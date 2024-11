El Gobierno intensifica sus reproches a la gestión de Mazón pero sigue sin declarar la Emergencia Nacional

La guerra abierta entre el Gobierno central y el valenciano a causa de la gestión de la crisis de la DANA, que deja ya más de 200 fallecidos, ha entrado ya en una nueva fase. Los cruces y reproches, hasta ahora en su gran mayoría transmitidos a los periodistas a través de fuentes extraoficiales, se intensifican ya públicamente y se lanzan desde entrevistas, ruedas de prensa o comunicados oficiales.

La batalla política tras la devastadora riada de la semana pasada tuvo este lunes como protagonistas a dos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Ministerio de Transición Ecológica que pilota Teresa Ribera salieron al paso tras las palabras de Mazón en una entrevista en COPE. En ella, el presidente valenciano indicó que la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), que depende de Ribera, desactivó "tres veces" la alerta de peligro de desbordamientos el pasado martes (a las 13, a las 14 y a las 16 horas). El mensaje de aviso a la población, reprochó Mazón, se envió media hora después de que se les trasladara esa alerta.

Efe La UME y el Ministerio de Transición Ecológica atribuyen a Mazón la responsabilidad de la gestión de la DANA

En un comunicado, el organismo público desautorizó a Mazón al señalar que "entre sus competencias no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica" por riesgo de crecidas porque éstas "corresponden a los servicios de emergencias coordinados por las comunidades autónomas".

Lo que critica la Generalitat es que la CHJ no emitiera una nueva comunicación a las 17 o 17:30 horas, cuando según sostiene la Confederación en su comunicado detecta un aumento brusco del caudal del barranco del Poyo. Lo hizo a las 18:43 horas, es decir, "estuvo dos horas y media sin comunicar ningún aviso", se queja el Gobierno valenciano.

Entre las 16:13, cuando todo parecía reconducirse, y las 18:43, momento que el aviso ya pasó a "peligro real", los técnicos de la CHJ no se comunicaron con los de Emergencias de la Generalitat. Ni siquiera los que estaban reunidos en ese mismo momento el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) con las autoridades de Carlos Mazón.

Robles, contra Mazón

La ministra de Defensa también elevó sus críticas contra la Generalitat y pidió a Mazón que "se dedique a coordinar adecuadamente" la crisis porque, a su juicio, "no está lo mejor coordinada posible".

Robles mostraba así su malestar con Mazón por su entrevista en COPE, donde también se refirió a la UME. El mandatario valenciano aseguró que el martes 29 de octubre a las 15:21 horas, es decir, antes de la "revolución meteorológica", reclamó al Gobierno desplegarla y dijo que solicitó "toda la ayuda posible".

"El máximo mando de la UME tiene que tener capacidad de llamar a Torrejón y que vengan más" efectivos. "Porque no lo pide el presidente de la Generalitat", recalcó. "Desde el momento en el que a las 15.21 se activa la UME ya no hay ninguna otra necesidad de petición política".

Al igual que la Confederación Hidrológica del Júcar, también la UME trataba de desmentir a Mazón, esta vez a través de una rueda de prensa. El jefe de UME, el teniente general Javier Marcos, compareció desde Moncloa y apuntó a la responsabilidad autonómica de la Generalitat Valenciana para que sus soldados pudieran intervenir en las zonas afectadas por la DANA.

"Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", dijo el teniente coronel, que reconocía que su unidad no intervino rápidamente.

Emergencia Nacional

Tanto socios parlamentarios del Gobierno como la oposición reclaman a Sánchez que tendría que haber asumido la gestión íntegra de la crisis.

¿Cómo? Según el PP, a través de la declaración de la Emergencia de Interés Nacional (nivel tres), la medida más elevada en la escala prevista por la ley. Hasta ahora se ha quedado en el nivel dos en el que la Generalitat Valenciana es quien asume la máxima responsabilidad.

Preguntado sobre esta cuestión, el ministro Félix Bolaños defendió el actual modelo de gestión de la DANA, en el que la cadena de mando depende "de la autoridad autonómica", porque es el que aconsejan los expertos y dicta la ley.

Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en una Emergencia Nacional ningún gobierno espera, sino que actúa". Las críticas de Feijóo recogen la misma tesis que el informe elaborado por su partido y adelantado por EL ESPAÑOL. Ese escrito concluye que el Gobierno de España debería haber actuado con "una dirección de carácter nacional" para ofrecer "recursos a nivel supraautonómico".

También el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la catástrofe de "emergencia nacional" y requirió a Sánchez "el despliegue total del Ejército".

Según Podemos, en vez de la Emergencia Nacional se debería haber decretado el estado de alarma ante la "gestión homocida" de Mazón. Su secretaria general, Ione Belarra, lamentó que Sánchez se haya conformado con "no hacer nada más que lo que pide una comunidad autónoma".

Asimismo, Compromís instó al Gobierno al envío inmediato de todos los recursos "los pida Mazón o no", en palabras de su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó.

"Perder su autonomía"