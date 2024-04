Francos retrata a Koldo como un conseguidor: le ofreció material sanitario y 'software' informático

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado arroja una primera conclusión tras las dos primeras comparecencias que tuvieron lugar este lunes: que el asesor estrella de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes jugó un claro papel de conseguidor dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo retrató el que fue jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, el segundo en desfilar por la Cámara Alta (después del propio Koldo García Izaguirre). En su testimonio, admitió hasta tres reuniones con el protagonista de la trama. Y las tres con un mismo fin por parte del asesor: intermediar para que empresas privadas lograran acceder a contratos con la Administración.

En concreto, Koldo, en los peores meses de la pandemia del coronavirus, ofreció a los principales responsables de Sanidad distintos lotes de material sanitario. Primero lo intentó con el ministro personalmente, tal y como confesó Illa en su declaración de ayer en el Congreso de los Diputados, en la comisión del caso mascarillas.

"Vi en el Ministerio al señor Koldo García una sola vez. Le indiqué cuál era el procedimiento (de contratación) y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado es que no se contrató nada", recalcó el ahora líder del PSC y candidato en las próximas elecciones catalanas.

No obstante, el que entonces era su responsable de gabinete ofreció una versión distinta. Al parecer, Illa no remitió a Koldo directamente a los técnicos. Antes, le emplazó a un encuentro con un alto cargo de su máxima confianza: su jefe de gabinete, que le recibió en el despacho del Ministerio.

Lo relató el propio Francos en la Cámara Alta: "A mí el ministro Illa me dijo: te llamará Koldo". Después, añadió que el exministro le dijo que "mantuviera la primera" reunión. Porque se vieron en dos ocasiones más. Eso sí, ya al margen de Illa.

En su relación de los hechos, el exjefe de gabinete detalló: "Koldo vino a mi despacho con una carpeta, yo le dije 'no cojo carpetas a nadie porque tenemos un sistema que no funciona así'. Sólo me dijo que había unos materiales y que si nos interesaba tenían muy buenos precios, no creo que fuera una conversación de más de cinco minutos, ahí empezó y ahí acabó".

Según Francos, Koldo ni siquiera llegó a mentarle la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Pero el primer portazo del jefe de gabinete de Illa no fue del todo disuasorio. Porque, tiempo más tarde, Koldo volvió al despacho. Y "se le dijo lo mismo", añadió Francos.

La tercera cita tuvo lugar cuando Víctor Francos ya sabía que dejaría de formar parte del equipo de Sanidad, porque justo cuando le anunciaron su cese, motivado por la renuncia de Illa, abandonaba la política nacional por la autonómica. "Mantuve una comida con el señor Koldo y con unos señores que vinieron a presentarme un proyecto de una empresa que tenía un sistema de software que pretendía evitar la rotura de stock en las farmacias", relató.

"Una comida extemporánea"

Pero el encuentro también resultó infructuoso en términos comerciales, apostilló Francos: "Fue una comida un poco extemporánea, a los pocos días me iba del Ministerio y así se lo dije: 'No soy yo la persona, tendréis que acudir a la gente que ocupe los cargos de responsabilidad en el futuro'".

Preguntado por los participantes en aquel almuerzo, y si eran los cabecillas de la trama, Francos insistió en que no se acordaba de ellos y naturalizó los encuentros que mantuvo con Koldo: "En esa etapa del Ministerio pude ver, no quiero exagerar, a quinientas, seiscientas, setecientas personas... ¿y usted cree que yo recuerdo el aspecto de todas y cada una de esas personas?".

Horas antes, el principal protagonista de este caso de corrupción se acogió a su derecho a no declarar. Pese al aluvión de preguntas de los distintos grupos, Koldo García Izaguirre se mantuvo impertérrito. Apenas tomó la palabra para defender su inocencia y lamentar un escarnio público a raíz de su detención.

"Esto no es el caso Koldo, es el caso mascarillas. Mediáticamente me han crucificado. Yo ya no puedo tener relación con nadie, no puedo andar por la calle. Mediáticamente estoy muerto. No tengo los medios para poder responder porque no tengo las herramientas para confirmar lo que me están preguntando. Por favor, los medios ya se han encargado de esto y ustedes van a seguir para dar más carrera y se alarga innecesariamente. ¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?", subrayó.