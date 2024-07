Pons será vicepresidente del Parlamento Europeo tras ser el más votado por los eurodiputados del EPP

La victoria del Partido Popular en las elecciones del pasado 9-J al Parlamento Europeo ya da rendimientos. El español Esteban González Pons será uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, con toda seguridad. Así lo ha podido confirmar en primicia EL ESPAÑOL en fuentes oficiales de la Eurocámara, después de las jornadas celebradas la pasada semana en Cascais (Portugal), en las que el político valenciano fue el más votado por los 188 eurodiputados del Partido Popular Europeo (EPP).

González Pons regresa a la Eurocámara después de apenas un año de ausencia, cumpliendo así con su deseo de regresar a la política europea. Amigo personal y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, que lo nombró vicesecretario de Relaciones Institucionales tras el congreso de Sevilla, en el que se encaramó a la presidencia del PP, Pons es además el enlace del líder gallego con Manfred Weber, presidente del EPP.

Durante este año largo más implicado en la política nacional, Pons ha trabajado en la sala de máquinas del PP, perdiendo el protagonismo que llegó a adquirir con sus vehementes discursos en la Eurocámara. O liderando, por ejemplo, la expulsión del partido del autócrata húngaro Viktor Orbán de las filas del EPP. Pero ganando peso en el regreso de los populares españoles al liderazgo de la política nacional, con éxitos como el de la larguísima negociación para el pacto de renovación y reforma del CGPJ.

Las dos legislaturas casi completas que Pons fue eurodiputado (entre 2014 y 2023), ejerció como vicepresidente primero del grupo parlamentario. Y desde la llegada de Feijóo al liderazgo del PP, lo ha acompañado a todas las cumbres del partido, estrechando los contactos de Feijóo con Weber y, aún más, con Ursula von der Leyen.

La alemana aspira a repetir como presidenta de la Comisión, cargo que deberá ser refrendado este miércoles en Estrasburgo, mediante voto secreto de cada uno de los 720 miembros del Europarlamento.

Manfred Weber, presidente del EPP, observa a Ursula von der Leyen, candidata a revalidar como presidenta de la Comisión Europea. EPP

El PP español ha ejercido una presión creciente en el último año para condicionar que Von der Leyen fuera designada candidata, primero, y para que contara con sus 22 votos, después, a que en esta nueva legislatura la Comisión someta a un "estrecho escrutinio" al Gobierno de Pedro Sánchez, "por sus ataques al Estado de derecho", esencialmente con la Ley de Amnistía.

Mayor cargo electivo

El mismo procedimiento deberá pasar, un día antes, González Pons, para ser elegido vicepresidente de la Cámara.

En el pleno inaugural del martes, después de confirmar a la maltesa Roberta Metsola como presidenta, los europarlamentarios deberán votar, uno a uno, a los ocho vicepresidentes de la institución. Pero la ventaja de más de 30 votos que le sacó el político español a la segunda aspirante elegida por sus compañeros, la alemana Sabine Verhayen, convierten en seguro que Pons se convierta en el español con el cargo electivo de más alto rango en la UE.

El pasado 9-J, la candidatura de los de Feijóo no sólo triplicó su ventaja sobre el PSOE en la primera cita con las urnas a nivel nacional desde el 23-J del año pasado. No sólo duplicó sus resultados de las europeas de hace cinco años. No sólo se convirtió en la formación con mejor resultado de la UE y la segunda delegación por número de escaños en el grupo ganador, el del PP Europeo.

También logró una posición de poder con la que "condicionar las políticas europeas". Sobre todo, teniendo en cuenta que los populares son el único partido de los tres integrantes de la gran coalición (con los socialistas y los liberales) que ha mejorado resultados.

En la votación de Cascais, según las fuentes consultadas, se confirmó la candidatura de Metsola para la presidencia, y se aprobaron tres nombres para las ocho vicepresidencias. Junto a la votación abrumadora a Pons, los otros nombres fueron los de la ya citada Verhayen, y el de Ewa Kopacz (Polonia).

Marcar una legislatura clave

De esta forma, el PP español recupera la vicepresidencia del Parlamento Europeo, algo que no se lograba desde los tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy: en 2014, el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel fue votado como vicepresidente. Pero cinco años después, los populares de Pablo Casado perdieron esa posibilidad por los malos resultados en las europeas de 2019.

"El PP dio la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas", explican las fuentes, "subiendo 14 puntos respecto a 2019, con 700.000 votos más que el PSOE y cuatro puntos de diferencia sobre el partido de Sánchez". De este modo, se compensa en Bruselas y Estrasburgo la victoria pero no de Feijóo en las generales, creen los populares, que colocan a Pons, una figura clave del EPP, en el órgano de gobierno de la Eurocámara.

Desde ahí, y con la vicepresidencia del grupo popular que ejercerá Dolors Montserrat, bajo las órdenes directas de Weber, el PP español pretende marcar las negociaciones, las alianzas y las políticas de la UE en una legislatura clave. En estos cinco años, se prevé que la UE afronte la ampliación a los Balcanes (y los avances con Ucrania, Moldavia y Georgia), la reforma de los Tratados y la comunitarización definitiva de las políticas de Defensa y Seguridad.

"Además", concluyen las fuentes, "siempre que el PP ha ganado unas elecciones europeas, luego se ha impuesto en los comicios generales". Y en esta ocasión, opinan en Génova, no debe ser sólo como consecuencia de un cambio de ciclo, "sino porque demostremos que sabemos gobernaren Europa".