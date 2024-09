Tellado: "Ábalos amenaza con hablar porque Sánchez o participó en todo o estuvo informado de todo"

A Miguel Tellado (Ferrol, La Coruña, 1974) no lo conocía nadie antes de que Alberto Núñez Feijóo diera el salto a Madrid, hace ahora un par de años. Quizás en Galicia, algo más. Pero tampoco era una estrella allí, sino el fontanero que controlaba el partido en nombre del líder. Decía entonces que, por su carácter, prefería mantenerse en las sombras... pero tiene que ser mentira, porque una vez que no pudo formar Gobierno, el presidente del PP lo colocó como ariete y pararrallos.

Se venía una legislatura "imposible para gobernar", y de pura confrontación, a la vista de que todo empezó con "una amnistía inconstitucional mercadeada por unos votos" que reeligieron a Pedro Sánchez. Así que lo de estar calladito y escondido era sólo su trabajo. Quien lo llama pitbull no lo hace por su lejano parecido al rapero ("yo no soy calvo, sólo llevo el pelo corto", bromea), sino por su fidelidad y agresividad. Una, con el amo; la otra, con el intruso.

Efectivamente, sabe ser un sabueso de presa, pero recibe a EL ESPAÑOL en su despacho del Congreso divertido y juguetón, como un perrete. Y cuando, tras la hora y media de charla, salimos a la carrera de San Jerónimo para las últimas fotos, le cuesta avanzar la calle.

A pesar del sol abrasador ("yo soy gallego, y a partir de 25 o 27 grados me quiero ir de aquí"), le paran los viandantes, le piden "caña a Sánchez", se hacen fotos con él, se intercambia el Instagram con un par de ciudadanos, y se queda charlando, sin prisa, hasta que la conversación se agota.

Antes, sobre la gran mesa de su antedespacho, había desplegado sus notas, llenas de argumentarios, pullas y datos para desarmar el "desgobierno de Pedro Sánchez". Sorprenden varias cosas al periodista: que casi no las consulta, quizás porque sean obra suya; y que dice siempre "Pedro Sánchez", "Gobierno de España", "Alberto Núñez Feijóo" y "Partido Popular" o "Partido Socialista"... con todas las letras... como para remarcar las diferencias.

Entrevista a Miguel Tellado Sara Fernández

Presiden su despacho una bandera de España, otra de Europa, y un retrato oficial... de Feijóo. Hay libros de la Transición y de pensadores europeístas, junto a carpetas con documentación del caso Sánchez. No Begoña, no Koldo, no Ábalos. No: caso Sánchez. Sorprende que hasta los archivos privados tengan ese tono tan ad hominem, así que habrá que apretarle por un buen titular. Pero no, le salen a borbotones.

"Has sido un poco cabrón, ¿eh? Pero lo he pasado bien en la entrevista", dice al despedirse el portavoz del PP en el Congreso. Si es usted socialista, los próximos minutos pueden herir su sensibilidad.

Usted es portavoz de la oposición en el Congreso. ¿Si lo fuese del Gobierno, qué me diría de la emergencia migratoria? Es decir, el PP está gobernando y está pasando esto.

Lo que es evidente es que el único que no reconoce la emergencia migratoria es el Gobierno. Y nadie que no reconoce un problema es capaz de arreglarlo. Nuestras fronteras son un coladero porque Pedro Sánchez no tiene una política migratoria. Y lo hemos podido comprobar esta misma semana, porque en su gira en África ha dado mensajes contradictorios. El primer día, hizo un llamamiento a la inmigración irregular, y al día siguiente la condenó y habló de deportaciones masivas.

Estamos en manos de un Gobierno que no asume la realidad que le corresponde gestionar y que, por lo tanto, es incapaz de resolver los problemas.

Quien trajo el concepto de 'deportaciones masivas' esta semana a España, fue usted. Ya sé que lo hizo poniendo el ejemplo de Olaf Scholz, en Alemania... Aproveche la ocasión y responda: ¿en qué posición está el PP? Parce que critican a Sánchez cuando ofrece 250.000 empleos a migrantes de Mauritania, y también cuando rectifica y condena la migración ilegal.

Lo que hemos denunciado es que mientras gobiernos como los de Alemania o Italia están apostando por deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, el presidente del Gobierno se va a África a promocionarla. Oiga, esas mafias trafican con personas y ponen vidas en riesgo, viven de esto. ¡No tiene ningún sentido! Lo que ha hecho Sánchez esta semana es de una insensatez máxima, inadmisible en un gobernante.

Nosotros creemos que ya no hay ningún dirigente, por muy de izquierdas que sea, que defienda la inmigración ilegal, sólo Sánchez. Él no sólo la defiende, sino que la promueve, la provoca y la incita.

Pero insisto, hábleme de la postura del PP.

Nosotros estamos a favor de la inmigración regular, la que trae personas a nuestro país vinculadas a contratos de trabajo. Y estamos en contra de la inmigración ilegal. Pero la clave es que hay dos ausentes en este debate. No sabemos dónde está el señor Marlaska, el ministro del Interior, responsable de velar por la integridad de nuestras fronteras. Y tampoco dónde está el señor Albares, responsable de política exterior, que debería trabajar con los países de origen para que estas personas no lleguen a nuestras costas poniendo su vida en peligro.

