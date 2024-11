Mazón solicitará 31.402 millones al Gobierno como primer paquete de ayudas a los afectados de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha anunciado una batería de ayudas a los ciudadanos y municipios afectados en una declaración institucional tras el Pleno del Consell que se reunió a las 19:00 horas.

Mazón ha detallado que en este primer Consell extraordinario se han aprobado varias medidas extraordinarias, entre ellas una ayuda de 31.402 millones de euros que solicitará al Gobierno como primer paquete de ayudas a los ciudadanos y municipios afectados por la DANA.

El dirigente del PP remitirá al Gobierno de España "136 medidas" en las que reclaman la participación del Ejecutivo "para reconstruir relanzar y paliar los efectos de la DANA". Son medidas que tendrán que financiarse con el dinero del Estado, según se desprende de su comparecencia.

Algunas de las medidas que ha detallado Mazón en su intervención son "la solicitud de una ayuda complementaria a la de 6.000 euros anunciada de la Generalitat, que complete y llegue hasta los 15.000 euros en total para los afectados por la DANA".

Además, plantea otra "ayuda de 15.000 euros para rehabilitación o reconstrucción de la vivienda, complementarios a los dispuestos por la Generalitat valenciana", así como una ayuda "para la compra de vehículos por un importe total de 1.464 millones para completar las prestaciones del Consorcio de Seguros".

Mazón también ha solicitado el pago de las prestaciones por dependencia y Renta Valenciana de Inclusión "para ayudar a los más vulnerables, así como una paga extra doble para los más afectados, un total de 65 millones de euros".

El Consell también ha pedido una línea de ayudas para la "reconstrucción e inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687,45 millones de euros" y otra línea para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros".

Igualmente, la Generalitat pedirá la ejecución de todas las obras de adecuación de los cauces para evitar prevenir y anticipar posibles guiadas futuras por importe de 2.200 millones de euros.

"Su implementación es fundamental e imperativa, no solo para paliar los daños materiales, sino también prevenir futuras catástrofes y garantizar la seguridad de una población en una zona que es recurrentemente vulnerable a este tipo de eventos", ha subrayado.

"No quiero concluir esta intervención sin dirigirme expresamente y directamente a todos aquellos ciudadanos de nuestra tierra, que a lo largo de estos días tan amargos tan difíciles y tan dolorosos para todos, han mostrado al mundo lo que somos", ha manifestado el presidente valenciano.

"La realidad de lo que somos -ha puntualizado-, la de esa solidaridad llena de orgullo, generosidad y empatía de miles de ciudadanos que se lanzaron a las calles para ayudar a quien más lo necesitaba de la Comunitat Valenciana y de toda España".

Gestión de la DANA

La intervención de Mazón llega después de una jornada en la que el líder del Consell y el Gobierno se han cruzado reproches por la gestión de la DANA.

Esta mañana en entrevistas en varios medios de comunicación, Mazón ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio de Transición Ecológica, desactivó tres veces la alerta de peligro de desbordamientos el pasado martes (a las 13, a las 14 y a las 16 horas), y ha afirmado que el mensaje de aviso a la población se envió media hora después de que se les trasladara esa alerta.

La Confederación ha salido al paso para desmentir a Mazón a través de un comunicado. El organismo público señala que "entre sus competencias no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica" por riesgo de crecidas sino que éstas "corresponden a los servicios de emergencias coordinados por las comunidades autónomas".

"Las confederaciones hidrográficas cuentan con una red automática de información hidrológica (SAIH) que permite monitorizar caudales permanentemente para que las autoridades de emergencias valoren la afección concreta sobre el territorio y determinen actuaciones para prevenir daños", aclara la nota de prensa del Ministerio de Transición Ecológica.

La UME

Durante su entrevista, Mazón también se ha referido a la UME y ha asegurado que el martes 29 de octubre a las 15:21 horas, es decir, antes de la "revolución meteorológica", pidió al Gobierno desplegarla y dice que reclamó "toda la ayuda posible".

"El máximo mando de la UME tiene que tener capacidad de llamar a Torrejón y que vengan más" efectivos. "Porque no lo pide el presidente de la Generalitat", ha recalcado. "Desde el momento en el que a las 15.21 se activa la UME ya no hay ninguna otra necesidad de petición política".

Horas más tarde, el jefe de la UME, el teniente general Javier Marcos, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa y ha apuntado a la responsabilidad autonómica de la Generalitat Valenciana para que sus soldados pudieran intervenir en las zonas afectadas por la DANA.

Marcos ha explicado que sus militares no podían entrar en la zona de emergencia sin la autorización del órgano competente de la comunidad autónoma dado el nivel 2 de emergencia.

"Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha dicho el jefe de la UME, que ha reconocido que su unidad no intervino rápidamente.

Al respecto, el teniente coronel ha argumentado que no se intervino rápidamente porque la meteorología lo impidió y, en segundo lugar, por una cuestión "de orden y disciplina": "No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica".