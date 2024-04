Koldo trunca la comisión del Senado, se niega a declarar y dice que no sabe si aún milita en el PSOE

Koldo García Izaguirre, camisa blanca, traje gris y corbata coral con puntos rojos, ha llegado en taxi al Senado, acompañado por su abogado, Javier Pimentel, para estrenar el turno de comparecencias de la comisión de investigación por el caso de corrupción que lleva su nombre y que se ha puesto en marcha en la mañana de este lunes.

El que fue asesor estrella de José Luis Ábalos en el Gobierno, tras escuchar el preámbulo del presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez (que ha recordado cuáles son las reglas del juego), ha hecho un primer amago de declarar durante el primer interrogatorio, de su paisana, la portavoz de UPN, María Navarro.

Pero el aizcolari detenido por el presunto cobro de comisiones en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, una vez matizado que es "una persona totalmente localizable", ha truncado el objeto de su citación al acogerse a su derecho a no declarar. Lo ha hecho justo después de las preguntas sobre su vinculación con el PSOE de Navarra, con Santos Cerdán, con Ábalos.

"¿Cómo y cuándo se produce su entrada en el PSOE de Navarra?", le ha inquirido la senadora Navarro. A lo que Koldo ha comenzado respondiendo que no recuerda "ni los años" y que "no sabe" en realidad si sigue siendo militante. Más tarde, ha asegurado que "volverá" a tener carnet del partido. En Ferraz aseguran que se le ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave, aunque no matizan cuándo.

Acto seguido, la senadora Navarro le ha requerido más información sobre sus lazos con los socialistas. Entonces, Koldo ha enmudecido: "Es que todo esto me parece... me acojo a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial. La Justicia debe resolver esto y lo primero que debo hacer es atender a su señoría y que él tenga conocimiento de todo. Esto no hablar del caso de las mascarillas. Me acojo a no declarar, es mi derecho".

Desde ese momento, toda la sesión se ha convertido en una suerte de diálogo de sordos. Koldo ha tomado la palabra en contadas ocasiones. La mayoría de ellas, para recordar que se acoje a su derecho a no declarar porque se encuentra inmerso en un procedimiento judicial. Otras, para defender su inocencia.

"Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque no puedo andar por la calle. Estoy muerto mediáticamente. Si es algo serio, les voy a responder seriamente. No tengo los medios para poder responder, no dispongo de las herramientas para confirmar nada. Los medios ya se han encargado de todo esto y ustedes van a seguir para dar más carrete... La pregunta es: ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?", ha recalcado.

Koldo se ha quejado de que le han "cruficiado vivo" y de forma reiterada ha señalado que tiene la conciencia tranquila. "Mucho". Cuando el portavoz de Bildu, Josu Estarrona le ha planteado: "Dice que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Quién puede no tenerla?", Koldo se ha marcado un triple y le ha espetado: "Igual ustedes, los primeros".