En este sentido, tengo que decir que no aceptamos lecciones ni de un lado ni del otro de los maximalismos. Ni lecciones de humanidad del Partido Socialista, porque desde luego no la tiene, ni mensajes intransigentes de partidos que, desde el otro extremo, claman contra los inmigrantes. ¡Son personas!

Una cosa sí que ha conseguido este viaje del presidente, y es que no hablemos de la emergencia concreta de Canarias y Ceuta, con menores hacinados y con sus derechos sin atender. ¿Qué solución le daría su eventual Gobierno? Imagine que está usted en Moncloa y le llaman los presidentes Clavijo y Vivas: "Oiga, que no me caben, que no les puedo ni dar de comer, ni techo, ni escuela, ni profesores, ni médicos", etc.

Dimensionemos el problema. Los menores no acompañados representan el 10% de la inmigración total en España. Vivimos una crisis migratoria sin precedentes y el Gobierno mira para otro lado. Sánchez quiere hablar de menores echándole la responsabilidad de su gestión a las Comunidades Autónomas, mientras él no hace nada para frenar el problema global que es la inmigración irregular.

Es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, porque son las Comunidades quienes están afrontando este problema. El PP ha actuado en la conferencia sectorial, impulsando un acuerdo para que el resto de regiones, de forma solidaria, ayuden a Canarias y a Ceuta. Al mismo tiempo, le hemos pedido a la Administración, al Gobierno de España recursos, financiación. Pero el Gobierno de España ni está ni se le espera.

"Quien boicotea todo es la ministra de Hacienda. ¿Por qué el Gobierno no está dispuesto a dedicar más fondos a la atención de los menores?"

Eso dicen ellos de ustedes, con la reforma de la Ley de Extranjería.

Cuando se debatió en el Congreso esa reforma, desde el Partido Popular le pusimos al Gobierno cuatro exigencias para votarla a favor. La primera, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, porque es ante un problema de Estado que debemos resolver entre todos. Pedro Sánchez no ha querido. La segunda, la declaración de la 'emergencia migratoria', para que las CCAA pudiesen contratar los recursos necesarios para atender a todos esos menores. El Gobierno tampoco quiso. Le pedimos al Gobierno que pusiese fondos para ayudar a las autonomías en la atención de esos menores. Tampoco se quiso comprometer. Y en cuarto lugar, le pedimos que estableciese un plan para que cuando las Comunidades ven sobrepasadas sus capacidades de atención, sea el Estado, con sus propios medios, recursos e instalaciones, quien atienda a esos menores que llegan no acompañados. Y no conseguimos ninguno de los cuatro compromisos.

Con esos compromisos, el PP habría votado a favor de la modificación de la Ley de Extranjería. El Gobierno niega la gravedad de la situación, que es el primer paso para no resolver un problema. Nosotros, no sólo somos solidarios con el Gobierno de Canarias, sino que formamos parte de él.

Y entonces, ¿de quién es la culpa?

Aquí hay una persona que lo boicotea absolutamente todo y es la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero.

¿Por qué el Gobierno no está dispuesto a dedicar más fondos a la atención de los menores? La semana pasada, en la reunión del presidente del Gobierno con el presidente Clavijo, Sánchez le ofreció a Canarias 50 millones de euros, los mismos que en el ejercicio anterior. ¿Qué le dijo el presidente de Canarias? Que a día de hoy, en agosto, ya lleva desembolsados 150 millones para atender esta avalancha. El Gobierno debe atender este problema, de primera magnitud, que afecta a todo el país. Y desde luego, la política migratoria es una competencia estatal.

Pero quien negocia con usted es Ángel Víctor Torres. Dígame usted entonces qué le responde en los WhatsApp que le habrá mandado para sentarse a hablar. ¿Alguno ha sido para elegir una fecha para sentarse y negociar, o cómo son?

Cuando el Partido Socialista decide presentar esa reforma, a nosotros se nos invita a firmarla el día anterior. Le pusimos esas condiciones que le he dicho, y Ángel Víctor Torres nos dice 'No, ya lo hablaremos en fase de enmiendas'. Nosotros le contestamos nuevamente haciendo otra propuesta para poder llegar a un acuerdo. Y él no fue capaz de aceptar ninguna de las cuatro peticiones.

Toda la conversación con el Gobierno se limitó a mensajes de WhatsApp. No respetan al PP, es evidente, y no tienen voluntad de acuerdo. Así es muy difícil pactar nada, también porque hemos demostrado que no somos un partido chantajeable. Ni por parte del Gobierno con declaraciones insultantes, ni por otras fuerzas políticas, por muchos envites que hagan.

Estoy hablando con usted, lo he hecho con el Gobierno ceutí, con el canario, con el de España, y todos me dicen lo mismo: que 'pobres menores, hay que atenderlos', y que es el otro el que no quiere hacerlo. Da la sensación de que esto es una partida en el tablero político con niños desamparados como peones.

Los menores representan el 10% del problema global. El Gobierno no atiende ni esa parte ni el global del problema. Hubo una conferencia sectorial y las Comunidades han sido todas solidarias, todas excepto una Cataluña, los socios de Sánchez, porque aún gobernaban los independentistas y Cataluña se negó a aceptar el reparto de menores.

Aquí, el único que no ha sido solidario, el que exige solidaridad y no la practica, es el Gobierno de España. ¿Qué ha hecho para atender a todos esos menores? Decirle a las Comunidades Autónomas que son su competencia. ¡Pero las Comunidades Autónomas no tienen dimensionado sus centros de menores para atender el problema migratorio de España!

Pero Canarias tampoco. Ni Ceuta. En las islas hay 5.300 cuando no caben más de 1.100, y en la Ciudad Autónoma hay 500, cuando a partir de 88 no tienen medios.

El Gobierno no tiene política migratoria, pero las CCAA no pueden asumir las consecuencias de eso, porque no tienen cómo. ¿Qué piden? Medios. Porque tienen centros para menores, claro, pero diseñados para atender a los menores nacionales desatendidos por sus propias familias. Sin embargo, el Gobierno pretende convertirlos en centros de refugiados.

¡Las comunidades están haciendo todo lo que pueden y mucho más! Y el Gobierno no está ayudando nada, eso es lo grotesco de esta situación. Buscan culpables en las CCAA, cuando son las únicas que están arrimando el hombro buscando una solución.

¿Todo se reduce a dinero, entonces?

El Gobierno tiene que pasar de las palabras a los hechos. Sánchez tiene que pedirle a María Jesús Montero implicación económica, porque las Comunidades no pueden más, porque Canarias y Ceuta ya han gastado todo su presupuesto de menores desde hace meses, y no tienen recursos. ¡El Gobierno español si los tiene!

Sánchez está instalado en la negación del problema. Es más, cuando el presidente se implica, al final lo que consigue lo contrario, yéndose a Mauritania, Gambia y Senegal a promover la inmigración ilegal de una forma irresponsable. Aquí estamos hablando de mafias que trafican con personas y que ponen vidas humanas en peligro. Y no puede haber complacencia frente a estas mafias.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, atiende a EL ESPAÑOL en su despacho. Cristina Villarino

Oiga, más allá de no atender la emergencia de los menores, convendrá conmigo en que es mejor promocionar la migración legal con acuerdos concretos que no hacerlo.

Tenemos que establecer los mecanismos para que haya una inmigración regular, por supuesto. España necesita a esos inmigrantes que quieren venir a nuestro país a trabajar y a tener un futuro mejor. Somos un país solidario, siempre lo hemos sido, pero de forma ordenada. Lo que ha hecho Sánchez es lo contrario, una irresponsabilidad.

Otros países que son frontera sur de Europa, como Italia o Grecia, han reducido las llegadas de 'sin papeles'. Entre otras cosas, pidiendo ayuda a la Unión Europea: fondos, Frontex, Europol...

Se lo hemos pedido al Gobierno en todas nuestras conversaciones. Estamos en una crisis española, pero también europea. Y mientras Grecia e Italia reducen los flujos de inmigración ilegal, en España se ha multiplicado por dos o por tres, según el territorio. ¿Por qué? Porque las mafias han detectado que las fronteras españolas son un coladero, que no hay control del Gobierno.

Hemos pedido la involucración de la UE, que el ministro Albares vaya a estos países a cerrar acuerdos para frenar a esas mafias, con recursos para ello. ¡A mí se me ha llamado de todo por decir que si el Ministerio del Interior no tiene los medios suficientes para velar por nuestras fronteras, que utilizase los recursos de las Fuerzas Armadas!

Lo de sacar a la Armada.

Eso es. Y el PSOE salió en tromba contra mí. Una semana más tarde, el presidente del Gobierno de España ha salido diciendo que había que pedir ayuda a la OTAN, que supongo debe de ser una ONG.

Bueno, éste es el disparate y ésta es la demagogia en la que se encuentra toda la izquierda. Lamentablemente, tenemos un presidente que se ha podemizado. Uno cierra los ojos y no sabe si escucha a Sánchez o al Pablo Iglesias de hace unos años, porque su discurso es antisistema, completamente irresponsable.

A usted le han llamado de todo, efectivamente, pero porque es el ariete político del PP. Como tal, déjeme que le pregunte otra cosa. Usted ha intercambiado esos WhatsApp con el ministro Torres, cuyo antiguo Gobierno en Canarias tiene cuatro casos judicializados de presunta corrupción. Uno de ellos, los contratos con la 'trama Koldo'.

Es evidente que en España hay ministros que nunca deberían haberlo sido, o presidentas del Congreso. Porque no reúnen las condiciones. Éste es un Gobierno cercado por la corrupción, pero ha logrado normalizar las sombras de duda que se ciernen sobre sus miembros.

Tenemos al Gobierno, al partido y al entorno personal del presidente cercados por distintos casos de corrupción. Y la única respuesta que da el PSOE es que todo es fango y que no hay nada de nada.

Los casos están en los juzgados: el 'caso Begoña', el 'caso Koldo', el de 'Tito Berni', el 'caso Damco'...

Ésa es la realidad, que aquí hay jueces investigando casos de corrupción tremendamente graves y el presidente se escuda en esos simples argumentos sin ser capaz de comparecer públicamente, ya no sólo ante los medios de comunicación, sino en sede judicial. Al juez no le da las más mínimas explicaciones para corroborar eso de que no hay nada de nada.

Hay una corrupción económica y una corrupción política sin precedentes, porque este Gobierno consiguió el poder mercadeando con una ley para beneficiar a personas concretas. Y la económica son casos nacen incluso en plena pandemia. Afectan a miembros del Gobierno, a sus gobiernos autonómicos y al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno.

