El juez Peinado convierte a Barrabés en investigado tras obligarle a declarar como testigo

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha decidido dar la condición de investigado al empresario Juan Carlos Barrabés, según han informado fuentes jurídicas.

Barrabés declaró el pasado lunes ante Peinado y lo hizo en condición de testigo, es decir, obligado a decir la verdad y a contestar a todas las preguntas.

En aquel momento el instructor no detuvo su declaración ni adelantó que viera indicios en la conducta de este empresario, que fue docente en la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

En una resolución conocida por este periódico y fechada el pasado día 16 (24 horas después de la declaración del testigo), el juez acuerda dirigir el procedimiento contra Barrabés por los mismos delitos por los que investiga a Gómez: corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Según la resolución, "las diligencias hasta ahora practicadas, en concreto los informes de la UCO en conjunción con la declaración testifical de Juan Carlos Barrabés, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados", sin más concreción.

El juez le ha vuelto a citar a declarar para el 29 de julio.

Se da la circunstancia de que los informes de la UCO no aportan datos incriminatorios ni contra Gómez ni contra Barrabés. El último de ellos, adelantado por EL ESPAÑOL, destacaba la "normalidad" de los contratos adjudicados al empresario.

Se da la circunstancia añadida de que los informes de la UCO en los que el juez basa ahora la condición de investigado de Barrabés son anteriores a su declaración como testigo, lo que fuentes jurídicas destacan por la afectación del derecho de defensa.

Además de fichar a Barrabés como docente, la esposa de Pedro Sánchez firmó dos cartas de recomendación a favor de una sociedad de este empresario en dos adjudicaciones del ente público Red.es financiadas con fondos de la Unión Europea, por lo que esta parte de la investigación está en manos de la Fiscalía Europea.

Otros contratos obtenidos por empresas de Barrabés han sido examinados en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no ha observado ninguna anomalía.

Reuniones en Moncloa

En su declaración testifical del pasado lunes, Barrabés admitió que se reunió "varias veces", unas "siete u ocho", en la Moncloa con Begoña Gómez. En dos de esas ocasiones estuvo brevemente el presidente del Gobierno.

Preguntado por el contenido de esas reuniones en Moncloa, Barrabés limitó a decir que trataron sobre "innovación" y sobre el máster de transformación social competitiva.

No obstante, no fue capaz de concretar la fecha de las reuniones, que situó después la pandemia de la Covid-19. No ha dio muchos más datos, aludiendo varias veces a la afectación física y mental que le provoca la grave enfermedad que sufre.

Sobre las dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez y presentadas por la empresa Innova Next SL al proceso de adjudicación de Red.es, Juan Carlos Barrabés señaló que era un procedimiento habitual que la compañía las solicitase a otras entidades vinculadas a ella. "No recuerdo muy bien cómo funcionó", dijo, antes de deslizar que no creía que hubiesen sido solicitadas expresamente a Begoña Gómez.