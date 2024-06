López Miras: "Antes de Pedro Sánchez no había 'fango' porque es a él al que le interesa enfangar"

Hay una coletilla que desde la pasada legislatura suele incluir en sus intervenciones públicas Fernando López Miras: "La Región de Murcia es la mejor tierra del mundo". A buen seguro que esa coletilla se volverá a escuchar este domingo durante su discurso en el acto institucional del 9 de junio, Día de la Región de Murcia. Será en el Casón de la Vega de Santomera y coincidirá con la jornada de votación para las elecciones europeas.

Con motivo de esta fecha, el presidente murciano recibe a EL ESPAÑOL en el Palacio de San Esteban, justo en la recta final de la campaña electoral y en un momento particularmente dulce para los deportistas de su Comunidad, con Carlos Alcaraz ofreciendo su mejor versión en Roland Garros y con el UCAM Murcia haciendo historia, al clasificarse para la final de la Liga ACB.

En los 42 años de autonomía de la Región de Murcia hay una queja cronificada entre los agentes sociales y la patronal: no tiene peso en Madrid ni cuando gobierna el PSOE ni el PP. ¿Cree que el Gobierno de España tiene una deuda política histórica con esta comunidad?

No es que lo crea, es que es algo objetivo. El Gobierno de España tiene una deuda histórica con la Región de Murcia y con sus ciudadanos. En esta cuestión soy muy realista: a la Región de Murcia casi nunca se la ha tratado bien. Cada vez que se ha tomado una decisión, se ha priorizado a otras comunidades autónomas frente a la nuestra.

Le pongo ejemplos. Primero fue Alicante antes que Murcia para la autovía a Madrid; la Alta Velocidad, siendo Murcia la séptima ciudad de España, nos ha llegado 32 años después respecto a Sevilla... Y si hablamos de financiación autonómica, somos los peor financiados, y esto es sangrante porque vemos que las comunidades mejor financiadas son uniprovinciales. Pero Murcia, a pesar de ser uniprovincial, está a la cola. Así que existe una deuda.

No creo que se nos haya relegado a un segundo plano por nuestra influencia política, por ser un territorio que solo aporta 10 diputados al Congreso. No voy a entablar comparaciones, pero hay comunidades uniprovinciales que aportan menos diputados y les ha ido mejor en decisiones de Estado. Creo que esto se debe a un cúmulo de circunstancias: se nos ha conocido poco en el contexto nacional, no hemos sabido vender nuestras potencialidades...

Es evidente que estoy centrado en cambiar eso porque hacía mucho tiempo que no teníamos tanta presencia nacional en todos los ámbitos, incluido el político que es el que a mí me compete. Ahora, cuando hay un debate a nivel nacional se escucha la voz de la Región de Murcia y a su presidente. Eso es lo importante: estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones. Una de mis principales ocupaciones es que la Región de Murcia tenga en Madrid la importancia que se merece y que es de Justicia.

López Miras, en el Palacio de San Esteban, durante la entrevista con EL ESPAÑOL.

Este 9 de junio, Día de la Región de Murcia, coincide con las elecciones europeas. ¿Feijóo debería presentar una moción de censura tras estos comicios si los resultados son similares o mejores a los cosechados por el PP en las generales?

La única opción que valora el Partido Popular es obtener un buen resultado y que Pedro Sánchez se vea acorralado electoralmente. Y que políticamente, también se vea acorralado por la inestabilidad que tiene su propio Gobierno. Recordemos que es un Gobierno muy débil porque ha perdido varias votaciones de leyes que ha llevado al Congreso de los Diputados y que ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante que cada año presenta un Gobierno.

Sánchez solo tiene estabilidad para aprobar la Ley de Amnistía: la ley del fugado Carles Puigdemont. Por lo tanto, a lo que aspiramos es a que se vea política y electoralmente acorralado, para que convoque elecciones generales y le ganemos en las urnas. Esto es lo que quiere el Partido Popular y eso es lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo.

¿Isabel Díaz Ayuso será en el futuro la primera política que rompa el techo de cristal que hay en la Moncloa?

Lo que le puedo decir de Isabel Díaz Ayuso es que es una gran política y una gran gestora, y lo estamos viendo: es uno de los grandes activos y de los grandes valores del Partido Popular. Pero entenderá que en lo que nosotros estamos concentrados ahora, es en lograr que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno lo antes posible.

Todos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos y nuestra confianza están depositados en que el próximo presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Yo estoy convencido de que será así porque Sánchez y su Gobierno están agotados.

El presidente de la Región de Murcia sobre las próximas elecciones europeas que coinciden con el Día de la Región de Murcia.

¿Corren vidas paralelas Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso por la situación judicial de sus respectivas parejas?

En absoluto. La presidenta Ayuso y su Gobierno no han tomado ninguna decisión que beneficie a ningún familiar suyo, ni ningún familiar de la presidenta Ayuso se ha beneficiado de una decisión de la Administración. Por tanto, la presidenta Ayuso no ha hecho nada ilegal ni tampoco reprochable desde el punto de vista moral con respecto a su pareja, por mucho que lo hayan intentado enfangar.

La situación del presidente del Gobierno es totalmente diferente porque tiene una esposa que ha hablado y ha recomendado empresas para que trabajen con la Administración. Y el Gobierno de su marido les ha dado fondos públicos. Eso es muy diferente. ¿Hay algún tipo de ilegalidad? Yo no soy juez, yo no soy fiscal y yo no acuso. Pero lo que sé es que esto no ha pasado nunca.

También sé que Pedro Sánchez lleva más de un mes sin dar explicaciones porque se le pregunta y solo habla del fango, pero no ofrece explicaciones. Al margen de que esto sea un delito o no, ya que eso solo lo puede decidir un juez, los ciudadanos pueden analizar si moralmente es normal o no es normal que la mujer del presidente del Gobierno firme cartas de recomendación a empresas y su marido les dé dinero público.

¿Qué es más grave la 'Gürtel' o el 'caso Koldo'?

Todos los casos de corrupción son igual de graves. Pero la realidad es que luego hay que ver unas sentencias y otras, y hay que ver unos condenados y otros. Ahora es la primera vez, en 45 años de democracia, que vemos cómo la mujer de un presidente del Gobierno está investigada por un juez y la han llamado a declarar.

¿Esto es más o menos grave que otros casos de corrupción? Eso no lo sé, pero lo que sé es que es la primera vez que la esposa de un presidente del Gobierno firma cartas de recomendación para una empresa que recibe dinero público del Gobierno que preside su marido.

López Miras valorando el 'caso Koldo'.

El Comité Europeo de las Regiones le ha designado ponente de la primera Estrategia Industrial de Defensa Europea. ¿Qué pueden aportar las industrias y empresas de base tecnológica murcianas a las capacidades militares de la Unión Europea?

Muchísimo. Esto es un camino que va en una doble dirección. Queremos que nuestras industrias y nuestras pequeñas y medianas empresas aporten cosas a defensa, pero también que puedan utilizar ese conocimiento y esa tecnología desarrollada para la defensa, en el uso civil.

A nadie se le escapa que si he sido elegido ponente de la estrategia industrial de defensa de la Unión Europea ha sido por CAETRA: un proyecto que implementamos desde Cartagena y con el que hemos conseguido vincular a cien pymes.

En CAETRA vamos a trabajar con las Fuerzas Armadas, pero también con las grandes industrias de defensa, como Navantia, para retroalimentarnos. ¿Qué vamos a hacer? Aportar tecnología, conocimiento y trabajo en el uso de la industria de defensa, además de aprovechar esa tecnología para uso civil.

Por ejemplo, tecnología desarrollada para satélites que luego se utilice para el control medioambiental a nivel civil. La industria de defensa es uno de los grandes retos de Europa para los próximos años y en la Región de Murcia tenemos una oportunidad para crecer tecnológicamente porque Cartagena es el territorio idóneo para ese proyecto CAETRA.

Putin no levanta el pie del acelerador con Ucrania mientras crece la tensión en otros países que comparten límite fronterizo con Rusia. ¿Nos dirigimos hacia la tercera Guerra Mundial?

Afirmar eso sería muy imprudente. Quiero pensar que no, porque se dan las circunstancias para impedir que Putin, que ya ha dado muestras de no estar en sus cabales, no pueda activar el botón nuclear y la tercera Guerra Mundial. Creo que se dan las circunstancias para impedirlo, como la solvencia del apoyo a Ucrania desde Europa y Estados Unidos.

El primer ministro británico ha propuesto recuperar el servicio militar obligatorio en el Reino Unido y en Alemania lo están valorando. ¿El Gobierno de España debería retomar la obligatoriedad del servicio militar?

En el debate político y en los retos de futuro se habla cada vez más de nuestros desafíos en materia de defensa. Creo que habría que analizar en profundidad esta cuestión, pero me faltan elementos para formar un criterio, aunque es cierto que los grandes países de Europa están opinando sobre esta cuestión.

Nuestra sociedad actual es muy diferente a aquella de cuando había un servicio militar obligatorio, por tanto, también hay que tener en cuenta cómo ha evolucionado la sociedad, pero es un debate a tener en cuenta porque lo están abordando en la Unión Europea.

La industria de defensa es uno de los retos de Europa y en la Región de Murcia tenemos una oportunidad para crecer tecnológicamente

¿El panorama político español ha adquirido tintes bélicos por la Ley de Amnistía o este clima ya se arrastraba desde la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy?

A lo mejor es un término algo desproporcionado, pero sí que es cierto que la forma de gobernar y de hacer políticas de Pedro Sánchez se basa en tensionar, enfrentar y crispar a la sociedad. Por tanto, sí es cierto que la política y con ello, gran parte de la vida social, está mucho más crispada, ideologizada y polarizada que antes de que llegase Sánchez.

Hablan mucho de fango, pero quien realmente se desenvuelve bien y gana en el fango es Pedro Sánchez y el PSOE. Por eso, a ellos les gusta enfangar. Antes de Pedro Sánchez no había fango porque es a él al que le interesa enfangar esto, porque él gana en la polarización y en el enfrentamiento. En estos últimos seis años, cuando socialmente baja algo la crispación, desde el Gobierno impulsan alguna decisión para polarizarlo todo.

Sánchez sabe que él gana en la división: unos a un lado del muro y otros al otro lado. Y si yo consigo que los míos, los que estoy crispando, estén en mi lado del muro, voy a aguantar sin ganar las elecciones; voy a aguantar en minoría; voy a aguantar teniendo que apoyarme en Bildu, que son herederos de ETA; voy a ganar con los independentistas catalanes... Esa es la política que a Pedro Sánchez le resulta útil, pero no es útil para España.

El presidente de la Región de Murcia opinando sobre la estrategia política del presidente del Gobienro, Pedro Sánchez.

Santiago Abascal dijo el domingo en Murcia: "Más muros y menos moros que no respetan a las mujeres". ¿Considera que ese tipo de discursos alimentan el racismo y el odio?

No me identifico con esos discursos, en absoluto. Creo que hay cuestiones que requieren de mucha seriedad, de mucha responsabilidad y que tienen que ir más allá de un eslogan que rime o de una frase que pueda ponerse en un tuit. Esa es mi opinión.

La defensa de las mujeres requiere mucho más que un eslogan, como no puede ser de otra manera. Creo que la igualdad de oportunidades, el respeto por las mujeres y la persecución de aquellos malnacidos que agredan a una mujer está por encima de todo, por encima incluso de la ideología y de las razas. Sin lugar a dudas, la cuestión migratoria requiere de decisiones serias, rigurosas y técnicas, y no frases que quepan en un tuit.

¿PP y Vox modificarán esta legislatura la Ley Electoral para subir del 3% al 5% el mínimo de votos necesarios para que los partidos obtengan representación en la Asamblea regional?

No es algo que esté previsto ni en un programa de Gobierno. Durante la legislatura anterior me lo preguntaron muchas veces; yo dije que no era algo que se hubiera planteado, algunos me creyeron y otros no, pero al final decía la verdad, como siempre.

Podría decirle que es la norma general en España. La mayoría de las comunidades autónomas tienen fijado el 5% para entrar al Parlamento autonómico y sobre todo, los más de 8.000 ayuntamientos en España tienen el 5% para entrar en sus plenos. Pero insisto en que ni está planteado ni está encima de la mesa hacer eso.

La cuestión migratoria requiere de decisiones serias, rigurosas y técnicas, y no frases que quepan en un tuit

PP y Vox han acordado reformar la Ley de Protección del Mar Menor en septiembre. ¿El vicepresidente José Ángel Antelo amagó con romper el pacto de Gobierno si no reformaba esa ley?

No tengo conocimiento de esto ni a mí me lo transmitió nadie. Nosotros, lo que hemos acordado es tramitar algo que era una realidad, porque en un mes, todos los partidos políticos, desde Podemos a Vox, presentaron una reforma de la Ley del Mar Menor en la Asamblea Regional. Por tanto, creo que había unanimidad en que es mejorable esa ley.

Lo que el Partido Popular dice es que vamos a intentar que nazca desde el consenso y vamos a escuchar a todos: ecologistas, científicos, agricultores, pescadores, alcaldes...

La propia Ley de Protección del Mar Menor, en su último párrafo de exposición de motivos, ya dice que es una ley hecha en una situación de emergencia y en una situación excepcional, y que transcurrido un tiempo debería valorarse si procede su reforma. Vamos a intentar llegar a un consenso para ver si es posible mejorar la ley. Ese es el compromiso público que hemos adquirido: escuchar a todos.

López Miras, observado por su equipo, durante la entrevista en San Esteban. Iván Villarejo

En 2012, Ramón Luis Valcárcel anunció que instaría a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a declarar de interés preferente el proyecto del puerto de El Gorguel. ¿Por qué ha dolido tanto la decisión del Gobierno de tumbar El Gorguel si doce años después no se ha puesto una sola piedra?

Yo puedo hablar de lo que hizo mi Gobierno. En septiembre de 2018, aprobamos solicitar al Gobierno de España la declaración de El Gorguel como proyecto estratégico nacional de primer orden. Esto se envió a la Moncloa, y seis años después no han hecho nada. Por eso, es normal que alcemos la voz y digamos que no entendemos que, en seis años, el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera no haya movido un solo papel.

Nos indigna que el Gobierno de España dé carpetazo a este proyecto con dos folios donde no argumenta ninguna cuestión que sea insalvable y haciendo alusión a trámites administrativos que en nuestra opinión están alejados de lo que dice la ley. Por eso, decimos de forma contundente que es una decisión política, que no se basa en criterios técnicos, ni científicos, ni medioambientales. Hablamos de que El Gorguel generaría 40.000 puestos de trabajo, y eso supondría paro cero en la comarca de Cartagena.

El Estatuto de autonomía se aprobó un 9 de junio de 1982. ¿Qué diferencia a la Región de Murcia de la de hace 42 años?

La esencia es la misma, porque la esencia y la identidad de la Región de Murcia son sus gentes. Esta semana conocíamos que la Región de Murcia, por primera vez, se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor tasa de España de donantes de órganos por cada millón de habitantes. Por tanto, esos valores de generosidad, solidaridad, esfuerzo, trabajo, humildad y honestidad son los que definen a los murcianos. Y permanecen intactos, porque generación tras generación se nos han ido legando.

Aunque es cierto que la Región de Murcia de hoy es mucho más moderna que la de aquel entonces. Basta con hacer referencia a algunos datos: somos la comunidad que desde aquel día [de 1982] más ha crecido en su PIB; somos ahora mismo una de las regiones más jóvenes de toda España, solo el 15% de nuestra sociedad tiene más de 65 años; somos una región muy moderna y tecnificada que se ha abierto al exterior.

Hace 40 años apenas éramos una potencia agrícola, pero apenas exportábamos, y hoy el 40% de nuestro PIB se exporta fuera de la Región de Murcia. Y estos datos solo los tienen grandes potencias exportadoras de Europa, como por ejemplo Alemania. Nuestra esencia sigue siendo la misma, pero somos una de las regiones con más potencial de Europa.

Nos indigna que el Gobierno dé carpetazo al proyecto de El Gorguel: crearía 40.000 empleos y supondría paro cero en la comarca de Cartagena

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la Región de Murcia?

El principal desafío medioambiental es la recuperación definitiva y la protección del Mar Menor, porque llega a ser un desafío social, debido a la identificación que tiene el Mar Menor con la historia de las vidas de muchos ciudadanos de la Región de Murcia.

También tenemos retos en infraestructuras, como la llegada del Corredor Mediterráneo y la mejora de la Alta Velocidad, porque son cuestiones que nos van a hacer ganar en competitividad y que tendrán un beneficio para la sociedad más que evidente.

El agua es otro desafío, porque en los últimos cinco años, con la ministra Teresa Ribera se han recortado un 41% las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura.

Otro reto es la financiación autonómica, porque lo impregna todo y es el factor que más está lastrando la competitividad de la Región de Murcia. Tener esta infrafinanciación nos obliga a tener que aportar casi el 90% de nuestro presupuesto autonómico a Sanidad, Educación o Políticas Sociales, con lo que nos queda un presupuesto de libre disposición para innovar, investigar y para infraestructuras que es ridículo, de apenas 25 millones de euros, mientras que otras comunidades autónomas, con la mitad de población que nosotros, reciben 1.100 millones de euros más.

En los distintos momentos de la historia de la Región de Murcia, los inversores han puesto sus ojos en la industria conservera, en el sector del mueble, la agricultura, la construcción... ¿Cuál será el siguiente nicho de oportunidad para los inversores?

Tenemos capacidad de crecimiento en el sector turístico, porque ahora mismo estamos al 11% y podemos aprovecharnos de la situación de saturación de algunos destinos cercanos a nosotros.

En los últimos diez años, hemos crecido turísticamente un 40% y nunca antes habíamos tenido a 65.000 personas empleadas en el sector. Para 2024 queremos llegar a los dos millones de turistas y a los cinco millones de pernoctaciones, por lo tanto, aquí tenemos mucho campo de mejora.

También en el sector de defensa tenemos proyectos muy positivos, con el hidrógeno verde. Y en el sector tecnológico, ya que somos la comunidad que más empresas de base tecnológica ha creado durante el último año.

Y somos la segunda autonomía que más ha bajado el desempleo: nunca antes habíamos tenido a tantos ocupados, más de 670.000. Esto da una idea de cómo ha cambiado la Región de Murcia durante estos años.