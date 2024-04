Illa recibió a Koldo y lo redirigió "a los técnicos" pero su jefe de gabinete se reunió tres veces con él

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, a la vez que daba una noticia a Elías bendodo, se convirtió este lunes en el primer alto cargo que reconocía haberse reunido con Koldo García, el presunto cabecilla de la trama investigada en la Operación Delorme.

Sin embargo, el exministro insistió en que, aunque lo recibió, lo despachó rápidamente y que le mandó hablar con los técnicos de su cartera. Sin embargo, esta versión no coincide con la versión del que fue su jefe de gabinete, Víctor Francos, que ha reconocido haberse reunido tres veces con él.

Este lunes se celebraban las primeras sesiones de las dos comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas que hay en el Congreso de los Diputados y en el Senado. A la Cámara Baja acudió Illa, citado por el PSOE; y a la Alta, Francos, quien fuera su mano derecha, a instancias del PP.

Los dos hablaron sobre lo mismo, pero dieron dos versiones muy diferentes, lo que abre nuevas incógnitas sobre el llamado caso koldo.

Ante las preguntas del popular Bendodo, Illa reconoció que se había reunido con Koldo. "Vi en el Ministerio al señor Koldo García una sola vez. Le indiqué cuál era el procedimiento [de contratación] y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado es que no se contrató nada con la empresa Soluciones de Gestión", aseguró.

El exministro explicó que, cuando en medio de la pandemia empezaron a llegar ofertas de particulares para adquirir material sanitario, el Ministerio habilitó "varios buzones de correo electrónico" para canalizar dichas ofertas.

A esas direcciones, dijo, se mandaban todas las propuestas y eran los técnicos del Ministerio que se encargaban de evaluar las propuestas. Lo hacían teniendo en cuenta tres variables: la solvencia de las proposiciones y de las empresas que las hacían, las características técnicas de los productos que ofertaban y el precio al que ofrecían el material.

Illa repitió estas afirmaciones en varias ocasiones y aseguró que su equipo no era el encargado de realizar las contrataciones, que esa actividad era responsabilidad de los técnicos del Ministerio. Sin embargo, las palabras de Víctor Francos contradicen ese extremo.

Francos era el jefe de gabinete de Illa. Era miembro del equipo de confianza del entonces ministro y no pertenecía al cuerpo de técnicos del Ministerio de Sanidad al que Illa asegura que remitió a Koldo García.

La versión de Francos

Según confesó Francos en el Senado, se reunió con Koldo García hasta en tres ocasiones. Sin embargo, sólo la primera fue porque se lo había dicho el ministro. "A mí el ministro Illa me dijo: te llamará Koldo", aseguró Francos. Hablaron en ese tono porque se conocían del partido y de que Koldo había sido asesor de José Luis Ábalos.

En esa primera reunión, que se produjo en el despacho de Francos en la sede el Ministerio de Sanidad, Koldo acudió con una carpeta para ofrecerle material sanitario. "Sólo me dijo que había unos materiales y que si nos interesaba tenían muy buenos precios", reconoció Francos, aunque aseguró que no le cogió la carpeta porque "tenemos un sistema que no funciona así".

La segunda reunión fue en unos términos similares y, en ambas, Francos le explicó a Koldo que la vía para contratar "era a través de los mecanismos de contratación centralizada que tenía el Ministerio". El ex jefe de gabinete de Illa se refiere así a las direcciones de correo electrónico que también ha mencionado el exministro en el Congreso.

Pero Francos y Koldo se vieron en una tercera ocasión, en el contexto de una comida. Tuvo lugar con más gente, aunque el ex número dos del hoy candidato del PSC a las catalanas del 12-M no ha querido desvelar con quién, amparándose en que no se acuerda. Y ocurrió cuando Francos ya estaba fuera del Ministerio, como jefe de campaña de Illa para las elecciones catalanas de febrero de 2021.

Aunque el relato de Francos acaba en el mismo lugar que el de Illa, el de los técnicos del Ministerio de Sanidad, es llamativo que el exministro no mencionara en la comisión que envió a Koldo, a quien conocía, a su jefe de gabinete.

Además, también es llamativo que Francos e Illa no hayan preparado juntos sus comparecencias. Porque ofrecieron versiones distintas del asunto clave de las comisiones de investigación.

Los dos coinciden en que en ningún momento el Ministerio contrató con la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión. "No salió ni un solo euro del Ministerio a esta empresa", repitió insaciablemente Illa. Lo hizo en castellano, en catalán y, incluso, se ofreció a hacerlo en latín.