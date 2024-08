Montero afirma que el pacto con ERC no incluye 'ni un concierto ni una reforma de la financiación'

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña para investir a Salvador Illa "ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación".

"Es una fórmula para profundizar el autogobierno al que aspira Cataluña", ha afirmado María Jesús Montero ante los medios en el Ayuntamiento de Rota (Cádiz), donde ha realizado una visita institucional. "Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro", ha aseverado.

Además, la vicepresidenta ha insistido en que la solidaridad es el "eje" del acuerdo con los independentistas, al que se ha referido como una "financiación singular". También ha presagiado que "va a ser bueno para el conjunto del Estado español".

Montero niega que el acuerdo fiscal con ERC para Cataluña sea un concierto económico.

Montero ha defendido que los "comentarios, interpretaciones y críticas" expresadas desde diferentes sectores sobre lo acordado entre el PSC y ERC están lejos de "la realidad de lo que realmente se firmó", insistiendo en que contempla una "solidaridad" idéntica a la que han regido todos los modelos de financiación autonómica.

"Y cualquiera que diga otra cosa, miente", ha subrayado. A su juicio, que "exista una financiación singular para Cataluña no supone ningún agravio con el resto de territorios, como no lo supone que exista para Canarias o para Baleares".

Propone a las CCAA tomar ejemplo

Es más, Montero ha instado a las comunidades autónomas a que, ante la ausencia de una propuesta de "consenso" para reformar el sistema de financiación, miren hacia lo que va a pasar en Cataluña para "que se inspiren".

Así podrían "explorar otras rutas, otros caminos que permitan satisfacer esas demandas de autogobierno que tienen todos los territorios sin que ello implique en ningún caso quebrar la solidaridad del conjunto", ha apostillado.

La vicepresidenta ha lamentado en este punto que en la actualidad no haya "nadie que presente una propuesta de modelo de financiación que cuente con el consenso de resto de territorios".

"He intentado la reforma y me he encontrado con que hay una posición de máximos en cada teritorio que impide llegar a un acuerdo", ha apuntado. Montero ha pedido "desarrollar la mirada" para hallar una solución y ha asegurado que algunas propuestas, como crear un fondo de nivelación transitorio, tienen grietas.

"Cuando una comunidad pide que su financiación se lleve a la media" atendiendo a la población, ha señalado, implica que no se reconoce que el modelo tiene que distinguir algunas variables", como la dispersión o la insularidad.

No obstante, sí que se ha mostrado de acuerdo en que hay que reducir la brecha entre la comunidad mejor financiada y la peor: "No hay justificacion para que haya 800 euros de diferencia. Eso deberia corregirse, pero no implica necesariamente una nivelación para llevar a la media".

Críticas de Borrell

Montero se ha referido además a las críticas del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el socialista Josep Borrell, al pacto PSC-ERC.

Frente a la posición de Borrell, que critica el acuerdo porque "asume" el relato del 'procés' y conduce a un modelo "confederal", Montero ha dicho respetar su opinión, que ha enmarcado en una "relación peculiar" del alto funcionario de la UE con Cataluña.

"La llegada de Salvador Illa a la Generalitat significa trabajar por el futuro", ha dicho, frente a un marco del "pasado" en el que enclava la valoración de Borrell.

Negociación para los Presupuestos

Finalmente, la vicepresidenta ha sostenido que tiene "muy avanzada" la propuesta para los Presupuestos Generales del Estado y que "en septiembre" iniciará los contactos "con los grupos de todos los espectros políticos que manifiestan disposición a poder negociar los presupuestos".

A estos partidos, entre los que no se encuentran el PP ni Vox, ha puntualizado, ofrece "mano tendida y diálogo permanente".