"Las CCAA tienen centros de menores para los nacionales desatendidos, y Sánchez los quiere convertir en centros de refugiados sin poner un euro"

Esta semana hemos conocido la auditoría encargada por Óscar Puente sobre la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes.

Y lo que hemos visto es que ese documento pretende ser un cortafuegos, delimitar toda responsabilidad en el señor Ábalos. ¿Alguien puede creer que Koldo y Ábalos trabajaban sin el conocimiento y la participación del presidente del Gobierno en todas sus actuaciones?

¿Me está diciendo que el presidente del Gobierno también debe ser imputado en el 'caso Koldo'?

Mire, le estoy diciendo que, al final, los actores de esa trama de corrupción en Transportes son los mismos que también han sido beneficiados por parte del entorno personal del presidente del Gobierno. Cuando en todo esto aparece el mismo empresario, la misma empresa y los mismos mediadores, uno tiene que concluir que cuando decíamos que Pedro Sánchez lo sabía todo y lo tapó, nos quedábamos cortos. Sánchez lo sabía todo porqué participó. Y por eso lo tapó.

La participación de Pedro Sánchez en todos estos casos se acabará sabiendo más pronto que tarde. Y de ahí la reacción del señor Ábalos en las últimas horas. Cuando amenaza con tirar de la manta es porque sabe perfectamente que en todo lo que hayan podido hacer, Pedro Sánchez ha tenido una participación. O cuando menos, la información suficiente de todo lo que estaba pasando.

Su acusación es muy grave.

Alguien llamó para que en Comunidades gobernadas por el PSOE se comprasen mascarillas a esa empresa investigada, Soluciones de Gestión SL. Y probablemente llamó la misma persona que ha participado en el resto de las mediaciones. Así que creo que el Partido Socialista debería tomarse en serio lo que sucede y colaborar con la Justicia.

Si efectivamente todo es fango y no hay nada, cualquier dirigente político al que lo involucren en un caso de corrupción es el principal interesado en esclarecerlo, en colaborar con los medios de comunicación y con la investigación judicial. Sin embargo, Sánchez va a un juzgado y no declara. Y sus ministros salen en tromba a atacar a un juez que está haciendo, simple y llanamente, su trabajo.

Me está hablando del ministro de Justicia.

Sánchez tiene que asumir que él, su mujer y sus ministros, ante la Justicia son todos iguales al resto de españoles. Que el señor Bolaños se haya permitido cuestionar públicamente a un juez, con nombre y apellidos, en cualquier democracia moderna habría llevado inmediatamente a su dimisión. Aquí no, porque aquí no dimite nadie.

Aquí sólo tratan de echarle la culpa a otro. Primero, lo intentaron con Koldo. Y cuando la versión no fue creíble, lo intentan con Ábalos. Yo tengo claro que Ábalos y Koldo no actuaban solos y que en esa trama de corrupción que está siendo investigada, acabaremos viendo muchos más nombres.

Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, entrevistado por EL ESPAÑOL en su despacho del Congreso. Cristina Villarino

Señor Tellado, la moción de censura que sacó el PP del poder fue justificada por una sentencia por corrupción, el 'caso Gürtel'. ¿Se sienten ustedes liberados de aquella carga del pasado como para acusar a Pedro Sánchez de ser partícipe, como acaba de decirme usted?

Bueno, yo es que creo que nada sucede en el Gobierno de Sánchez sin su participación. Y que éste no es un caso de corrupción aislada, sino que afecta a su núcleo más cercano. Al que era su secretario de Organización y ministro de Fomento, con un asesor, el señor Koldo García, que era el custodio de los avales en aquellas primarias socialistas que Sánchez trucó para ponerse al frente del partido.

Sánchez tenía conocimiento, si no participación, en todo. Y esto habrá que esclarecerlo en sede judicial. Pero en cualquier caso, esto pinta muy mal.

¿Me habla de lo de Koldo, lo de Ábalos, o lo de Begoña Gómez?

Es que la mujer del presidente del Gobierno está imputada por corrupción y tráfico de influencias. Y la Universidad Complutense la ha denunciado por apropiación indebida, nada más y nada menos.

¡Esto no es la ultraderecha! Esto es que hay un juzgado en Madrid investigando todas estas cuestiones.

Me decía antes que Bolaños... pero también la Abogacía del Estado se ha querellado contra este juez y está defendiendo a algunas de las personas implicadas en el 'caso Koldo'. Cuando ustedes dicen que en España hay un retroceso democrático, ¿se refieren a esto? Ese concepto es durísimo, nos acerca a Hungría.

Es que España tiene un presidente del Gobierno que pretende perpetuarse en el poder incluso después de perder las elecciones.

¿Cómo?

¡Es lo que ha hecho!

Ahhh, el 23-J.

Pedro Sánchez trabaja para evitar la alternancia política en España, para seguir siendo presidente a cualquier precio. Está dispuesto a pactar con quien sea y lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y fíjese, ha aparejado esta estrategia a otra, que es la colonización de todas las instituciones del Estado. ¡Se ha apropiado de todas! Utiliza la Abogacía del Estado al servicio de los intereses procesales de su mujer. Utiliza al Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento está bajo sospecha. Ha politizado el CIS, ha politizado RTVE, y la agencia EFE, poniendo al frente a una persona que provenía de la Oficina de Comunicación de Moncloa.

Eso, en una democracia, es tremendamente peligroso. Las democracias liberales se basan en los contrapoderes. Y Sánchez quiere controlarlos todos y anularlos.

Miguel Tellado, en su despacho del Congreso, tras ser entrevistado por EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Perdone, pero ustedes también nombraron un presidente del Tribunal Constitucional con carnet del partido. No pretendo responsabilizar a Feijóo del pasado, pero como ciudadano, como votante, puede calar el mensaje de que 'es verdad, todos son iguales, todos los Gobiernos acaban así, que les vote su madre'.

Es evidente que todos los gobiernos en España han cometido errores. Pero estamos en una situación que no tiene precedentes. Cuando Feijóo llegó a la Presidencia del PP, presentamos un plan de regeneración democrática y en ese plan, que el presidente Feijóo le entregó a Sánchez el pasado diciembre...

... lo tengo, lo compro entero. ¡Ojalá!

Pues eso es lo que haremos cuando lleguemos al Gobierno. Despolitizar las instituciones y garantizar el juego de contrapoderes. Yo le doy la garantía de que Feijóo es lo que hará, tan pronto llegue a la presidencia del Gobierno de España.

Pasemos a 'la corrupción política'. ¿Hubo un pacto para dejar entrar y para dejar salir a Puigdemont?

Es evidente que algo falló ahí, cuando todos los españoles asistimos de forma atónita a ese espectáculo en el que se le facilitó la entrada en España y se facilitó su salida... o su huida. Alguien tendrá que explicarlo.

El Gobierno es prisionero de sus pactos y eso le impide cumplir sus obligaciones legales. Han dejado salir a un prófugo, es un escándalo que ha alarmado dentro y fuera de España a cualquier demócrata. En algo ha fallado el Ministerio del Interior, pero es que el señor Marlaska no debería seguir en ese cargo, hace años que debería haber dimitido. La dejación de funciones con respecto a este asunto es clara, porque ha habido un mandato judicial del que se han desentendido. Culpar a los Mossos es un ejercicio de hipocresía absoluto. Es el Gobierno el responsable último de lo que ha sucedido.

¿Qué es lo peor del acuerdo entre el PSC y Esquerra?

Rompe el principio de igualdad de los españoles. Marca un precedente tremendamente grave, porque en cierto modo es una mutación constitucional por la puerta de atrás. Y la consecuencia más grave es que creará españoles de primera y de segunda, en función del código postal.

Sánchez está acostumbrado a comprar investiduras. Compró la suya a cambio de una ley de amnistía inconstitucional, y compró la de Illa a cambio de un pacto que rompe la igualdad.

Me refería a lo concreto.

El PSOE ha tenido que hacer un ejercicio de travestismo político para conseguir la presidencia de la Generalitat, de forma que ha asumido los postulados del independentismo como propios. Al PSOE no lo reconoce ya nadie, ha desertado del constitucionalismo. Como mucho, milita en el tacticismo o en el oportunismo.

Vayamos por partes: el señor Illa. Los independentistas lo llaman 'españolista', y ustedes 'independentista'. Algo tendrá el agua cuando la bendicen así desde cada lado.

Apostar por un modelo de independencia fiscal para Cataluña es asumir el discurso del independentismo. El presidente Illa no será independentista, pero va a gobernar como si lo fuese para llegar al cargo y mantenerse.

Oiga, que hace unos años, el PSC defendía el 'derecho a decidir', o sea, el referéndum.

Que Illa haya firmado ese documento para mandar es lo más grave que está sucediendo en nuestro país. Pero no porque lo diga el PP, sino que lo dicen también algunos barones del PSOE que aún conservan un mínimo de autonomía. Este viernes, la Federación Socialista de Aragón se ha desmarcado de forma unánime contra ese modelo, que no es de 'financiación singular', sino de 'independencia fiscal'.

Mire, se rompe un principio básico, que es la solidaridad interterritorial. Cuando alguien quiere comer solo, es que quiere comer más. Cuando uno va a recibir más recursos, es que otros van a recibir menos. Y la España asimétrica por la que apuesta Pedro Sánchez no es la que hemos construido entre todos Gobiernos, populares o socialistas, en los últimos 40 años.

Ya me ha hablado del concierto. Sigamos por 'la anulación de derechos de los castellanohablantes'.

Bueno, es que el PSOE ha asumido toda la hoja de ruta del independentismo. Mandan más desde fuera de la Generalitat que cuando estaban dentro. Sólo nos cabe una posibilidad, y es pensar que Sánchez también ha engañado a Esquerra y que nada de lo que les ha prometido lo va a cumplir.

La LOFCA hay que reformarla, y sin el PP, ya dicen que no sale.

Pues con el PP no lo van a hacer. Es lo que yo puedo decirles.

La tercera pata del acuerdo: la 'Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político entre Cataluña y España'. Se tiene que aprobar en el primer pleno. Va acompañada de una 'oficina' pagada con fondos públicos, presidida por 'una persona de Esquerra' y cuyas funciones son discutir 'la resolución' de ese llamado 'conflicto político', el 'refrendo del posible acuerdo por votación de los catalanes, o sea, el referéndum... y, entretanto, 'fiscalizar la aplicación de la Ley de Amnistía'.

Todo eso...

... entiendo que Alejandro Fernández no va a mandar a ningún representante del Partido Popular a esa convención.

Bueno [risas]. Será Alejandro Fernández el que deba a contestar a esa cuestión.

No me imagino que vaya a hacerlo.

El Partido Popular en Cataluña, no. Lo que pasa es que el PSOE se está desintegrando, que Sánchez es capaz de decir una cosa hoy y mañana la contraria, de engañar a unos, a otros y, al final, engañar a todos. O de asumir cualquier discurso con tal de mantenerse en el poder.

Pero a pesar a todas las piruetas políticas a las que nos tiene acostumbrados, la realidad es que tiene muy difícil la permanencia en el poder.

"Los del 'caso Koldo' son los mismos que en el 'caso Begoña'. Me quedé corto cuando dije que Sánchez lo supo todo y lo tapó, Sánchez participó"

No me diga, yo le veo tan fresco.

La mayoría de investidura ya no existe, se ha diluido. No se ha traducido en una mayoría de gobierno. Lo hemos visto desde el arranque de la legislatura. Sánchez no tiene los votos para sacar absolutamente ningún asunto importante. Sólo lo logra con aquellas exigencias que le imponen los independentistas.

Y está dispuesto a asumir todo. ¿Qué hace falta un mediador internacional? Pues un mediador internacional experto en guerrillas. ¿Que hace falta una 'convención política' para resolver no se sabe qué conflicto? Pues una convención... yo bromeaba diciendo que a Illa se le había puesto cara de embajador. Y me equivoqué, porque no sabía hasta dónde podían llegar. Hoy sabemos que no tienen límites.

De momento, dicen que el referéndum de autodeterminación. Que ése es el límite que no cruzarán.

A la vista de su devenir en estos meses, Sánchez no tiene límites. Si la siguiente exigencia es el referéndum, habrá referéndum, lamentablemente. Y la gente tiene que tener claro que el PP estará en contra y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para frenar toda esta serie de despropósitos.

El constitucionalismo en la izquierda está huérfano. Los constitucionalistas, en España, solo tienen un referente, que es el Partido Popular.

Jamás revelaré mi fuente, pero un dirigente de su partido me confesó hace tiempo que estamos en un cambio de régimen, queramos o no, y que al PP le tocará navegarlo. Lo decía resignado y asumiendo que España va a ser otra, que al PP le quedará, como mucho, garantizar que siga habiendo democracia, igualdad y Estado de derecho.

Eso es un análisis fatalista de la situación, ¿no?

Puede ser, pero es de los suyos.

Mire, la política española tiene una patología, que se llama Pedro Sánchez. Ojalá después de él, el PSOE vuelva a ser lo que antes era. Hoy, desde luego, es un problema para España. Y la solución a ese problema es un cambio de Gobierno, que sólo puede venir de las urnas. Así que nosotros lo que vamos a hacer en las próximas semanas y meses, es hacer oposición y defender los pilares de nuestra democracia.

Hoy, Sánchez es una amenaza para la igualdad de los españoles, principio fundamental de la democracia. La primera amenaza a la igualdad fue la amnistía, que convertía a un número determinado de personas, con nombres y apellidos, en privilegiados exonerados de toda responsabilidad judicial. Y ahora, la segunda, es la desigualdad económica, ese modelo de independencia fiscal para Cataluña que nos convierte a unos en españoles de segunda y a otros en españoles de primera.

¿Cuándo se jodió el 'Perú territorial'? A ustedes los acusan, desde hace dos décadas, de 'hacer política en España contra Cataluña', para sacar votos.

Bueno, yo es que me niego a comprarle la línea argumental al PSOE.

Yo sólo le ponía en un momento temporal, cuando las reformas de los Estatutos, hace 20 años...

Mire, ¿Cataluña está mal financiada? Sí. Pero como todas las Comunidades Autónomas. ¿Hay que mejorar la financiación de Cataluña? Sí, y la del resto de Comunidades Autónomas. Y eso hay que hacerlo en una mesa donde esté todo el mundo. La bilateralidad que pretenden los independentistas es el mayor agravio hacia los demás. ¿El Gobierno tiene que mejorar la financiación autonómica? Por supuesto, y la local. Pero en una mesa multilateral, con todos los actores, negociando conjuntamente.

Así que, ¿nosotros estamos en contra de Cataluña? Para nada. Estamos en contra del independentismo egoísta, que busca el agravio, la confrontación y la ruptura de la idea de España como nación.

Yo le preguntaba por otra cosa.

España no es sólo un Estado, es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y tiene que seguir siéndolo. ¿Sánchez y su Gobierno están dispuestos a aceptar el chantaje del independentismo? Sí. Y el independentismo no trabaja para los catalanes, trabaja para sus objetivos políticos.

Así que yo niego la mayor. Ni el independentismo catalán representa ni defiende los intereses de los catalanes. ¡En ningún caso!

Bien, vayamos al sistema de financiación autonómica.

¿Nosotros queremos mejorar la financiación de Cataluña? Por supuesto, como la del resto de Comunidades Autónomas. ¿Ha sido el Gobierno de Sánchez capaz de sentar a todas las CCAA para negociar un nuevo sistema de financiación? No.

¡Y ojo! Porque el sistema vigente fue pactado por un Gobierno socialista con los independentistas, para favorecerlos. ¡Y hoy son los primeros que se quejan! Prueba de que ese mecanismo fue un error.

A ustedes no les quedará otra, cuando haya elecciones que pactar con Vox, o con el PNV y/o Junts. Con los primeros, no les encaja el modelo, ni el territorial, ni el ideológico. Pero con los segundos, creo que cada vez menos. Esta semana, usted ha tenido un bonito rifirrafe con Aitor Esteban... ¿Con cuál de ellos se sentiría usted más cómodo para empezar a ver adónde caminar?

Bueno, ésta es la primera legislatura en que gobierna quien no ganó las elecciones. Y eso ha llevado a un desgobierno absoluto.

Vaya, se lo pongo más fácil: si a Feijóo le hubiera dado la suma el año pasado, ¿a quién hubiera llamado?

Le voy a contestar. Quien gobierna hoy ha tenido que pactar con partidos de toda índole para construir una mayoría que impidiese que gobernara el que ganó. Esto mismo podría haberlo hecho Felipe González en el año 96. ¡Le salían los números! Lo que pasa es que Felipe González es un demócrata y Pedro Sánchez, bastante menos.

¿A qué aspira el PP ahora? Somos el primer partido de España, aunque no pudimos gobernar. Los 137 escaños en el Congreso hoy, todas las encuestas, los colocan en el entorno de los 160. Nosotros aspiramos a liderar un Gobierno monocolor, y para eso habrá que llegar a acuerdos en el Congreso con todos los que se abran a dialogar en favor de una línea común, que es defender una España de ciudadanos libres, iguales y de un Gobierno en España se vuelva a centrar en los problemas del país, no en su supervivencia.

No me contesta.

Espere, que sí. Si el PP está por encima de los 160 escaños, nadie tendrá el valor de impedir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente. Y si Pedro Sánchez desaparece de la escena, el clima político de España volverá a ser respirable. El Partido Socialista se regenerará, porque hoy está secuestrado por el ansia de poder de un solo hombre. No se admite la más mínima disensión. Y al que lo hace, lo echan. Pero creemos que aún hay posibilidades de que el PSOE resurja después de Sánchez, que se ha convertido en una patología para la política. Lo pudre todo. Lo contamina, lo enturbia, lo ensucia. Y por eso, somos optimistas.

¿En qué trabaja el PP? En ser la alternativa que, desde el centro a la derecha, aglutine todo el voto que aspira al cambio. Y creemos estar en condiciones de hacerlo. Si las encuestas dicen eso, es que estamos en el camino correcto.

Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, entrevistado por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Ese discurso está muy bien. Pero yo le he preguntado por Vox, Junts y PNV. Y usted me ha hablado sólo del PSOE. Salvo que me esté diciendo que la primera llamada, se la hará Feijóo al nuevo líder del PSOE, tras una derrota de Sánchez.

Mire, el 23-J los partidos de centro derecha obtuvimos once millones de votos. Ocho nosotros, y tres Vox. Mariano Rajoy fue presidente con una mayoría absolutísima de 10,8 millones de votos, que cada uno saque su lectura. Pero si unificamos el voto de centro derecha y atraemos el voto que quiere cambio, ya no estaremos hablando de 160 escaños, sino de mayoría absoluta. No renunciamos a ella, porque creemos que sería lo mejor para sanear la política en nuestro país.

Dicho esto, con Feijóo de presidente, se restablecerán los puentes parlamentarios para hablar con todos los partidos políticos, incluso con el PSOE. Si algo repudia la ciudadanía española es la crispación que vive la política.

¡No me diga!

Ya, ya. Pero lo que nunca habíamos vivido es que esa crispación fuese impulsada desde el propio Gobierno. Es Sánchez el que quiere crispar la política nacional, porque es su forma de mantener activo el apoyo del votante de izquierda y de ultra izquierda. Con los fantasmas que todos los días agitan desde el Gobierno de España.

¡En ningún gobierno de España Óscar Puente habría sido ministro de Transportes! Él no ha sido elegido ministro por sus conocimientos sobre la red viaria y ferroviaria, sino por sus habilidades en otras redes. Por la gestión, desde luego, el apoyo del electorado no lo tendrían.

Cuando Montero dijo 'no es un concierto', también dijo que ella les ha presentado varios modelos de financiación autonómica para empezar a negociar, pero que cada CCAA del PP dice una cosa.

¿Qué?

No valen obviedades, señor Tellado. Se trata de que usted aproveche para desmentirla aquí. Que me revele si los presidentes del PP están por el modelo de coste de servicio o por el de cálculo por población. Ya está.

El Gobierno, en seis años, no ha planteado ni una sola propuesta para modificar el sistema de financiación autonómica, y eso pone en evidencia que no tiene voluntad de modificarlo.

Sánchez lleva seis años como presidente y nada, más allá de titulares de prensa. Ni para la financiación autonómica ni para la local. Sin embargo, esta misma semana el PP ha emitido una declaración conjunta de sus 12 presidentes autonómicos en contra de la independencia fiscal para Cataluña. Por lo tanto, hay unidad.

Sí, pero eso son principios, nada más. ¿Cuál es su modelo concreto?

La inmensa mayoría de CCAA está mal financiada. Así que lo primero, antes de eso, es poner más recursos encima de la mesa.

Pero luego hay que repartir, dígame cómo.

Especialmente, teniendo en cuenta que son las Comunidades Autónomas las que financian y sufragan los principales servicios públicos del país, como es la sanidad, la educación, y la política social. Así que el Gobierno de España tiene que sentarse con ánimo de llegar a acuerdos y establecer cuáles son los criterios que se ajustan a un reparto en el que todo el mundo pueda encajar. En esa mesa, unos tendrán que ceder en unas cuestiones y otros en otras.

Porque aquí no se trata de financiar territorios, se trata de financiar los servicios que reciben los ciudadanos, y que tengan acceso a servicios similares, vivan donde vivan. Y si esa premisa no se da, es imposible avanzar.

Hasta ahí, yo creo que está usted de acuerdo hasta con la señora Montero.

La señora Montero lo que quiere es enfrentar a todo el mundo. Es una experta, vive de eso. Ha hecho política siempre así. Cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, habría criticado el modelo de independencia fiscal de Cataluña que ahora defiende. Porque criticaba los privilegios, entonces. Nosotros lo que pedimos es que no se juegue en la confrontación permanente en todos los asuntos.

Sin ponerles a ustedes la responsabilidad, que es del Gobierno. Pero, ¿por qué no aprovechan ustedes, que gobiernan en 14 de los 17 territorios del régimen común, para decir 'éste es el modelo'? Ustedes son la inmensa mayoría. Así que 'señora ministra de Hacienda, esto es lo que hay'.

Mire, los recursos que tiene el Ministerio de Hacienda para determinar un modelo contando con toda la información, no los tiene el principal partido de oposición, ni un grupo parlamentario.

Es el Gobierno el que maneja la información sobre los costes de los servicios de las distintas Administraciones, y el que tiene que determinar cuál es el modelo más justo. Nosotros, con esa propuesta, podremos analizarla y hacer matices, enmiendas, consideraciones... Lo que no tiene sentido es que se espere que sea el partido de la oposición quien lo resuelva. La oposición hace de oposición y el Gobierno es el que tiene que hacer de Gobierno.

¿La Declaración de Santiago puede ser la base sobre la que trabaje el PP?

Es un principio, ¿no? Allí, Comunidades de distinto signo hablaron sobre financiación autonómica. Comunidades especialmente infrafinanciadas, convocadas por Galicia, por un gobierno del Partido Popular. Y allí fueron gobernantes de distinto signo político. Cantabria, por el PRC; Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, por el PSOE... también estaba el señor Lambán, por Aragón, fíjese.

Ese documento planteó la necesidad de modificar el sistema contemplando las distintas singularidades de cada uno de los territorios, pero siempre desde una perspectiva multilateral y de solidaridad interterritorial.

"¿El modelo del PP? No se trata de financiar territorios, sino los servicios que reciben los ciudadanos, y que sean similares, vivan donde vivan"

También pueden ustedes llamar a Barbón y a Page diciendo '¿os acordáis de esto que firmasteis? ¿Por qué no vamos trabajando nosotros, ya que no nos llaman de Hacienda?'.

No se puede reformar el sistema de financiación autonómica si el principal actor, que es el Gobierno de España, no se sienta en esa mesa. Y no convoca.

Las tres últimas. Señor Tellado, ¿confía usted en la Comisión Europea?

Bueno, yo creo que hace su trabajo. Confío en ella.

¿Y en la presidenta de la Comisión?

Por supuesto.

Von der Leyen es de su partido. ¿Qué van a hacer ustedes para que les dé la razón con sus advertencias sobre la Ley de Amnistía y el 'retroceso democrático en España'?

Nosotros nos hemos comprometido a utilizar todos los resortes a nuestro alcance para frenar una ley que, desde nuestro punto de vista, es inconstitucional y vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Tenemos plena confianza en que Europa nos apoye en esto. Es verdad que la Comisión respeta todo lo que tiene que ver con debates de política interna y, por tanto, su papel es el que puede ser.

Pero fíjese, nosotros le pedimos que asistiese a las conversaciones entre el Gobierno de España y la oposición para renovar y despolitizar el CGPJ, y la Comisión respondió a esa llamada. Estoy seguro de que su presencia facilitó el acuerdo, porque si no se alcanzaba, al Gobierno se le habría caído la cara de vergüenza. Confiamos en la Comisión Europea y, en todo lo que sea posible, tiraremos de ella para tratar de frenar los desmanes del Gobierno de España.

Y ya está. Ahora, como en los libros de 'Elige tu propia aventura', le voy a dejar elegir una entre dos preguntas para contestar: una, dígame tres cosas buenas de Pedro Sánchez, o dos, dígame tres cosas malas de Alberto Núñez Feijóo. Usted elige.

Le contesto sin ningún pudor. Yo creo que Pedro Sánchez tiene como principal virtud su tenacidad. Y como peor virtud, la falta de escrúpulos. Eso lo retrata perfectamente.

Eso no vale... le dije tres buenas, no una de cada.

Buscar dos virtudes más de Pedro Sánchez, a mí me cuesta mucho trabajo. Lo único que se le puede reconocer es la tenacidad y el empeño. Pero eso luego lo usa siempre en la mala dirección, porque carece de escrúpulos y cree que el fin justifica los medios. Eso lo sitúa como un muy mal gobernante, que pasará a la posteridad como un nubarrón en la historia de estos 46 años de democracia.

Le he hecho trampa. No le dije que la pregunta que descartara será la primera de la próxima entrevista.

Estaré encantado...