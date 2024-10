Actualidad política, en directo | Sánchez comparece en el Congreso para abordar la crisis migratoria tras la suspensión de las negociaciones con el PP

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea "el más progresista de la historia" porque, en su opinión, es "una ofensa a la razón" y es "el más desigual en la redistribución" de los ingresos con "éxito macroeconómico".

"Una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Por lo menos tiene el propósito de que otros no gobiernen", ha asegurado el exlíder socialista en una entrevista en 'La noche en 24 horas' en la que ha criticado que la dirección del PSOE le reproche "las políticas" con las que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales. A su vez, ha vuelto a criticar la ley de amnistía pactada con Junts para la investidura del actual jefe del Ejecutivo. "Mi opinión se basa en las resoluciones del partido y no en lo que viene después", ha sentenciado.

González, que ha confirmado que no ha recibido la invitación para el 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, ha subrayado que el sistema de primarias "no ha funcionado" en España. "¿El partido de los militantes? Será, pero no lo identifico", ha preguntado.