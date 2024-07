Feijóo: "Si yo hablara de regeneración y mi mujer declarara por corrupción no podría salir a la calle"

Con camisa blanca, pantalones azules, zapatillas deportivas y en un ambiente distendido ha participado este viernes por la tarde Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en una mesa redonda organizada por la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP en Torremolinos. Con el mar de fondo, se le ha visto a gusto y ha hablado de muchas cosas, desde Begoña Gómez hasta la salud mental.

Los acompañantes eran variopintos. Juanma Moreno, el baloncestista Augusto Lima, el artista, emprendedor y dentista Polo Nández y la directora de la revista Fearless, Kathy Mikhaiolva, junto a la presidenta de NNGG, Bea Fanjul, que ha moderado el acto.

Uno de los temas tratados era evidente: la "crispación" social ante los políticos y los presuntos casos de corrupción en el entorno más cercano de Pedro Sánchez. "Si yo el miércoles digo que hay que regenerar la vida política y el viernes declara mi mujer en un juzgado por corrupción, no podría salir a la calle, no podría hacer un acto político en la calle, y mi partido me pediría que dejase paso", señaló.

Feijóo no cree que la política esté en decadencia, pero ha afirmado que sí comprende a las personas que "digan que esta política no le interesa porque esto es la antipolítica". "Hoy hemos visto cómo la mujer del presidente entra en el juzgado con la misma protección que un jefe de estado. Y hemos visto que personas condenadas por el mayor caso de corrupción de la democracia se enorgullecen de haberlo hecho. Antes había ministros que dimitían y ahora no dimite nadie", ha recalcado el presidente del PP.

Era un acto de Nuevas Generaciones y, por tanto, estaba la cantera popular. Feijóo les ha dicho que "hay que denunciar lo amoral, lo deshonesto y no riguroso. Y si hay un político así hay que echarlo por mucho poder que tenga porque si no se intoxica y la gente se cree que todos los políticos son iguales". Son de esas frases que conviene guardar en la memoria por si se vuelven en contra en el futuro.

Un momento de la mesa redonda en Torremolinos en la que han participado Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, entre otros.

En la mesa redonda había cinco personas pero, lógicamente, Feijóo es el que ha asumido más protagonismo y el que más ha hablado. Sobre la deuda pública, de 1,6 billones de euros, ha criticado que eso es "vivir a cuenta de los hijos" y lo ha considerado como "lo más retrógado e insolidario que hay".

En materia de educación, el presidente del PP ha defendido la "meritocracia" y ha criticado que "tenemos un sistema educativo basado en la frivolidad y en equiparar por abajo, cuando el objetivo sería buscar la excelencia y equiparar por arriba".

Varios de los dirigentes del PP y de Nuevas Generaciones que han asistido a la Escuela de Verano.

Ha defendido el emprendimiento por encima del funcionariado -aunque él es funcionario- y ha lamentado que se hayan disparado los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, algo que achaca a que en los últimos 15 años han vivido entre la crisis económica y la pandemia.

El ambiente era relajado y, para terminar, le han preguntado al líder popular por sus gustos musicales. Ha confesado ser fan de Luis Eduardo Aute, Lady Gaga o Supertramp.