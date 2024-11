Buceadores de la Armada buscan en la Albufera víctimas mortales de la DANA de Valencia tras hallar vehículos

Los equipos de rescate destinados al área más castigada por la DANA de Valencia, que deja al menos más de 200 personas fallecidas, trabajan intensamente en cauces de barrancos y aparcamientos subterráneos en busca de personas desaparecidas

Además, una veintena de buceadores de la Armada de Cartagena está peinando desde este lunes el parque natural de la Albufera de Valencia en búsqueda de cadáveres, bajo la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).



Estos efectivos han llegado este lunes por la mañana a Valencia directamente de unas maniobras. El primer punto de la Albufera al que van a acudir es donde se han localizado varios vehículos arrastrados por el barranco del Poyo, el torrente que provocó la mayor riada la noche del 29 de octubre, para buscar si hay personas dentro.



El equipo ha trabajado en la Albufera durante todo el día y está formado por nueve miembros del Centro de Buceo de la Armada de Cartagena y once integrantes de la fuerza general naval especial de Cartagena. Todos estos buceadores pertenecen a los cuerpos especiales y cuentan con pilotos de dron y personal de embarcaciones.

Esta mañana, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que los efectivos están centrados actualmente en "la entrada a los cauces y a los subterráneos" de las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia, mientras "en superficie ya no se han detectado más" víctimas.

La cifra de fallecidos en la Comunitat Valenciana no ha variado en las últimas 48 horas, y se sitúa en 210. Según Bernabé, en los dos últimos días "no se han detectado más" fallecidos en superficie y por eso "no se están actualizando" los datos.

"Ahora estamos en la siguiente fase de entrada a los cauces, a los subterráneos, en lo que está trabajando intensamente todo el mecanismo de ejército y de bomberos, precisamente para ir achicando, y ahí es donde posiblemente pueda cambiar el ritmo del número de víctimas", ha expuesto.

En cualquier caso, ha garantizado que la información respecto al número de fallecidos se dará a conocer como hasta ahora a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Zonas de trabajo

En las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja se continúa trabajando en la retirada de enseres y, en breve, es previsible la recuperación de la normalidad.

Mientras, en la zona de Requena-Utiel se están rematando los trabajos de restablecimiento de infraestructuras y limpieza, según ha confirmado la directora general de Prevención de Incendios de la Generalitat, Rosa Touris.

Vehículos atrapados en la zona de Aldaia. PABLO MIRANZO

En la zona de L’Horta Sud, la horquilla de ejecución de las tareas de emergencias, según el grado de afección de cada municipio, se encuentra entre el 20 y el 50%, según han detallado los responsables del operativo en el transcurso de la reunión.

Esta zona se encuentra aún en la fase de búsqueda de posibles víctimas, para lo que se están utilizando también drones, especialmente en la zona del río Magro y de la Rambla del Poyo. Esta búsqueda se complementa con unidades caninas de rastreo.

Escombros

Respecto a la retirada de enseres y lodo, se ha puesto en marcha, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en coordinación con la Diputación, la UME y los ayuntamientos, un plan especial para la retirada de enseres tanto desde las vías públicas como de los lugares de acopio donde se almacena el material antes de enviarlo a los vertederos y plantas de tratamiento con la intención de volver a la normalidad lo antes posible.

En este sentido, el puesto de mando ha acordado la creación de grupos locales de trabajo en los que participarán los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat y la Administración General del Estado para acelerar la retirada del material.



Por otra parte, la directora general ha recordado que, sobre el terreno, están desplegados más de 1.700 bomberos de 42 organismos y 6700 militares, cuyo número aumentará hasta los 7.800 en las próximas horas.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, en estos momentos hay un total de 6.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, más de 400 efectivos de las distintas policías locales y más de un centenar de agentes de la Policía de la Generalitat.