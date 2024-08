El PP atiza a Illa: "Será el president con la agenda más independentista de la democracia"

Al compás de los termómetros en la península, saturados por una nueva oleada de calor extremo, el Partido Popular sube el tono de su crítica hacia Salvador Illa, el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña. O no. Todo está sujeto al albur de un puñado de chavales de ERC que esta tarde decidirán cómo queda el futuro de España.

En todo caso, si el pulgar de los zagales republicanos apunta hacia arriba y el líder socialista se hace con el bastón de mando de la región en los próximos días, en el PP no tienen dudas. "Será el president con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat de la democracia".

Así lo ha expresado este lunes Dolors Montserrat, "Montserrat, Montserrat", como enfatizó Alberto Núñez Feijóo en campaña, catalana de pro y portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, que ha comparecido ante la prensa en la madrileña sede nacional de su formación, en la calle Génova.

No importa que sea "verano, otoño, invierno o primavera", se ha quejado Montserrat, "siempre nos encontramos ante un escenario de cesiones inadmisibles del PSOE al independentismo". Esta vez, la dirigente popular considera que se han borrado todas las "líneas rojas". Salvo una, ha matizado: "El referéndum". Aunque en la cúpula popular tienen claro de que ese Rubicón también se cruzará, más pronto que tarde.

Del reciente acuerdo suscrito entre el PSC y ERC, que todavía sigue levantando tanta polvareda, ha advertido de que "permitirá que los independentistas mantengan y creen nuevos chiringuitos independentistas". El intercambio, ha sintetizado, es "impunidad por poder". Lejos de ser "un buen acuerdo para España", Montserrat denuncia "otra cesión más contra la igualdad de todos".

A su juicio, la "independencia fiscal" es el "paso previo al referéndum" y, cómo no, a la secesión definitiva de Cataluña del Estado. Según ha acusado, los socialistas catalanes han asumido "como propia la agenda del procés". El propio Illa, ha reprochado, "cumple a rajatabla lo marcado por el independentismo, cede a las exigencias del independentismo, que ha arruinado a Cataluña y ha hundido la convivencia".

Dolors Montserrat se ha retrotraído a una premonición suya, durante la última campaña catalana, "dije que el PSC se había convertido en el partido independentista de Cataluña", para afirmar ahora que la entente Pedro Sánchez-Salvador Illa está "jugando con los recursos de todos" para comprar tres cosas: "Legitimación plena del procés, reiniciarlo con más recursos y más tiempo y poder para permanecer en la Moncloa".

Apela a los barones del PSOE

En definitiva, la eurodiputada ha dado por sentado que pese al recambio de signos en la presidencia de la Generalitat, "Illa será el nuevo president independentista". Y lo será con la necesaria aquiescencia de Sánchez que, ha añadido, "entrega al independentismo un millonario cheque en forma de independencia fiscal" que, a la postre, pagarán "todos los españoles".

Frente a esto, ha avanzado que su partido seguirá "siendo el freno a la España de privilegios y agravios que pretende Pedro Sánchez". Preguntada Montserrat por alguna acción concreta, ha resumido: "Vamos a usar todos los instrumentos, también, como hemos venido haciendo en esta última legislatura europea, vamos a continuar denunciando los atropellos en la Comisión Europea".

Por otro lado, ha apelado a los barones socialistas que, en los últimos días, han alzado la voz para denunciar los puntos del acuerdo que investirá presidente a Salvador Illa: "Les decimos que no es suficiente con alzar la voz, no nos lo creemos, no se puede decir una cosa y hacer la contraria; tienen que pasar a la acción. Si no lo hacen, serán cómplices del referéndum y la independencia de Cataluña".