamente, que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, probablemente no, seguro lo hace, para desviar la atención, sembrar dudas y tapar lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de esta persona.

Respecto a la moción de censura, me hace mucha gracia porque cuando yo planteé la moción de censura y salió adelante, el Partido Popular decía que era un instrumento inconstitucional. Por tanto, máximo respeto a que se puedan hacer mociones de censura porque entran dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Eso, en primer lugar.

Por tanto, nada que opinar. Los grupos parlamentarios son libres, autónomos, para definir sus estrategias políticas. Siempre recuerdo que las mociones de censura son constructivas en nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto, incluso sería una buena oportunidad para que el señor Feijó planteara una alternativa de gobierno que a día de hoy no se conoce.

Ayer mismo, en una rueda de prensa que dí también a propósito del C-20 en Río de Janeiro, lo decía. La debilidad parlamentaria es la de aquellas formaciones políticas que no son capaces de armar mayorías, de construir mayorías. Este gobierno, un gobierno de coalición progresista en minoría, desde hace seis años lo que está haciendo es construir sistemáticamente en todos los grandes debates, como por ejemplo el de la reforma fiscal, mayorías parlamentarias.

Por tanto, máximo respeto a un instrumento parlamentario que goza de todo el respaldo y el reconocimiento de la Constitución.

(Sobre la fotografía con Aldama) Y en segundo lugar. A ver. Menuda inventada. Poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor al mítin para poder hacer el mítin. Es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira.